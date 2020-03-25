"Где еще купишь домашние продукты?" Жители Самары рассказали, почему ходят на рынок в 15 микрорайоне

Супермаркеты и торговые центры постоянно открываются в Самаре, но многие покупатели до сих пор делают выбор отнюдь не в их пользу. Почти в любое время и в любой день среди торговых рядов одного из самых известных в Самаре рынков, который находится в 15-м микрорайоне, не протолкнуться. Сюда спешат за покупками и молодые мамы - натуральные продукты, свежее молоко, всего этого в магазине не найдешь, и пенсионеры из всех окрестных домов и даже из других районов. Тем более и добраться сюда удобно: рынок находится на кольцевой транспортной развязке. Что покупатели находят на "Вещевом на кольцевой", рассказали они сами.

Причина №1: Все в одном месте

Светлана Комарова, 48 лет: "Люблю покупать все сразу, без лишних хлопот"

- Семья у нас большая: дети, внук подрастает. Конечно же, домашние дела много времени занимают. И поход по магазинам становится не радостью, а испытанием: хочется скорее найти то, что мне нужно, иногда приходится все отделы обойти. Здесь все по-другому. На рынке в 15-м микрорайоне я могу купить все и сразу. Свежие овощи, фрукты, мясо и молочка - всегда хорошего качества, беру уже у проверенных продавцов. Бытовой химией можно закупиться на месяц вперед. А если нет времени самой закрутить банки с соленьями — пожалуйста, всё найдется на прилавке. Тут же прекрасный выбор одежды и обуви для всей семьи и для любого случая. А еще муж в отпуске затеял ремонт — пока я закупала продукты и мерила платье, он выбрал новую дрель и строительные материалы. И все эти задачи мы за одну поездку решили.

Причина №2 Натуральные продукты

Анастасия Понамарева, 27 лет: «Ребенок должен питаться натуральными продуктами»

— Я очень ответственная мама и жена, к выбору продуктов для трехлетней дочки подхожу с особым трепетом. В основном доверяю фермерским товарам, в супермаркетах их порой днем с огнем не сыщешь. Домашние творог, молоко и сметану на рынке в 15-м мне еще мои родители покупали. Тут же всегда есть овощи буквально с грядки, мясо, рыба, сыр, натуральный мед, домашнее варенье. А главное, маркировка продуктов подтверждается ежедневно анализами ветлабораторий. Так что можно быть уверенной, что в составе нет никакой вредной химии и добавок.

Причина №3: Все сервисы рядом

Константин Гуськов, 35 лет: «Надо ходить туда, где удобно»

— Наверное, большинство мужчин к походу за покупками относятся прохладно. Но без них никуда. И хорошо, если торговая точка заботится о комфорте своих посетителей. Рядом с «Вещевым на кольцевой» есть большая парковка, отделения банков и банкоматы, аптеки, поблизости остановка общественного транспорта. О безопасности покупателей тоже позаботились: всегда на месте охрана и пожарная бригада.

Причина №4: Доступные цены

Виталий и Нина Прохоровы, пенсионеры: «Хорошо, когда цены на качественные продукты радуют»

— На размер пенсии мы не жалуемся, но сейчас такое время, цену деньгам знать нужно. И, конечно, за обыденные каждодневные покупки переплачивать не хочется. А здесь мы всегда видим самые выгодные и прозрачные цены. Даже сравнили ради интереса — цены чуть ли не самые низкие в городе. И ведь знаешь, за что платишь: всё свежее, аппетитное, вкусное! Готовить — одно удовольствие. А еще недавно узнали, что для пенсионеров тут есть льготы. Правда, для тех, кто сам торгует: им места предоставляют бесплатно.

Причина №5 Приятные акции

Ангелина Винник, 23 года: «Решила поностальгировать, но теперь обязательно вернусь»

— Честно сказать, я давно не бывала на 15-м рынке. Но сегодня захотелось поностальгировать, вспомнилось, как мы с родителями выбирали здесь канцтовары перед Днем знаний, покупали арбузы и дыни, а мне за хорошее поведение доставалось еще и мороженое. И сейчас я как будто вернулась в детство. Зашла, чтобы прикупить продуктов к столу, а меня ждали подарки - фирменные кружки для всех покупателей. Такое доброе отношение очень трогает и мне хочется вернуться сюда еще не один раз.

Kolcevoy15.ru