2020-03-26T14:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Снимать можно? Как будут работать банкоматы в Самаре из-за коронавируса

Узнавали, коснутся ли ограничения из-за коронавируса банкоматов в Самаре и можно ли будет снимать в них деньги
Ольга НОВИКОВА
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Банкоматы регулярно дезинфицируютБанкоматы регулярно дезинфицируютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Центробанк рекомендовал российским банкам позаботиться о здоровье россиян и ограничить выдачу наличных денег в банкотматах, где купюры выдают из того же отсека, куда они поступают от населения. Эта информация о возможных ограничениях в банкоматах в Самаре по выдаче наличных вызвала некий ажиотаж и многие горожане даже побежали скорее за купюрами. Однако журналист КП-Самара узнала: причин волноваться нет. Дефицита налички не будет и деньги можно будет снимать во всех банкоматах Самары, не опасаясь коронавируса. А вот излишний спрос наоборот может создать дефицит: ведь банкоматы пополняют с определенной периодичностью.

"Отключим ресайклинг и все"

В самарских банках заверили: никаких причин для паники нет. Ресайклинговых автоматов в городе достаточно, однако ограничивать снятие наличных в Самарской области никто не собирается.

- Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные. Клиенты не почувствуют разницы. В Самарской области 66% банкоматов не имеют функции рейсайклинга,- прокомментировали в Поволжском банке ПАО «Сбербанк».

Аналогичная ситуация – во всех других крупных финансовых организациях страны. Не собираются ограничивать выдачу налички на ВТБ, на Альфа-банк, ни Россельхозбанк, ни «Открытие», ни другие их коллеги. Вместо того, чтобы выключать банкоматы, им просто отключат режим ресайклинга.

- В Самарской области работает 62 банкомата «Открытие», из них 32 – ресайклеры, которые попадают под рекомендации ЦБ, - рассказали в банке «Открытие». - Менять их на устройства другого типа, а также ограничивать выдачу наличных мы не планируем. Технически банкоматы – ресайклеры могут быть переведены в режим разорванного оборота наличности, когда принятые деньги не будут переданы обратно клиентам, а будут инкассироваться. Это никак не влияет на работоспособность банкомата. Но смена режима работы потребует значительного времени и создаст дополнительную нагрузку на инкассационные службы и кассы пересчёта. Мы не ожидаем паники среди наших клиентов и не наблюдаем ажиотажа ни на снятия, ни на внесение наличных. Денежных средств в нашей банкоматной сети достаточно, чтобы полностью обеспечить спрос населения на наличность. Тем не менее, мы рекомендуем клиентам в период пандемии больше использовать безналичные и бесконтактные способы оплаты и соблюдать меры разумной гигиены при обращении с купюрами и банкоматами.

Купюры – на карантин

Чтобы обезопасить клиентов от коронавируса, и банкоматы, и сами банкноты дезинфицируют. Так, например, в Россельхозбанке заявили, что все 42 имеющихся в регионе банкомата по четыре раза в день обрабатывают антисептиком, и никаких ограничений оборота бумажных денег вводить не собираются. В ВТБ рассказали, что все поступающие в банк на пересчет средства выдерживаются для профилактики по 3-5 дней.

- Это позволяет обезопасить использование банкоматов и других устройств самообслуживания, - уверены в ВТБ. - В то же время мы настоятельно рекомендуем клиентам соблюдать необходимые гигиенические процедуры и не пользоваться наличными купюрами без лишней необходимости. Сегодня возможностями бесконтактной оплаты оборудованы уже 97% POS-терминалов, активно внедряются сервисы PAY для оплаты покупок смартфонами. Наши клиенты совершают уже 86% операций бесконтактно, при этом половина из них - на сумму менее 1000 рублей, что не требует ввода пин-кода. Проведение большинства операций доступно в онлайн-каналах. Клиенты дистанционно могут подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции.

- Безналичные расчеты, в том числе с помощью технологий Apple Pay, Google Pay, а также дистанционные сервисы - интернет-банк и мобильное приложение РОСБАНК Онлайн, остаются самой быстрой и безопасной формой платежа, - прокомментировал территориальный директор РОСБАНКА в Самаре Константин Балдуев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители Самарской области смогут получить отсрочку на выплату потребительских и ипотечных кредитов. Рассказываем, на кого распространятся кредитные каникулы в банках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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