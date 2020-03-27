2020-03-27T14:07:36+03:00
Происшествия

Экс-глава самарской почты Артур Игрушкин, «превращавший» своих подчиненных в рабов на стройке, предстанет перед судом

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, расследованием его уголовного дела занимались сотрудники ФСБ
Михаил ГОРЮНОВ
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Скандал вокруг персоны Артура Игрушкина обсуждали по всей странеСкандал вокруг персоны Артура Игрушкина обсуждали по всей странеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Иногда нельзя было даже помыться

Экс-глава самарского УФПС Артур Игрушкин вскоре предстанет перед судом. В 2017 году мужчина оказался в центре громкого скандала, сотрудники регионального управления ФСБ обвинили его сразу в нескольких преступлениях.

Началось все с жалоб подопечных Игрушкина, сотрудников местного филиала «Почты России». Они заявляли, что руководитель заставляет их строить ему дом в Малой Царевщине. Стройка особняка оплачивалась из средств УФПС и повлекла за собой ущерб не менее 500 тысяч рублей.

— В период с 2016-го по июль 2017 года в рабочее время, а также иногда в свои выходные дни нас привлекали к строительству загородного дома Игрушкина, расположенного в селе Малая Царевщина, — рассказывал «КП-Самара» работник автобазы ФГУП Дмитрий, один из тех, кто жаловался на руководителя в федеральные органы. — Когда завели уголовное дело, мы были рады. Горевали только его приближенные, которые ему помогали и прикрывали его.

На стройке рядовые почтовики выполняли сварочные работы, монтировали отопление в доме и забор по периметру участка, представляли интересы своего шефа в ресурсоснабжающих организациях, согласовывали в администрации села вопросы землеустройства и подключения электричества. На стройку людей зачастую привозили на «уазике», в котором нечем было дышать. У работяг зачастую не было возможности пообедать и даже помыться. Ночевали они зачастую в будке.

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— Возражений Игрушкин не принимал, отказаться мы не могли — боялись дисциплинарных мер. При этом вся работа организовывалась на «добровольных» началах, — говорил Дмитрий.

Шум вокруг загородного «дворца» Артура Игрушкина поднялся с новой силой после визита на объект активистов Народного фронта. Координатор проекта «За честные закупки» Вадим Нуждин встречался с инициативной группой автобазы ФГУП, жалобы были отправлены в генпрокуратуру и верховный аппарат «Почты России». В дело вмешались сотрудники ФСБ, они и проводили расследование, в ходе которого был подтвержден еще один эпизод преступной деятельности.

Как сообщала прокуратура области, в феврале 2017 года директор регионального УФПС — филиала ФГУП «Почта России» продал своей жене находившуюся на контроле Управления «Тойоту Камри» по заниженной цене — 180 тысяч рублей. Организации был причинен ущерб на сумму не менее чем 400 тысяч рублей.

После всех проверок Игрушкина уволили из «Почты России». Он попал под следствие, силовики вменили ему статью 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». На днях сотрудники ФСБ закончили разбирательства по материалам дела и передали его в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения и ознакомления с ним сторон.

Вскоре резонансную историю должны начать рассматривать в суде. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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