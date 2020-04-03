«Крылья Советов» на самоизоляции: тренировки дома, барбекю от иностранцев и желание доиграть сезон

На базе только иностранцы

Тинькофф РПЛ не возобновится раньше 31 мая — такое решение приняли в Бюро исполкома РФС 1 апреля. В условиях коронавирусной инфекции футбольные матчи проводить оказалось невозможным. Но турнир не отменили, вероятно, он все-таки может продолжится, поэтому команды продолжают тренировки, хоть и в необычном формате. Журналисты «КП-Самара» выяснили, как самоизоляция проходит у «Крыльев Советов».

— Все иностранные игроки «Крыльев» сейчас находятся на базе. Каждый занимается индивидуально. На базе все для этого есть — тренажеры, поле, мячи. Форму они поддерживают ежедневно, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе клуба.

Мехди Зеффан отмечает, что в команде несмотря ни на что отличная атмосфераФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Один из тех, кто поддерживает форму на клубной базе, — новичок «КС», защитник сборной Алжира Мехди Зеффан.

— Все происходящее не нормально. Никто в мире не может сказать, как события будут развиваться дальше, — делится мнением легионер. — Но нам нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием. По возможности не выходить из дома, проявлять заботу о себе и близких. И надеяться, что скоро все наладится. Пока же важно с уважением прислушаться ко всем рекомендациям и быть осторожным.

Мехди отмечает, что тренируется каждый день с тренером и партнерами, которые остались в городе. В коллективе отличная атмосфера, настроение хорошее. Большой плюс, что и в областной столице сейчас отличная погода, заниматься в таких условиях приятней.

«Мы хотим исправить ситуацию в таблице»

Российские футболисты, как и положено, находятся на самоизоляции со своими семьями в родных городах. Тренируются индивидуально — тренажеры, планка и прочие упражнения. Воспитанник самарского футбола, нападающий Егор Голенков в эти дни живет у девушки, поддерживает форму, смотрит сериалы — свой любимый «Декстер», новенький «Колл-центр».

— Ситуация довольно страшная, непонятно, как и когда все это закончится. До введения строгого режима самоизоляции я тренировался на базе и во дворце спорта рядом с домом, сейчас занимаюсь на беговой дорожке, держу планку, немного с мячом работаю, — делится с samara.kp.ru Егор.

Форвард добавляет, что футболисты поддерживают связь между собой — созваниваются, переписываются. До того, как ограничения стали слишком строгими, удавалось даже видеться:

— Я был на базе, общался с ребятами. Иностранцы для нас организовали барбекю, мы играли в теннисбол. Сейчас все очень надеются, что ситуация выправится как можно скорее. Дома тренироваться все-таки сложнее. Прогуливаться получается только во дворе или максимум до магазина.

Голенков сетует на то, что распространение коронавирусной инфекции поменяло все планы «Крыльев» на исправление ситуации в турнирной таблице.

Егор Голенков #Оставайтесьдома.

— Прошли сборы, это не самое легкое время, нагрузки. И только мы начали играть, снова пауза — опять сборы, а хочется уже соревноваться. У нас была хорошая форма, если бы не провальный матч с «Тамбовом», когда нам не повезло, то мы были бы выше, — уверен футболист. — Никого не устраивает, что мы в зоне вылета. Надеюсь, что после 31 мая все решится, сезон дадут доиграть. Мы готовы пожертвовать отпуском и знаем, что сможем исправить ситуацию в таблице. В зоне вылета оставаться не хотим.

Нужно объединиться, чтобы вернуть футбол

Остаются дома и футболисты молодежного состава. К слову, они времени даром не теряют. Так, Дмитрий Молчанов представляет «Крылья Советов» на sports.ru в «Самой быстрой лиге» — турнир, главной идеей которого является доиграть нынешний сезон РПЛ с момента, где он прервался — с 23 тура. Участники соревнуются между собой онлайн в симулятор PES 2020. Дмитрий одержал 3 победы в 4 матчах — над «Ахматом» под управлением Хасбулата Махаева (2:0), «Динамо» Дмитрия Скопинцева (4:0) и «Ростовом» Эльдора Шомуродова (4:0). Проиграл он только Артему Дзюбе и его «Зениту» — 2-3.

Дмитрий Молчанов горд представлять "КС" в кибер-турниреФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

— Я был очень рад, когда мне предложили сыграть в «Самой быстрой лиге», потому что, как и все, сейчас сижу дома на карантине. Мне скучно, а так появилось очень интересное занятие, — говорит Молчанов. — Пусть этот турнир и виртуальный, но для меня все равно важно сыграть хорошо, потому что я представляю «Крылья Советов», это действительно ответственный момент. Если честно, было вообще все равно, что я играю с Дзюбой и Шомуродовым. Все-таки мы играем в виртуальный футбол, а не в настоящий, поэтому это были такие же матчи, как и все остальные.

Главный тренер «КС» Миодраг Божович на время вынужденной паузы тоже живет в Самаре. Наставник зелено-бело-синих поддерживает физическую форму, выполняет все необходимые упражнения, также проводит время за просмотром фильмов и чтением книг. Черногорский специалист советует болельщикам беречь себя и свое здоровье, а также призывает объединиться в борьбе с бедой, которая обрушилась на мир. По его словам, только в таком случае все вернется на круги своя, в том числе и футбол.

Обращение Миодрага Божовича к болельщикам. Обращение главного тренера @fckssamara Миодрага Божовича #МыКрылья https://t.co/nsXhFxCcg3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похож на Харри Кейна, равняется на Роналду: почему лучший бомбардир молодежки «Крыльев Советов» не играет за основу

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с Егором Голенковым, который забивает по 4 мяча в одном матче и мечтает о попадании в стартовый состав главной команды Самары (подробности)

«Если мы объединимся, тогда все вернется на круги своя»: Миодраг Божович обратился к болельщикам

Главный тренер «Крыльев Советов» призвал жителей региона оставаться дома и следовать всем рекомендациям специалистов (подробности)