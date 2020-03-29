«За границей не были, руки мыли»: бабушка девочки с коронавирусом из Самары рассказала, как заболела ее внучка

Первый случай заражения ребенка коронавирусом в Самарской области официально зарегистрирован 27 марта. Однако еще за два дня до этого отец заболевшей полуторагодовалой Алины (имя девочки изменено) выложил в соцсети информацию о том, что его дочка подхватила коронавирус и призвал горожан строже соблюдать карантин и санитарные правила. В оперативном штабе Самарской области сообщили, что родители девочки просто не рассказали, что общались с приехавшими из-за границы. Но родственники с этим не согласны. Бабушка девочки, Елена, рассказала журналисту «Комсомолки» свой взгляд на эту историю и призвала горожан реально быть осторожнее и сидеть дома, чтобы не заразиться.

«Температуру не могли сбить три дня»

- Алина – дочка моей старшей дочери. У меня есть еще одна дочь, ей 10 лет, в ночь на 20 марта она ночевала у них в гостях, а на следующий день Алину увезли в больницу. Сейчас многие пишут, что моя внучка заболела 25 марта. Это неправда. Ее госпитализировали 20 марта с очень высокой температурой и судорогами, мы вызывали частную скорую помощь, - рассказала Елена «Комсомолке». – У внучки взяли все анализы, положили в палату с еще тремя детьми, сказали, что если два дня не будет температуры, то выпишут. Сначала ей стало лучше, мы уже настроились, что она вернется домой, но тут началось. Девочке стало хуже, температуру не могли сбить три дня, и после этого ей сделали анализ на коронавирус, который подтвердился. Состояние ее до сих пор достаточно тяжелое, вчера была температура до 39 градусов, сегодня – 37 градусов. Внучка лежит в больнице с отцом, ему тоже сделали анализ, но его результат пока не готов.

«Пишут угрозы в соцсети»

Елена признается: ее семья оказалась совершенно не готова к потоку негатива, который хлынул на них после того, как отец внучки опубликовал пост в соцсетях.

- Нас обвиняют в том, что мы якобы скрыли контакты с приехавшими из-за границы, но это не так. Да, у меня действительно собственное туристическое агентство. Но это не значит, что туристы, едва вернувшись из-за рубежа, бегут ко мне обниматься. Наоборот, мы сразу очень ответственно отнеслись к карантину и ни с кем не контактировали. Мы тщательно проанализировали все контакты за время, предшествующее заболеванию Алины, и полностью уверены, что там не было никого, кто вернулся из-за границы, - заявила она. – Мне сейчас звонят, пишут угрозы в соцсетях, мол, бабушка должна была себя посадить дома и за границу не ездить. А я в последний раз была за границей в 2015 году. Мне передают - в очереди в Ашане обсуждали, что мол заболевший ребенок с отцом прилетели из Испании и скрыли это. А семья дочки в последний раз за границей была в октябре 2019 года в Турции, могу загранпаспорта показать! Родители внучки береглись как могли, не водили ее в садик, не брали с собой в магазин, мыли руки и даже маски носили. Но, возможно, ребенок мог заразиться, когда залез в принесенные из магазинов пакеты с покупками.

Сейчас девочка с отцом изолированы в отдельном боксеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Еле добились дезинфекции подъезда»

Елена очень переживает, что у нее до сих пор не взяли анализ на коронавирус.

- Тест сделали только моей младшей дочери, которая ночевала в доме заболевшей девочки. Результат пока неизвестен. Но я ведь, получается, с ней контактирую сейчас! Я очень просила сделать мне анализы, но мне сказали, что «не положено». Точно так же анализ сделали моей старшей дочери, матери Алины. Но родителей ее мужа, с которыми она сейчас находится в самоизоляции, тоже не проверили. Конечно, мы максимально соблюдаем карантин, никуда не выходим, но все-таки очень переживаем, чтобы никого не заразить. Везде писали и звонили, в результате еле добились от управляющей компании, чтобы обработали подъезд, в котором живет моя заболевшая внучка. Соседи потом звонили, говорили «спасибо»…

Мы очень хотим донести до самарцев опасность вируса и необходимость соблюдать карантин – вирус есть в городе, можно заразиться и без контактов с приехавшими из-за рубежа, поэтому, пожалуйста, не ходите без нужды на улицу, мойте руки, дверные ручки, принесенные из магазина покупки!

ОФИЦИАЛЬНО

Оперативный штаб Самарской области по борьбе с коронавирусом:

- По информации администрации учреждения, при госпитализации родители ребенка предоставили недостоверную информацию по эпиданамнезу, в частности по наличию возможных контактов. В связи с этим пациент был госпитализирован в общую палату. После прояснения обстоятельств пациенты были изолированы, проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия в лечебном учреждении. Ситуация находится на контроле. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

КП-Самара продолжает разбираться в подробностях этой истории

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