2020-04-05T18:29:03+03:00
Общество

«Мы услышали визги, а потом увидели ее»: в Сызрани два друга спасли собаку, провалившуюся под лед

Быстрая реакция молодых людей и тот факт, что пес не ушел далеко от берега, помогли избежать трагедии
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Полханов рассказал, как спасал собакуДмитрий Полханов рассказал, как спасал собакуФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Героическим поступком отметились на днях жители Самарской области. Вечером 2 апреля они спасли полуторагодовалую собаку, которая едва не утонула в карьере в районе Нижнего Засызрана в Сызрани. Зверек лишь чудом остался жив.

Ничего не предвещало беды. Молодые спокойно общались на АЗС, один из них уже собирался ехать дальше, когда случилось неладное.

— Мы с другом заправщиком были на заправке на нижнем кольце, время — где-то половина одиннадцатого. Услышали визги из темноты. Потом прошли немного и увидели ее — на льду в карьере, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» Дмитрий Полханов, один из участников операции по спасению животного.

Дмитрий и его друг побежали в сторону песика и пытались подозвать его к себе, так были опасения, что он вот-вот провалится. К сожалению, так и случилось — внезапно четырехлапый оказался в воде.

— Она провалилась под лед и не могла выбраться, карабкалась, — продолжает наш собеседник. — Хорошо, что это случилось недалеко от берега.

Пса отогрели в машине Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пса отогрели в машинеФото: Предоставлено "Комсомолке"

Тем не менее, самостоятельно дворняга никак бы не спаслась. Ее было необходимо выручать. На свой страх и риск друзья двинулись по льду:

— К счастью, оказалось не очень глубоко. Поэтому страшно не было. Схватили ее за шкирку и вытащили из западни, — объяснил житель Сызрани.

Собаку ребята отнесли в салон. С помощью подручных средств ее там отогрели.

— Как бы не смешно это было, мы решили называть ее Муму. На первые дни после случившегося друг забрал ее себе, но долго он пса дома держать не сможет, — делится Дмитрий.

Сейчас Муму отпустили на заправку. Волонтеры хотя пристроить пса в добрые руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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