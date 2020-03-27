Могут ли жителей Самары заставить работать в нерабочую неделю с 28 марта: советы юриста

Неделю с 28 марта по 5 апреля Владимир Путин объявил нерабочей для всех россиян. Но согласились с этим далеко не все предприниматели. Многие самарцы тоже оказались в сложном положении: кажется, выходные - вот они, только руку протяни, а начальство заставляет идти на работу. Могут ли заставить работать с 28 марта, в нерабочую неделю, кому можно на это пожаловаться и какую зарплату заплатят тем, кто будет отдыхать?

Мы попросили Елену Симон, руководителя юридической компании YellowRocketsLegal: ответить на самые волнующие наших читателей вопросы.

- Что делать с отпуском, если он запланирован на нерабочую неделю?

С 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Это одна из мер для борьбы с распространением коронавируса. Указанная неделя не относится к выходным или праздникам и не является отпуском работников.

Если вы взяли отпуск, то, увы, нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

-Как оплатят выходные и что делать если отправляют отдыхать за свой счет?

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Эти дни не могут быть основанием для снижения заработной платы.

Работодатель не вправе отправлять сотрудника в отпуск за свой счет. Такой отпуск предоставляется исключительно по заявлению работника и не может быть связан с экономическим положением компании. Если вы не писали заявление, а работодатель своим приказом предоставил неоплачиваемый отпуск, то его действия незаконны. Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф на организацию — до 50 000 рублей, на должностное лицо — до 5000 рублей. Кроме того, у работника есть право обращаться в суд и требовать компенсацию за время лишения возможности трудиться, исчисленную из среднего заработка и компенсацию морального вреда.

-Могут ли заставить выйти на работу, например, за оклад в двойном размере?

Нерабочие дни предоставлены не всем. Они не распространяются на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Сотрудники этих компаний и ведомств работают в обычном режиме.

Что касается остальных, то заставить их выйти на работу 30 марта по 3 апреля работодатель может только с их письменного согласия.

Если работник согласится работать на следующей неделе, то должен понимать, что по разъяснениям Минтруда, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.

Кроме того, руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года, обязаны обеспечить в их компаниях соблюдение требований по антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, и прочих обязательных требований, норм и правил.

-Могут ли заставить работать удаленно? Как такая работа должна оплачиваться?

По соглашению с руководством, если служебные обязанности и организационно-технические условия работы это позволяют, сотрудники могут работать удаленно (дистанционно). Но даже если коллектив переведен на удаленную работу, то следующая неделя для тоже нерабочая.

Дистанционная работа - абсолютно такая же, как и в офисе, и оплачивается так же. Как мы говорили выше, если вы дали согласие на работу на следующей неделе, то оплата производится в обычном размере, не выше и не ниже.

-Могут ли снизить зарплату за время вынужденных выходных?

Согласно Указу Президента РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

-Имеет ли право работодатель отправить коллектив на карантин и какая по закону должна быть зарплата, если вас отправили?

В случае, если деятельность компании невозможна в период эпидемии, то работодатель оформляет простой. Под простоем статьей 72.2 ТК РФ подразумевает временную приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.

Максимальная продолжительность простоя не регламентирована действующим законодательством. Поэтому руководство вправе объявить простой из-за карантина коронавируса на любой период времени.

Размер оплаты времени простоя не может быть ниже 2/3 средней заработной платы работника.

-Если вы в самоизоляции: брать ли на эти дни больничный или невыгодно?

Работник, уходящий на самоизоляцию, обязан получить больничный. Больничный лист является основанием для оплаты периода самоизоляции. Размер выплаты по карантину не отличается от обычного уровня оплаты обычных больничных листов. Отличается только порядок выплаты, оплачивается такой больничный двумя частями (первая выплата после 5-7 рабочих дней нахождения на больничном; вторая часть – после закрытия в течение 1 календарного дня).

- Кому жаловаться, если права все - таки нарушают?

- Обращаться с заявлением нужно сразу в момент нарушения. Либо фиксировать нарушения работодателя.

Должно быть письменное согласие на работу в выходные дни, но если сотрудник вышел на работу, то доказать, что это было по принуждению будет очень сложно. Компетентным органом, контролирующим соблюдение трудового законодательства, является государственная инспекция труда. Прокуратура рассматривает нарушения любых прав, в том числе трудовых. При обращении работника в трудовую инспекцию или прокуратуру проводится проверка деятельности работодателя. Если будут выявлены нарушения, то нарушитель будет привлечён к административной или уголовной ответственности. В суд обычно обращаются с жалобой на конкретную ситуацию, касающуюся непосредственно самого работника. Результатом может быть не только наказание работодателя, но и выплаты компенсаций за вынужденный пропуск, восстановление на работе, возмещение морального вреда. Работник вправе использовать любой из вышеназванных способов защиты своих нарушенных прав.