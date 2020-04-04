2020-04-04T20:38:31+03:00
Общество

В Самаре врач едва не опоздал к истекающему кровью пациенту из-за задержки на посту ДПС

По словам медика, он торопился в клинику к больному, просил полицейских его пропустить, но те потратили более получаса на составление протокола
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Медик возмутился, что из-за задержки на посту ДПС он мог опоздать к тяжелому больномуМедик возмутился, что из-за задержки на посту ДПС он мог опоздать к тяжелому больномуФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

В субботу, 4 апреля, в Самаре произошел случай, который вызвал активное обсуждение в соцсетях. Заслуженный врач РФ, заведующий ортопедическим отделением № 1 больницы имени В.Д. Середавина Геннадий Куропаткин едва не опоздал к пациенту, которому срочно нужна была его помощь. Дело в том, что по пути в медучреждение его остановили полицейские.

- Меня срочно вызвали в клинику к больному, у которого в послеоперационном периоде возникло массивное кровотечение, угрожающее жизни. На Ново-Садовой меня остановил пост ДПС. Показал все необходимые документы, просил быстрее пропустить, так как от этого зависит жизнь больного, пытался даже объехать пост. Но в ответ меня остановили, оформляли 35 минут протокол, - написал Геннадий Куропаткин в своем инстаграм-аккаунте.

По словам медика, протокол на него составили за пересечение двойной сплошной, когда он пытался объехать пост ДПС. К счастью, к больному врач успел вовремя. Операцию провели успешно, кровотечение остановили. Но из-за долгой задержки пациент успел потерять пол-литра крови.

Многие подписчики Геннадия Куропаткина поддержали его возмущение и попытались привлечь к этой истории внимание губернатора Дмитрия Азарова и ГУ МВД по Самарской области. Глава региона пока не отреагировал, а вот начальник пресс-службы облГлавка Сергей Гольдштейн свой комментарий по факту произошедшего уже дал.

- Информация передана для принятия мер должностным лицам полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Самаре по территориальности. По факту, указанному в обращении, назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение, - написал Сергей Гольдштейн под постом медика в инстаграме.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области отметил, что о результатах проверки Геннадию Куропаткину сообщат позднее, а также поблагодарил врача за его труд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24
Стало известно, как будут работать центры занятости населения Самарской области с 6 по 10 апреля
В Сызрани мужчина стащил у соседки газовую плиту и отнес ее в магазин
Без парилок: в Самаре с 6 апреля возобновят работу муниципальные бани
Полузащитник «Крыльев» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в «Спартак»
В Самарской области стартовали речные перевозки нефтепродуктов
В Самаре могут вновь изменить режим работы общественного транспорта
В Новокуйбышевске автомобилистка на «Ниссане» отправила женщину-пешехода в больницу
В Самарской области за сутки составили 6 протоколов о нарушении режима самоизоляции
В Новокуйбышевске магазин одежды проигнорировал запрет и продолжил работать
Расписание самолетов Москва — Самара в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам
В Самарской области на 4 апреля 2020 года вылечился восьмой пациент с коронавирусом
Метро в Самаре по будням начнет работать в обычном режиме
В Самаре деньги с безлимитных транспортных карт перенесут на май
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 4 апреля 2020 года не выросло
Пообещали выплаты: в Самарской области решили не достраивать две проблемные долевки
В Самаре водитель Jeep Cherokee сбил на тротуаре ребенка и влетел в дерево
В Самарской области до 30 апреля не будут ходить 17 электричек
Дмитрий Азаров - о режиме полной самоизоляции до 12 апреля: "Сейчас так надо"
Дмитрий Азаров объявил полную самоизоляцию в Самарской области до 12 апреля
"Мы должны остаться дома для них": Сергей Войтенко посвятил песню докторам, которые борются с коронавирусом
Пенсии в Самарской области в апреле 2020: как получить через Почту России и Сбербанк
Министр ЖКХ - о долгах за коммуналку в Самарской области в режиме самоизоляции: "Отключать не будем"
Важно! Появился список предприятий, которые будут работать в режиме самоизоляции в Самарской области
Можно ли ездить на дачу в Самаре в период карантина: рекомендации и советы врачей