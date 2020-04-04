В Самаре врач едва не опоздал к истекающему кровью пациенту из-за задержки на посту ДПС

В субботу, 4 апреля, в Самаре произошел случай, который вызвал активное обсуждение в соцсетях. Заслуженный врач РФ, заведующий ортопедическим отделением № 1 больницы имени В.Д. Середавина Геннадий Куропаткин едва не опоздал к пациенту, которому срочно нужна была его помощь. Дело в том, что по пути в медучреждение его остановили полицейские.

- Меня срочно вызвали в клинику к больному, у которого в послеоперационном периоде возникло массивное кровотечение, угрожающее жизни. На Ново-Садовой меня остановил пост ДПС. Показал все необходимые документы, просил быстрее пропустить, так как от этого зависит жизнь больного, пытался даже объехать пост. Но в ответ меня остановили, оформляли 35 минут протокол, - написал Геннадий Куропаткин в своем инстаграм-аккаунте.

По словам медика, протокол на него составили за пересечение двойной сплошной, когда он пытался объехать пост ДПС. К счастью, к больному врач успел вовремя. Операцию провели успешно, кровотечение остановили. Но из-за долгой задержки пациент успел потерять пол-литра крови.

Многие подписчики Геннадия Куропаткина поддержали его возмущение и попытались привлечь к этой истории внимание губернатора Дмитрия Азарова и ГУ МВД по Самарской области. Глава региона пока не отреагировал, а вот начальник пресс-службы облГлавка Сергей Гольдштейн свой комментарий по факту произошедшего уже дал.

- Информация передана для принятия мер должностным лицам полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Самаре по территориальности. По факту, указанному в обращении, назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение, - написал Сергей Гольдштейн под постом медика в инстаграме.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области отметил, что о результатах проверки Геннадию Куропаткину сообщат позднее, а также поблагодарил врача за его труд.