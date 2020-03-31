Хотела «пушистого одуванчика» и прогорела: самарские мошенники развели женщину, мечтавшую купить французскую болонку

Поднимут настроение Вам и окружающим

Интернет-мошенничества сейчас, пожалуй, самые актуальные на фоне всех остальных. Жертвой одного из таких стала 30-летняя Татьяна Петрова (личные данные изменены) из Саранска.

Женщина долгое время мечтала завести собачку. Больше всего ей нравилась порода Бишон Фризе — милейшая французская болонка. Неудивительно, такие песики действительно очень красивые, их заслуженно прозвали «пушистыми одуванчиками».

— Не упустите шанс приобрести себе белое облачко. Собачули Бишон Фризе отличаются особой нежностью и ласковостью. Не линяют, обожают детей, очень игривые, поднимут настроение Вам и окружающим, гипоаллергенны, — после таких объявлений в интернете устоять невозможно.

Дешевый вариант

Не получилось и у Татьяны. В родном городе она будущего любимца не нашла, а вот в соседней Самарской области пять объявлений о продаже животного на «Авито» нашлось. Цена, конечно, кусалась, но Петрова отыскала оптимальный вариант. И ошиблась.

— 23 марта она нашла объявление о продаже Бишон Фризе в Самаре и созвонилась с владельцем, который прислал ей фотографию щенка, — рассказывают в МВД по Республике Мордовия.

Цена вопроса — 16 тысяч 500 рублей. Учитывая, что в других вариантах сумма начиналась от 30 тысяч, Татьяна не сомневалась. Не вызвало у нее вопросов и странное желание продавца внести 100% оплаты за покупку собаки до того, как сделка будет завершена.

— Собаку продавец должен был отправить транспортной компанией, за день-два питомца обещали доставить. Но этого не случилось, — делятся с «Комсомолкой» полицейские.

Будьте внимательны!

Обманутая дама отчаянно пыталась связаться с владельцем болонки, думала, может быть, что-то случилось. Но того и след простыл, мобильный оказался недоступен, Бишон Фризе так и не привезли. Исчезло и объявление на сайте.

— Сейчас отдел полиции № 1 УМВД России по Саранску проводит проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении потерпевшей. Подозреваемых пока нет. Не исключено, что от действий обманщика пострадали и другие люди, — отмечают правоохранители.

Полицейские в очередной раз напоминают: будьте внимательны! Дистанционные способы мошенничества прекрасно известны:

— СМС. Как пример, просьба для помощи родственнику: «Он попал в беду, пришлите денег — отмажем». Еще пишут: «У вас заблокирован счет банковской карты» или «Совершена такая-то покупка». Цель: заставить человека позвонить оператору, и он начнет «развод».

— Социальные сети. Письмо от друга: «Я в трудном положении, кинь мне денег, скажи номер своей карты и так далее». Наверное, каждому такое приходило.

— Мошенничества с интернет-магазинов, например, «Авито». Среди жертв как продавцы, так и покупатели. Чаще всего деньги уходят на предоплате, когда диктуется счет карты. А бывает и так, что оплата произведена, но товар не приходит.

— Совместные покупки. Организатор собирает деньги в каком-то общем кругу «новых знакомых» в сети и исчезает.

Есть и другие методы, такие как, например, звонки из «банков» и настойчивые просьбы озвучить свои личные данные. Не ведитесь на обман и в случае, если стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию.

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