2020-03-31T17:18:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв?

Призыв в армию в Самаре из-за коронавируса отменять не собираются, но могут перенести
Михаил ГОРЮНОВ
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Призывная комиссия в Самарской области в 2020 году, вероятно, стартует с опозданиемПризывная комиссия в Самарской области в 2020 году, вероятно, стартует с опозданиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 апреля в Самаре и области, как и во всей стране, начинается весенний призыв в армию. В связи с объявлением режима строгой самоизоляции в регионе у многих возник вопрос - а состоится ли он? Как стало известно "Комсомолке", призыв в армию в Самаре из-за коронавируса отменять не собираются, но в него могут быть внесены изменения.

- Есть указ президента России о том, что призыв начинается с 1 апреля. Но сами военные комиссариаты могут перенести начало прохождения медицинских комиссий на несколько дней, - рассказал "КП-Самара" знакомый с ситуацией источник.

Вероятнее всего, призывники смогут пройти комиссию после выходных, то есть - с 6 апреля 2020 года. Более полная информация появится после совещания представителей Центрального военного округа в Екатеринбурге, которое состоится завтра.

Само распределение призывников по местам службы начнется не ранее 20 мая 2020 года. Такая ситуация сложилась из-за опасности распространения коронавируса в России.

- Внесены коррективы в сроки начала работы призывных комиссий и даты отправок новобранцев в войска в связи с пандемией коронавируса. Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая, - сообщает газета "Красная звезда".

Как поделился в интервью журналистам издания начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, с 1 апреля во всех штабах военных округов и военкоматах субъектов РФ заработает горячая линия по призыву, а с 14 мая начнет работу прямая телефонная линия Генштаба вооруженных сил РФ. Графики работы российских призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников из-за коронавируса.

- Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй, - добавил Бурдинский.

Что касается новобранцев весеннего призыва, то по пути к месту службы они будут по возможности изолироваться от обычных людей на вокзалах и в аэропортах. Всем начинающим солдатам выделят медицинские маски. В часть прибывающих молодых людей будут доставлять исключительно военным транспортом.

Сроки демобилизации и увольнения со службы меняться не будут.

Напомним, 30 марта Владимир Путин подписал указ о начале призыва на военную службу. Он стартует 1 апреля, а закончится 15 июля. По его итогам в строй на 12 месяцев со всей страны встанет 135 тысяч человек.

К обязательным процедурам призыва добавилась новая - перед отправкой парней к местам службы их проверят на коронавирус, а затем (уже после прибытия в часть) они две недели будут находиться в карантине. Тем, у кого найдут COVID-19, служба не светит до полного выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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