2020-03-31T11:06:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Самарской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

С 31 марта введен режим полной самоизоляции в Самарской области в 2020 году, стало известно, до какого числа он продлится и как будет действовать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самара уходит на самоизоляциюСамара уходит на самоизоляциюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о введении дополнительных мер по предотвращению угрозы распространения коронавируса. Режим полной самоизоляции в Самарской области будет действовать с 31 марта и до того момента, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация в регионе. Узнали подробности о введении нового режима и рассказываем, как должны себя вести жители Самарской области во время самоизоляции, когда можно выходить на улицу, кто сможет ходить на работу и как будут работать магазины.

Главные правила режима полной самоизоляции в условиях коронавируса в Самарской области:

- Нельзя посещать парки и лесопарки!

- Нельзя покидать места проживания, кроме особых случаев,

- Между людьми на улице должна быть дистанция в 1,5 метра, предприятия и власти должны создать в магазинах и в любых других местах специальную разметку.

- Передвижение по региону ЗАПРЕЩЕНО, можно это делать только на основании справки по особой форме от работодателя. Ее образец появится, когда будет опубликовано постановление.

- останавливается прием в граждан МФЦ,

- не будет производиться госрегистрация гражданского состояния, рождения, смерти, только при наличии особенных обстоятельств.

ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ. ЖДЕМ ПУБЛИКАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА

ИСТОЧНИК KP.RU

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