«Я ему кость ращу, а он жалуется и просит отрезать ногу»: военный врач - о пациентах, службе и чудесном спасении

Михаил Федосеев посвятил травматологии почти полвека, с 1982 года он работает в 426-ом военном госпитале Самары. Военный врач ездил в Афганистан, потом много лет посвятил лечению раненых солдат, офицеров и ветеранов.

Путь в профессию

Михаил Федосеев родился 27 июля 1946 года в поселке Ерахтур, это в Рязанской области. Когда ему было 14 лет, серьезно заболела мама. Фельдшер показал, как ухаживать за ней, ставить уколы, делать другие несложные процедуры. Когда мама умерла, Михаил понял, что хочет стать врачом.

Он мечтал о хирургии, но судьба распорядилась иначе: в 1973 году его взяли на должность старшего ординатора травматологического отделения в военный госпиталь Рязани.

- Именно тогда я увидел, что это одно из немногих медицинских созидательных лечебных направлений, - вспоминает Михаил Федосеев. - Вот тут пришла настоящая любовь к травматологии.

Решение стать врачом Михаил Федосеев принял вскоре после смерти мамыФото: Предоставлено героем публикации

Учился у лучших

Молодой врач хотел знать о своей профессии, как можно больше, и вскоре поехал учиться в Центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) – попасть туда на стажировку сегодня практически нереально.

- А тогда я был молодым и наивным лейтенантом, - вспоминает Михаил Федосеев. – Пришел в приемную к директору ЦИТО, академику Мстиславу Васильевичу Волкову, сел там, и стал ждать, пока он освободится. Один и тот же человек несколько раз заходил в приемную, видел меня, уходил, возвращался. Потом не выдержал и спросил, чего я там, собственно, сижу. Я честно ответил: хочу у вас учиться. А он мне говорит: «Здесь не учатся». Но позвал за собой.

Это оказался профессор Вениамин Михайлович Лирцман, и со встречи с ним началось обучение молодого врача в ЦИТО. О тонкостях профессии ему рассказывали, а потом позволяли ассистировать на своих операциях такие известные врачи, как Аркадий Владимирович Каплан, Зоя Сергеевна Миронова, Иван Григорьевич Гришин и Константин Митрофанович Сиваш.

Военные врачи на раненых отрабатывали множество методик, которые до сих успешно применяются в медицинеФото: Предоставлено героем публикации

Невероятное везение

После стажировки в ЦИТО Михаила Федосеева отправили в группу советских войск в Германии, а через 5 лет службы там – в военный госпиталь, расположенный в городе Куйбышев.

С 1983 года туда стали поступать раненые из Афганистана, а к Новому году Федосеев получил приказ собираться в Кабул.

- Мы отдавали долг Родине, даже мысли не возникало, что можно не поехать, - говорит Михаил Федосеев. - Но супруге, Лидии Сергеевне, я сказал, что меня отправляют в Ташкент. Потом целый месяц писал ей и дочке, что я на пересыльном пункте, потом еще что-то сочинял, а через месяц жена взмолилась: если ты в Афгане, так и напиши, зачем ты мне трафаретные письма отсылаешь? После этого говорил ей только правду.

Медики начинали работать с рассветом – как только взлетали вертолеты и самолеты, звучали первые выстрелы и им начинали приносить раненых. Ложились спать врачи и медсестры только после того, как осмотрят и обработают раны каждого из пострадавших, так что подремать удавалось всего по несколько часов.

2 января 1984 года Михаил Федосеев был откомандирован в КабулФото: Предоставлено героем публикации

- Бояться было некогда, мы все время заняты были, - вспоминает то время Михаил Федосеев. – Но как-то наш товарищ-медик поехал на боевую операцию, и ему снарядом оторвало ногу на уровне коленного сустава. Вот когда его привезли, мы поняли, насколько близка была опасность. А позже, уже после возвращения домой, мне коллеги рассказали: на то место, где я обычно сидел, попал снаряд, и теперь там дыра. Даже жутко, насколько вовремя меня оттуда откомандировали.

Чудеса науки

В те годы медицина развивалась очень быстро. На раненных, которых в Куйбышев привозили с Афганистана, а потом – из Чечни, военные врачи отработали методику, которая позволяла снизить до минимума число нагноений. В то же время активно стали использовать аппараты Илизарова, с помощью которых медики научились даже выращивать кости.

- Дело это долгое, в сутки растет примерно миллиметр, - объясняет Михаил Федосеев. - Вот один из пациентов как-то возмутился и начал на меня жаловаться руководству: лечите-лечите меня, устал уже, отрежьте ногу, да и дело с концом. Я его понимаю: ему 20 лет, а он провел у нас в больнице почти год. Но ведь ушел от нас в итоге на своих двоих ногах, так что все не зря было.

Самарский врач проводит сложнейшие операцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В те же годы военные врачи начали отрабатывать микрохирургию на раненых в боевых действиях. Пересаживали пальцы со стопы на кисть – делать это приходилось при помощи микроскопа, и подобные операции длились часами. А однажды в Куйбышеве военнослужащему из Сызрани пришили кисть обратно к руке.

- Кисть ему отрубило косой, привезли ее в мешочке со льдом, - вспоминает Михаил Федосеев. - Операция длилась 18 часов, и кисть мы в итоге смогли сохранить. Примерно через 10 лет мне удалось встретиться с этим пациентом, и на тот момент рука работала весьма неплохо: он водил машину, держал с помощью этой руки свою дочь на весу, это можно считать успехом.

Когда человеку хорошо, он забывает о болезнях, но некоторые пациенты до сих пор поздравляют своего лечащего врача с праздниками, с некоторыми Федосеевы дружат семьями.

С будущей супругой - Лидией Сергеевной Михаил Федосеев познакомился еще в институтеФото: Предоставлено героем публикации

С Михаила Федосеева и его супруги Лидии Сергеевны (она – терапевт, и много лет возглавляла городскую поликлинику №15 в Самаре) началась целая династия врачей. Их дочка Ирина закончила военно-медицинский факультет, пошла по стопам матери и стала терапевтом. Третье поколение - внучка Даша, в это году она заканчивает 6 курс СамГМУ, девушка мечтает стать окулистом.

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