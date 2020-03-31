Постановление губернатора Дмитрия Азарова о режиме полной самоизоляции в Самарской области: полный текст

Публикуем полный текст постановления губернатора Самарской области о введении режима полной самоизоляции в Самарской области с 31 марта 2020 года. Все подробности.

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения на территории Самарской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nСоV

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСо\» следующие изменения:

текст постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 2

Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее — Указ Президента Российской Федерации) в связи с угрозой распространения на территории Самарской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Самарской области для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств:

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по номерам телефона:

- кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

- государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

- обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать место работы, учёбы, минимизировать посещение общественных мест);

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, вернувшимися с территорий иностранных государств, обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней.

3. Обязать граждан, прибывающих в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации: обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня прибытия в Самарскую область;

- сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2 настоящего постановления;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт, соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции может не применяться в отношении руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также в отношении работников сферы здравоохранения.

5. Ограничить до особого распоряжения проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий.

6. Приостановить до особого распоряжения деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов, иных объектов развлекательной инфраструктуры, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей.

7. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV , является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.

8. Приостановить:

с 28 марта по 5 апреля 2020 года — работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

с 29 марта по 5 апреля 2020 года — работу организаций торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также организаций торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также работу бассейнов, фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта.

Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов).

Обязать:

- граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

- органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками} социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том

числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Самарской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

- Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Разрешается передвижение по территории Самарской области, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и настоящим постановлением, при наличии документа (справки работодателя) по форме, установленной Правительством Самарской области.

10. Приостановить прием в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области заявлений и документов о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг.

11. Приостановить государственную — регистрацию — актов гражданского состояния, кроме государственной регистрации рождения, смерти, а также государственной регистрации заключения брака при наличии особых обстоятельств в соответствии с семейным законодательством.

12. Запретить вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

13. Ограничения, установленные пунктами 9 -— 11 настоящего постановления, действуют до 3 апреля 2020 года.

Ограничения, установленные пунктом 12 настоящего постановления, действуют до 5 апреля 2020 года.

14. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области:

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Разрешается передвижение по территории Самарской области, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и настоящим постановлением, при наличии документа (справки работодателя) по форме, установленной Правительством Самарской области.

10. Приостановить прием в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области заявлений и документов о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг.

11. Приостановить государственную — регистрацию — актов гражданского состояния, кроме государственной регистрации рождения, смерти, а также государственной регистрации заключения брака при наличии особых обстоятельств в соответствии с семейным законодательством.

12. Запретить вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

13. Ограничения, установленные пунктами 9 -— 11 настоящего постановления, действуют до 3 апреля 2020 года.

Ограничения, установленные пунктом 12 настоящего постановления, действуют до 5 апреля 2020 года.

14. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Самарской области:

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nСоV, в связи с исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший,

15. Министерству здравоохранения Самарской — области, государственным учреждениям здравоохранения Самарской области:

- обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2, Зи 4 настоящего постановления;

- организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим — территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV , и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

- обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nСоV;

-проработать вопрос развертывания инфекционных корпусов с использованием быстровозводимых конструкций.

16. Областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

17. Заместителю председателя Правительства Самарской области, председателю оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Фетисову А.Б.:

- перевести работу штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области в круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

- ежедневно представлять Губернатору Самарской области доклад о ситуации с распространением в Самарской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV , количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

19. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.»;

перечень непродовольственных товаров первой необходимости изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает В силу со дня’

его официального опубликования.

Д.И.Азаров