«Она думала, что это похмелье, а потом умерла»: в Тольятти в квартире уголовника нашли труп «семейной» проститутки

Муж был недоволен, но смирился

Исчезновение матери двоих детей Татьяны А. (личные данные изменены) из Тольятти в сентябре прошлого года у ее близких поначалу не вызывало вопросов. Муж женщины Виктор знал, что та оказывает интим-услуги за деньги. Он был этим недоволен, но смирился. В то же время жрица любви никогда не пропадала бесследно, всегда брала трубки. Подобное случилось впервые и закончилось трагедией.

Как позже установит следствие, Татьяна встретилась с местным уголовником Ильей Тиховским. Он несколько раз сидел — за угрозы убийством, причинение средней тяжести вреда здоровью... Последний раз Илья вышел на волю в июне 2019-го. Поведение его не особо изменилось. Весьма возрастную «ночную бабочку» он заказал к себе в квартиру на улице Громовой.

— Вечером 12 сентября они находились у него, выпивали, ругались. В какой-то момент он побил гостью, но она осталась у него еще на несколько дней. Он заплатил, — рассказывают «КП-Самара» правоохранители. — 15 сентября обвиняемый снова избил женщину — она пролила спиртное на его новый компьютер, и тот перестал работать.

Травмы оказались серьезными, но никто не думал, что все закончится летальным исходом. У пострадавшей сильно болела голова, но она, со слов хозяина жилплощади, связывала это с последствиями после выпивки, похмельем. Утром 17 числа Илья увидел, что женщина по вызову не подает признаков жизни.

Рассказал про труп маме

Тем временем супруг погибшей Виктор А. в ходе опроса объяснил, что 11 сентября 2019 года он ушел на работу. С Татьяной созванивался, та говорила, что вечером будет дома, но ее там в итоге не оказалось. Телефон отключен. На следующий день она снова не вернулась. Попытки найти пропавшую вместе с полицией не дали никаких результатов. 17 сентября силовики позвонили мужчине и сообщили, что его жена мертва. Его пригласили приехать на опознание. Виктор отправился по незнакомому адресу вместе с сестрой супруги и лично во всем убедился. Тело несчастной лежало на диване.

Сыщики стали разбираться, как все произошло. В ходе расследования удалось выяснить, что Илья несколько раз оставлял избитую в квартире одну, сам же уезжал видеться с друзьями. Им он о путане ничего не рассказывал, следов борьбы на нем те тоже не заметили.

Поняв, что Татьяна скончалась, Тиховский позвонил матери и поделился с ней, что у него снова проблемы — дома труп. Правда, в подробности Илья не вдавался.

Сам подозреваемый вызвал на место событий полицию. По факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбудили уголовное дело. Владельца жилплощади задержали и отправили в СИЗО.

Снова колония

Обстоятельства происшествия рассматривали в Комсомольском районном суде. Обвиняемый полностью признал свою вину, заявил, что не хотел доводить до такого и раскаивается в содеянном. По версии фигуранта, он пытался спасти Татьяну — обрабатывал ей раны дезинфицирующими средствами, покупал бинты, делал искусственное дыхание.

В то же время, скорую злоумышленник не вызывал. Именно поэтому к его заверениям служители Фемиды отнеслись критически.

В конце феврале 2020 года Илью Тиховского отправили в колонию строгого режима на семь с половиной лет. Сейчас он пытается обжаловать такое решение.

Что же касается близких погибшей, то они никаких материальных исков не заявляли. Семье Татьяны обязали вернуть лишь мобильный телефон и 3 тысячи рублей, которые она в последний раз получила за секс-услуги.

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