Коронавирус в Тольятти, последние новости на 2 апреля 2020 года: поддержка предпринимателям и поиск нарушителей самоизоляции

Первый больной коронавирусом в Самарской области был зарегистрирован именно в автограде. Инфекцию нашли у молодого человека, вернувшегося из Испании еще в середине марта. Какова же ситуация сейчас и каковы последние новости про коронавирус в Тольятти на 2 апреля 2020 года? Самая точная информация о количестве заболевших, мерах поддержки и о том, что должны знать жители о полной самоизоляции в Тольятти.

На данный момент в Тольятти 9 заболевших коронавирусной инфекцией. Многие из них - работники АвтоВАЗа. Первый заболевший коронавирусом в Тольятти - мужчина 22 лет, он вернулся из Испании. Он заразил отца, который являлся сотрудником АвтоВАЗа. Потом появилась информация, что на заводе - еще один заболевший.

На карантине сейчас находятся 18 работников автомобильного завода. Последние новости о коронавирусе в Тольятти постоянно появляются в группе Профкома АвтоВАЗа.

С 29 марта в Тольятти работает "горячая линия", куда можно пожаловаться на нарушителей 14-дневного карантина. Если ваши знакомые или соседи вернулись из-за границы и не соблюдают режим самоизоляции, выходят из квартиры, ходят в магазин - власти призывают рассказать об этом по телефону: 8(8482)54-42-19. "Горячая линия" работает ежедневно с 08:00 до 17:00. Информацию обязательно передадут в МВД и Роспотребнадзор. нарушителей ждет административное наказание. А еще их обязательно отправят на принудительную изоляцию. Нарушителям карантина может грозить и реальный штраф.

Также в Тольятти, как и во всей области, сейчас действует режим полной самоизоляции. Гражданам нельзя выходить из дома без веской причины. Чтобы передвигаться по городу, нужно получить справку от работодателя, если по Указу Президента РФ вы должны работать.

Сотрудники ДПС останавливают водителей, которые передвигаются по городу - или же въезжают в город - и интересуются целью поездки, а также проводят профилактическую беседу, объясняя, почему нужно сидеть дома.

В тольяттинских магазинах появились отметки на полу, предписывающие находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга - на социальной дистанции.

А Автограде проверяют точки общепита и пивбары. Сотрудники районных администраций и департамента потребительского рынка выявляют нарушителей режима.

А еще в Тольятти проводят дезинфекцию общественных пространств. Санитарную обработку ведут в парках и скверах, а УК и ТСЖ займутся подъездами.

В Тольятти окажут поддержку малому и среднему бизнесу. В постановлении от 31 марта 2020 года юрлицам и индивидуальным предпринимателям гарантировали отсрочку по уплате начислений за апрель, май и июнь 2020 года арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности городского округа Тольятти, договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Эту сумму можно будет заплатить в течение шести месяцев начиная с июля 2020 года.

Также будут вводиться дополнительные меры поддержки.

В Тольятти до особенного распоряжения приостановлены профосмотры и диспансеризация.

В Автограде поблагодарили управляющих микрорайонов, которые помогают мониторить добросовестность людей, находящихся на карантине после возвращения из-за границы. Мониторинг сегодня ведут 28 УМов. Они добровольно обходят квартиры, беседуют с теми, кто самоизолировался. В итоге количество нарушителей уменьшается с каждым днем.

Для родителей, которые в эти дни вынуждены работать, существуют дежурные группы в детских садах автограда. Жители Тольятти могут оставить заявку на то, чтобы туда приняли ребенка. Работает горячая линия, куда тольяттинцы могут обратиться с вопросами. Всего заниматься на этой неделе будут 193 дошкольника. Звонить можно по телефону: Департамент образования администрации г.о. Тольятти - 8(8482)54-48-62 и 8(8482)54-38-79.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ

Горячая линия автозавода StopVirus: stopvirus@vaz.ru

«Горячая линия» COVID2019 в Самарской области: 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82.