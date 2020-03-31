Справка о работе на время карантина в Самарской области: как получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T21:58:31+03:00

Предлагаем скачать образец справки о работе на время карантина в Самарской области, как получить пропуск для выхода из дома на период самоизоляции

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Департамент информационной политики Самарской области опубликовал образец справки о работе на время карантина в Самарской области. Отметим, что заявление, которое должно стать пропуском для выхода из дома на период полной самоизоляции в Самарской области, можно подписать у работодателя. Отметим, что до 3 апреля в регионе действует полная изоляция. При наличии этого документа разрешается передвижение на территории региона.

– В бланке есть восемь пунктов, к деятельности которого имеет отношение гражданин. Это либо непрерывно действующие организации, либо медицинские, аптечные, организации, обеспечивающие население продуктами питания, первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы, либо ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы, а также СМИ, госслужба, – говорится в документе.

Также на бланке должна быть подпись руководителя и печать организации. Этот документ необходимо показывать вместе с рабочим удостоверением, либо удостоверением личности.

Бланк опубликовало правительство Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU