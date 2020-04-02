Профилактические меры в Самаре от коронавируса: что будет сделано в городе и в какие сроки

Президент России Владимир Путин заявил, что нерабочую неделю растянут на месяц - до 30 апреля. Это - необходимые меры по борьбе с коронавирусом в России. А вот какие профилактические меры от коронавируса примут в Самаре и Самарской области - решит местное руководство. Определить список действий должен губернатор Дмитрий Азаров

Этот вопрос обсудят на заседании оперативного штаба вечером 2 апреля. Кстати, штаб возглавил лично глава региона Дмитрий Азаров.

Напомним, что Владимир Путин подчеркнул, что в разных регионах ситуация отличается. Именно поэтому принимать решения и брать на себя ответственность должны губернаторы.

- У нас большая, очень большая страна. Разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей пока не удаётся, - уточнил Владимир Путин.

В Самарской области сейчас действует режим полной самоизоляции населения. На улицу нельзя выходить без веской на то причины, на работу можно ездить только со справкой, при въезде в город водителей спрашивают, зачем они предприняли эту поездку. Для осуществления грузоперевозок тоже нужна справка, равно как и на посещение медицинских учреждений.

До 14 апреля режим саомизоляции действует для лиц старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания: сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, астму.

Также строго контролируется соблюдение режима самоизоляции жителями региона, которые вернулись из-за границы. Их теперь проверяет полиция. А за нарушение режима им грозит уголовная ответственность.

Сейчас в Самарской области заболели 17 человек, 10 продолжают оставаться в больнице, семь уже выписаны. Одной из профилактических мер от коронавируса в Самаре и Самарской области может стать более общее тестирование. Теперь тесты на коронавирус будут делать в лаборатории СПИД-центра. Анализы будут брать в поликлиниках, где прикреплен полис ОМС человека. В мае, например, такие анализы пройдут все призывники. Проверять будут и тех, кто относится к группе риска.

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