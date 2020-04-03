Коронавирус в Тольятти, последние новости на 3 апреля 2020 года: первый заболевший вылечился и уехал домой

В автограде продолжают бороться с угрозой, которая нависла над всей Россией и над Самарской областью. Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти: что происходит в городе, сколько больных зарегистрировано.

По состоянию на 3 апреля 5 человек, больных коронавирусом в Тольятти остаются в специальных изолированнныз боксах в горбольнице №5.

2 человека, больных коронавирусом, являются работниками АвтоВАЗа. На карантине находятся 18 человек - работники завода.

5 человек были выписаны из больницы 2 апреля, так как они полностью вылечились от коронавируса.

В Тольятти как и в Самаре действует полный запрет на выход из дома. Выходить можно только:

- в продуктовый магазин или аптеку,

- для получения медицинской помощи,

- для выгула животных - не дальше 100 метров от дома,

- для того, чтобы выбросить мусор.

- если у вас есть справка от работодателя,

- если вы ухаживаете за пожилыми или больными людьми, нуждающимися в помощи.

Пока режим самоизоляции действует до 5 апреля. Подробности >>>>>

А вот так сейчас ездят пассажир в транспорте

При этом продолжает работать общественный транспорт, но в салонах предпринимают дополнительные меры безопасности. Для того, чтобы граждане могли соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, некоторые кресла огорожены сигнальной лентой, на них садиться нельзя. При этом для автобусов установили лимиты вместимости:

- для автобусов Волгабас, ЛиАЗ 5256, МАЗ 103 14 человек,

- для автобусов МАЗ 206 12 чел,

- для троллейбусов 14 человек.

Входить в транспорт можно через переднюю дверь, покидать его - через заднюю.

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что пока постановление о жизни Тольятти и всего региона в следующем месяце готовится. Он отметил, что к нему обращаются представители предприятий, которые просят принять такое решение, которое позволит продолжить работу. Например, это касается тольяттинского АВТОВАЗа. КП-Самара будет следить за обновлениями и сообщать о том, какие решения будут приняты.

Тольяттинские предприятия начали изготавливать многоразовые маски. Сразу пять ателье и швейных фабрик занялись этим и работают в усиленном режиме.

В Тольятти собирают заявки от людей, попавших в сложную ситуацию на помощь. Обратиться можно по единому номеру "горячей линии": 8 800 200 34 11 и по телефонам "горячей линии" в Тольятти: 8 (937) 100 35 19 (круглосуточно), 8 (8482) 31 28 87 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00). Помогают пожилым тольяттинцам волонтеры. Стать добровольцем можно зарегистрировавшись на сайтах (мывместе2020.рф, добро.рф) или обратившись в волонтерский штаб МБУ ММЦ "Шанс" по телефону: 8 (8482) 55 87 64., личным сообщением руководителю штаба Татьяне Александровне Штангрет (https://vk.com/id145128995)

Марк Василика - тольяттинский первоклашка - так проникся идеей помощи незнакомым людям, что пожертвовал волонтерам деньги из своей копилки. Сумма получилась не очень большая - но важен не результат, а сам порыв.

Социальный проект "Помощь рядом" запустила компания Яндекс. Помощью такси могут воспользоваться медицинские и социальные службы, которым помогут доставить продукты, лекарства, тесты на коронавирус или же перевезти врачей. Оплату таких поездок берет на себя компания. Воспользоваться помощью можно, если написать на почту covid@yandex-team.ru или заполнить заявку на сайте https: //help.yandex.ru/.

Сами же жители автограда борются с коронавирусом подручными средствами. Например, таксисты отгораживаются от пассажиров обычным одеялом.

Вот так выглядит защищенное такси

Тольятти 2 апреля получил "четверку" за самоизоляцию. Индекс самоизоляции подсчитывает Яндекс. Город занимает 4 место в рейтинге.

Жителей просят ограничить поездки. На улицах города работают сотрудники ДПС. Они првоеряют, достаточно ли веская причина у вас для путешествия по городу.

Кстати, школьников, которые после каникул продолжат дистанционное образование, доставят горячие обеды прямо на дом. Продуктовый набор получат все.

В Самарской области появилась еще одна лаборатория, которая делает тесты на коронавирус. Проверять тесты будут в лаборатории СПИД-центра в Самаре. Это позволит делать больше анализов. Кстати, пик ожидают в мае - тогда будут проверять на коронавирус призывников.

В Тольятти 3 апреля пройдет Крестный ход, во время которого духовенство во главе с Преосвященным владыкой совершит объезд на автомобилях с Казанской иконой Божией Матери вокруг Тольятти. В это время будут читать Благовещенский Акафист Пресвятой Богородице «Радуйся, Невесто Неневестная» (или любой другой) с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия.