Вирус паники: как не сойти с ума во время пандемии коронавируса

Психологи уверены, не так страшен коронавирус, как истерия вокруг него. Одно дело - сидеть дома и соблюдать рекомендации врачей, другое - будучи совершенно здоровым, каждую минуту бежать мыть руки и затирать до дыр телефон спиртовыми салфетками. Эксперты рассказали, как жить в карантине и не сойти с ума.

ОТРИЦАНИЕ

«Нет никакого коронавируса, карантин - это перебор, выпустите меня из дома и верните заграничные курорты!» - думают некоторые и все равно переживают и нервничают.

- Отрицание и тревога - нормальные чувства ровно до тех пор, пока они не мешает вам жить, - говорит клинический психолог Валерия Ишутова. - Переведите ваши эмоции в действия, например, начните вязать, мастерить, рисовать. Также поможет йога, пилатес и медитации, верующие люди могут молиться - у каждого свои методы. Надо искать занятие, способное вас отвлечь.

Есть способ

Когда все не стабильно, когда теряется почва под ногами, когда кажется, что не на что опереться, важно формулировать смыслы и ставить цели. Даже небольшие краткосрочные, на время карантина. Например, "моя цель сейчас - выжить, моя задача - пройти через это все, сохранив свое здоровье" или "моя цель на карантин - отдохнуть, максимально набраться сил" или "освоить новую специальность", "выучить другой язык". К тому же онлайн это вполне реально сделать.

Ели вы остались в одиночестве- найдите, с кем можно обсудить свои страхиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЕПРЕССИЯ

Вы стали апатичны, тоскливы, нет сил даже зубы почистить, не то что читать новости про этот проклятый коронавирус. Это депрессивное состояние.

- Не путать с депрессией, - уточняет эксперт. - Она связана с уровнем гормонов в организме и лечится под контролем специалиста. А сейчас на фоне пандемии актуальны именно депрессивные состояния.

Разница в том, что справиться с такой хандрой вы в состоянии и сами. Не оставайтесь одни, говорите с близкими, рассказывайте им о своих переживаниях и вам станет легче.

Но старайтесь не нагонять страха. Нынешняя социальная психоистерия основана полностью на контенте, который мы употребляем. Еще один момент в том, что от плохих новостей у людей появляется что-то вроде наркотической зависимости. И тут есть скрытое послание, "как хорошо что это все не со мной". И смакуя весь этот страх, они идут делиться им с близкими, как в детском мультике "Давай бояться вместе", а по факту они лишь разносят вирус паники.

Совет специалиста:

- Нужно фильтровать информацию, ставить строгие ограничения. Сидя дома в самоизоляции, вполне достаточно один раз в день узнать новость, - рекомендует психолог –журналист Елена Садыкова.- Если будет что-то важное, власти об этом оповестят, по громкой связи или пришлют смс-сообщение. Также нужно сказать категорическое "нет" ужастикам про постапокалиптическое будущее. Смотрите добрые фильмы и слушайте веселые песни. Это поднимает настроение и иммунитет.

Выносить мусор в костюме - это уже слишкомФото: Евгений КОТМЫШЕВ

ОДЕРЖИМОСТЬ

Король психических расстройств в разгар пандемии — желание тереть, чистить, дезинфицировать. А вдруг снова зараза налипла? Еще раз трем! И так до тех пор пока не появится джин и не развеет все наши проблемы с коронавирусом. Как же!

- Обсессивно-компульсивные расстройства, проще говоря — одержимость идеей, пожалуй, самое распространенное сейчас состояние, - говорит специалист. - Люди все намывают, литрами выливают на себя антисептики. Им кажется, что так они защищают себя. Я не говорю, что всего этого не нужно делать, но во всем должна быть мера. А люди входят в состояние, когда не могут остановиться, попадают в порочный круг. Хорошо если рядом кто-то есть. Поэтому сейчас тяжелее всего приходится одиноким людям.

Совет специалиста:

- Если есть время на беспрерывную дезинфекцию, можно часть его потратить на другие полезные занятия. Поставьте себе цель во время карантина разобрать хлам в доме. Везде, чтобы все вокруг стало функциональным. Потом сами скажете себе спасибо и ваши родственники тоже! – предлагает Садыкова.

Алкоголь - не спасает, не поддавайтесь пагубным зависимостямФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФОБИИ

В период распространения коронавируса люди стали бояться открытых пространств, и даже еще сильнее больших скоплений людей. Среди фобий, начинают проявляться страх заражения, страх гибели и потери близких людей.

Сейчас это в основе своей не фобии, а необходимые опасения и меры предосторожности, о которых говорят власти и медицинское сообщество, - считает психотерапевт. - Это нормальная защитная реакция. У людей, которые уже страдают социофобией, конечно, это состояние будет обостряться. Гораздо более реальная проблема - это рост агрессии друг к другу, и я думаю, это невозможно будет предотвратить.

Совет специалиста:

- Страхи и переживания отражаются на теле, поэтому сейчас очень важно о нем заботиться. В мышцах фиксируются все наши эмоции, особенно непереработанные. Отсюда и вся психосоматика, давление, старые болячки. Если находить время на тело, если каждый день делать какие-либо упражнения, в идеале до изнеможения, значительная часть эмоциональных проблем просто раствориться!

СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Сейчас люди столкнутся с тем, что много времени будут проводить дома. Высока вероятность, что вырастет уровень семейных конфликтов, если в семье уже были проблемы, то они могут обостриться и вырастет уровень агрессии. Все трещины, которые имеются в семьях, они все начнут проявляться. Круг семьи самый близкий, и следовательно весь внешний негатив, в первую очередь люди начнут направлять туда. Чтобы нивелировать такие ситуации, свой семейный быт надо заранее продумать, выстроить такой "режим семьи". Нужно совместно установить режим сна и отдыха, режим питания, режим уборки и разделение обязанностей, в том числе распланировать и досуг. Все обсудить в кругу семьи и договориться. Все это поможет снизить и уровень тревожности, и уровень агрессии.

Совет специалиста:

- Это парадокс, но в режиме самоизоляции не хватает уединения. Организуйте дома пространство, где вы сможете побыть наедине с собой: комната, маленький уголок, ванная. Это не стыдно. Многие воспринимают фразу "я хочу побыть один, как я не люблю тебя", но это не так. На самом деле это касается душевного здоровья человека.

Не грустите, пандемия закончитсяФото: Евгений КОТМЫШЕВ

КОМПЕТЕНТНО

«Фильтруйте негатив, делитесь позитивом»

- Сейчас самым главным способом для предотвращения распространения коронавируса является разобщение людей: меньше контактов, меньше встреч, даже в одном доме лучше разбежаться по комнатам, если у кого-то есть признаки вируса. Как же делиться наболевшим? На помощь приходят технологии. Совет психологов звоните родным близким и друзьям хотя бы раз в день. Звоните по телефону или по Skype, пишите в мессенджеры следите за их состоянием и поддерживайте!

Женщины боле склонны к расстройствам и их потребность в общении выше, чем у мужчин. Если женщина лишена возможности общения, то ее уровень дискомфорта повысится в несколько раз. Поэтому им нужно сейчас эту потребность в коммуникациях реализовывать. Мужчины же наоборот настроены уходить в работу, пытаются себя чем-то занять, их в этом надо поддержать.

По возможности, надо меньше вникать в тему коронавируса в СМИ и соцсетях, соблюдая при этом все правила гигиены и профилактики, а также повышать свой иммунитет, соблюдать режим сна отдыха и правильного питания.

Профессиональному сообществу, сейчас тоже надо сплотиться, пусть и дистанционно. Я думаю, психологам и психотерапевтам нужно пойти навстречу людям и вести бесплатные консультации через соцсети. Потому что психологическая помощь и поддержка сейчас людям точно нужна. Думаю, что скоро такая работа с населением начнется.

ВАЖНО!

Даже если вы в глубоком карантине, или 10 лет в декрете от апатии вам поможет планирование дня с обязательным присвоением достижений. Говорите вслух и гордитесь тем, что день прошел не просто так. Приготовили завтрак - молодец! Полили цветы - отлично! Протерли пыль или посмотрели хороший фильм - супер! Вы все это сделали для себя и своих любимых.

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