2020-04-05T23:31:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Самаре и Тольятти на 6 апреля 2020 года составило 17 человек

Мы собираем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Самаре и Тольятти на 6 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Стало известно количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 6 апреляСтало известно количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 6 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число заболевших в Самаре и Тольятти на 6 апреля 2020 года по данным на утро остается неизменным. Прироста количества заболевших нет уже три дня, на данный момент известно, что коронавирус был выявлен у 17 человек, большая часть из них - приезжие из-за границы, другие заразились контактным способом. Сомнения есть только по одной девочке, чьи родители уверены, что не знают о случаях общения с вернувшимися из-за границы людьми.

Таким образом, на данный момент из 17 заболевших коронавирусом в Самаре и Тольятти, 9 пациентов уже поправились и были выписаны из больниц. Восемь человек остаются на лечении.

Только за 4 апреля в Самарской области провели более 500 исследований на коронавирус. На данный момент неизвестно, сколько человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус, эти данные в оперативном штабе Самарской области не предоставили.

Новые данные по состоянию на прошлые сутки появляются в открытом доступе около 12 часов дня. Информация обновляется и в нашей заметке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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