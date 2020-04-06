«Все зависло, связи нет»: как школьники пережили первый день дистанционного обучения в Самаре

С 6 апреля Самара должна была гордо перейти на дистанционное обучение. К этому подготовились все: педагоги, ученики... но только не интернет. Журналистка «КП-Самара», мама девятиклассника и пятиклассницы, испытала все прелести дистанционной учебы на собственном опыте.

Драка за компьютер

- С понедельника учимся дистанционно, - синхронно «обрадовали» в пятницу родителей классные руководители моих детей. С одной стороны, конечно, новость хорошая: затянувшиеся каникулы и вынужденное безделье – не лучшая альтернатива для школяров, тем более что экзамены на носу. Но с другой стороны – сразу возникла масса организационных вопросов. «Наверное, все успеют за выходные решить», – осторожно подумали мы с другими родителями. Наивные!

Конечно, детям и раньше приходилось учиться дистанционно. Но во время обычных карантинов все ограничивалось домашкой в АСУ РСО или «Яклассе». А возможные проблемы исчерпывались поздним выкладыванием заданий. Теперь же все будет серьезно – с видеоуроками, скайп-конференциями и строгим расписанием уроков.

Уроки учить все равно придетсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

День у моих двух школьников предсказуемо начинается со споров за компьютер – чуть до драки не доходит! Но у старшего сына на носу выпускные экзамены, поэтому компьютер достается ему. Дочке, увы, приходится ограничиться смартфоном.

– Мама, мне тоже нужен компьютер, с телефона заниматься неудобно, да и надо устанавливать приложения, скайп, а места нет! – канючит она. Зайдя в родительский чатик, понимаю, что я с этой проблемой не одинока – у многих, как и у нас, компьютер для учебы всего один. А занятия начинаются одновременно. Есть еще ноутбук, но на нем по удаленке работает мама.

«Регистрируйтесь «ВКонтакте»

Расписание, к слову, появилось на сайте школы еще в субботу. Напротив каждого предмета – фамилия учителя, тема предмета, ресурс, на котором учитель решил проводить свой урок и домашнее задание. Среди приятных сюрпризов – занятия начинаются на час позже, чем во время очной учебы, уроки длятся 30 минут, а перемены – 20. Даже перерыв на завтрак не забыли. Среди неприятных – полная неразбериха с тем, где и как будут проходить уроки.

– Всем детям срочно зарегистрироваться «ВКонтакте»! – потребовала классный руководитель дочки-пятиклассницы. – Учитель по географии будет там проводить занятия, надо ее добавить в друзья, она пригласит всех в беседу.

– Мы не разрешаем ребенку заводить аккаунт, там всякие непонятные люди в друзья норовят добавиться, – возмутились родители. – Неужели нельзя проводить уроки на официальных платформах?

– Учитель сказала, что других ресурсов у нее нет, и возможности установить – тоже, – разводит рукам классная. – Могу только посоветовать создать ребенку закрытый аккаунт.

Проблемы со связью сегодня были у многихФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ни урока, ни зарядки

Первый урок в пятом классе – русский язык, потом математика, физкультура, литература и изо.

– Ух ты, круто, наверное, физрук проведет онлайн-зарядку по скайпу! А учитель по рисованию – дистанционный мастер-класс по созданию художественного шедевра, – обрадовалась наивная я. Еще и за соседей внизу успела попереживать – мол, вдруг ребенок на физкультуре слишком «разойдется». Ага, щазз. По физкультуре детям выложили в задания глубокомысленную заметку о том, как важно развивать прыгучесть. По изо – просто поручили посмотреть презентацию. Не знаю, как эти учителя потом отчитались о своей работе, но на связь с учениками за все время урока они так и не вышли.

Ну да бог с ними, с физрой и изо. Куда больше волнуют основные предметы – русский, литература и математика. До последнего ждем ссылки на ресурс, где должен проводиться урок по русскому. Но в итоге учитель так и не выходит на связь. Классный руководитель оправдывается – мол, учитель преклонного возраста, разобраться с новыми технологиями у нее не получилось. Дочка пожимает плечами – дескать, ничего удивительного, у русички всегда были проблемы даже с тем, чтобы выложить домашку в АСУ РСО. Пока наш класс остается без русского и литературы, что будет дальше – неизвестно.

По математике и домашнее задание, и ссылка на видеоурок появились еще в воскресенье вечером. Дочка справляется с ними тогда же, вечером, за 15 минут, лежа на диване. И правильно делает – утром в понедельник «Якласс» зависает намертво. Дескать, слишком много пользователей одновременно хотят к нему подключиться. Учитель математики онлайн и на связи с детьми в вайбере, но помочь ничем не может. Под конец остается только махнуть рукой – посмотрите, когда заработает.

Если в доме несколько школьников, доступ к знаниям становится проблемойФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Потом видео посмотрю»

У старшего в 9 классе все серьезнее: уроки начинаются строго по расписанию, учитель проводит перекличку в скайпе, сын нервно шикает на сестру, когда она начинает шуметь – мол, не мешай. Никаких проблем с подключением и организацией не возникает, но для детей это и не впервой: классный руководитель по собственной инициативе уже неделю проводит дистанционные занятия по скайпу, готовит ребят к экзамену по математике. Но не успеваю я порадоваться, как выясняется, что второй урок сорван – перебои со связью, картинка идет, а звука нет.

– Ничего, тут есть ссылка на видео, потом посмотрю, – не унывает ребенок.

Уже по итогам первого дня становится понятно, что успех такого обучения практически полностью зависит от добросовестности и цифровой подкованности каждого конкретного учителя. Остается надеяться, что комом вышел только первый блин, и за пару дней дистанционки и дети, и педагоги привыкнут к новому режиму работы. А полученные таким образом знания помогут нормально сдать экзамены.

«Гул в квартире невыносимый!»

С проблемами в первый день дистанционки в той или иной мере столкнулись все школьники и их родители. Свои впечатления они написали в соцсетях.

– Спокойствие, только спокойствие! Карлсон был прав, я с утра на взводе, – делится Татьяна. – Занятия по скайпу начались с 9 утра. Три урока по 30 минут и перемены по 10. Гул в квартире невыносимый. Учитель объясняет, дети отвечают. Параллельно на связи со своих устройств продвинутые родители, которые дают советы. Проблемы со связью, эхо, вырубаются то картинка, то звук. Наверное, надо, чтобы включенный микрофон был только у учителя. Домашние задания сбросили по почте, выложили в «Яндекс уроках». Я еще не завтракала и не приступала к своей работе. Разбираемся с уроками. Хочется надеяться, что это трудности переходного периода, но если процесс все останется без изменений, придется начало своей работы сдвигать на после обеда.

Марина жалуется – с утра из-за аварии на линии отключали интернет:

– Через полчаса все восстановили, но как раз прошел первый урок. Я предупредила классного руководителя, что у нас такая засада. Хорошо, что можно сдать задания в течение дня.

«Ускоренные курсы Zoom и You Tube, взлет/посадка»

Пришлось понервничать и преподавателям.

– Ситуация в учительском стане накануне повторного выхода на дистанционное обучение напоминает какое-то предвоенное состояние, – поделился учитель истории Михаил. – Ставка как обычно не владеет ситуацией, но бодро рапортует наверх, что броня крепка и сайты наши быстры. В реальности же сайты не приспособлены к новым методам ведения образования в дистанционных условиях. Ускоренные курсы Zoom и You Tube, взлет/посадка, а что еще тут успеешь, когда завтра уже надо вести конференции, а до этого ты в глаза эти платформы не видел. Кто-то пытается воевать на отечественном вооружении (РЭШ, Якласс), но, товарищи, закаленные в боях, рекомендуют пользоваться трофейными сайтами. Быстренько проводим пробные конференции, заготавливаем презентации для онлайн эфиров, прописываем в планах министерства свои ресурсы и ждем... шквала жалоб во все инстанции, обрыва вайбера, истерик со всех сторон, директив и отчетов...

Некоторые учителя ради успеха «спецоперации» готовы и на крайние меры.

– Виснет периодически. У меня вечером занятие на Zoom, на всякий случай буду поддерживать трансляции молитвой, – пишет преподаватель вуза Оксана. – А как иначе? До этого Мираполис вис периодически, у кого-то звук вылетал, у кого-то презентаций не было видно.

«Непривычно, но мне понравилось»

Впрочем, некоторым все же повезло, и первый опыт вышел вполне себе удачным.

– Сегодня был первый учебный день на удаленке в формате видеоконференции. Было два урока по 30 минут – русский и математика, – рассказал шестиклассник Геннадий. – Первый урок шел в Zoom и начался с опозданием, потому что многие неправильно регистрировались. Неудобно, что как только кто-то из учеников начинал говорить, его выводило на экран и учительнице приходилось несколько раз призывать к порядку. Обычно нам пишут на доске, а тут учитель показывал записи в своей тетради. Но в целом все прошло нормально. Русский язык был через скайп, урок прошел нормально, я даже получил 4 за ответ. Не очень удобно, что все через разные платформы. У нас домашние задания отправляются через АСУ РСО, и было бы здорово, если бы и видеоуроки были через какую-то общую систему, в которой было бы меньше проблем, и какая-то виртуальная доска для учителя. Учиться через ноутбук пока непривычно, но мне понравилось.

А как у вас прошел первый день дистанционного обучения?

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