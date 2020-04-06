Кубатура и LUX Кубатура работают в обычном режиме

Всё в одном месте

Площадь ЦСР Кубатура - 33 тыс. кв. м. Это крупнейший торговый центр строительных и отделочных материалов в Самаре. Больше не придется ездить по всему городу, чтобы купить все необходимое. Здесь есть практически все: сантехника и мебель для ванных комнат, галерея дверей, керамическая плитка и керамогранит, широкий ассортимент напольных покрытий всех возможных видов, люстры, светильники и бра, электротехнические изделия, мебель для дома, строительные и декоративные материалы — все, что необходимо для того, чтобы сделать жилище уютным. Более 250 тысяч наименований товаров и услуг.

Бережно к бюджету и времени

Придя за строительными и отделочными материалами в ЦСР Кубатура, вы действительно сэкономите. Во-первых, вам не придется больше никуда ехать, а значит сократятся транспортные расходы. Во-вторых, вы сможете быстро сориентироваться и найти необходимые товары, что поможет сберечь время и силы. И в-третьих, цены вас также приятно порадуют.

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Удобный режим работы

ЦСР Кубатура создан для тех, кто хочет сделать ремонт качественно, экономично и быстро. Двери центра открыты с 8:30 до 20:00. На новом сайте можно легко найти контакты необходимого магазина и, при возможности, заказать доставку, необходимого товара на дом в Самару и область.

Центр Интерьера и Дизайна LUX Кубатура на Ленина 25А

Философия нового центра — комфортные условия для удовлетворения запросов даже самого искушенного потребителя! В LUX Кубатура представлены крупнейшие салоны с самым широким ассортиментом товаров.

Современный Центр Интерьера и Дизайна LUX Кубатура состоит из четырех этажей и представляет собой великолепное сочетание магазинов - у нас Вы найдете все виды отделочных материалов и товаров для декора помещений от средней ценовой категории до класса люкс. Торговые площади строго сегментированы. Цокольный этаж: сантехника, плитка, мрамор и керамогранит. Первый этаж - двери, напольные покрытия и остекление. Второй этаж - все для стен, потолка и декора. На третьем этаже представлены кухни, корпусная и мягкая мебель и предметы декора, а также проводятся мастер-классы, там же расположены и зоны для общения специалистов с потребителями. На площадке центра в режиме online проводятся еженедельные мастер-классы от ведущих производителей материалов, семинары и консультации со специалистами по дизайну.

Приходите в LUX Кубатура — мы поможем превратить ремонт в приятное и увлекательное занятие.

Конкретно:

ЦСР Кубатура

Сайт: kubatura.su

Адрес: г. Самара, Красноармейская, 1

ЦИиД LUX Кубатура

Сайт: lux.kubatura.su

Адрес: г. Самара, проспект Ленина 25А

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