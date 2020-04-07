"На фронт уходило девять братьев, в живых остался только мой прадедушка": история ветерана Виктора Буравлева.

Рассказывает Ольга Клинкова, правнучка:

— Я хочу рассказать про своего прадедушку Буравлёва Виктора Константиновича. Родился он в 1912 году в деревне Синявка Воронежской области. Война для него началась в 1939 году, он участвовал в бою на Халхин-Голе с японской армией. Потом был переведён на войну с Финляндией. В 1940 году вернулся домой к своей жене Маше и дочке. Но отпуск для него был недолгим. Не дождавшись рождения сына, весной 1941 года был командирован. Великую Отечественную войну встретил на Украине в звании старшины отделения шестой гвардейской танковой бригады Юго-Западного фронта. 28 марта 1942 года в бою в 10 километрах от Харькова был тяжело ранен, после этого сразу демобилизовался. На фронт из его семьи уходило девять братьев, в живых остался только мой прадедушка.

Виктор Буравлев

До конца войны работал военруком в школе, потом стал председателем сельского совета в совхозе Терновка Воронежской области. Вырастил пятерых детей, дождался десятерых внуков, в том числе и мою маму. Был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу и боевые заслуги», медалью «За победу над Германией». Прадедушка не мог слышать детского плача и никогда не рассказывал о войне, говорил: «Это не сказка!»

Вот такой был мой прадедушка. Мы помним и гордимся им. Если бы у меня сейчас появилась возможность увидеть его, я бы хотела спросить страшно и тяжело ли ему было на войне.