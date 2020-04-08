2020-04-08T14:27:40+03:00
Происшествия

«Он сказал, что разговаривал с Богом»: девушка из Тольятти спасла мужчину, который порезал себя ножом

20-летняя Лина не испугалась окровавленного незнакомца, с помощью пакета перевязала ему рану и вызвала скорую помощь
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Элина Рахматова признается, что раньше никогда не попадала в такие страшные ситуацииЭлина Рахматова признается, что раньше никогда не попадала в такие страшные ситуацииФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Стоял, сел, упал

20-летняя Элина Рахматова из Тольятти вечером 4 апреля попала в незавидную ситуацию. Она просто шла домой из магазина по улице Свердлова, когда услышала как к ней обращается окровавленный незнакомец.

— Время было 20-30. Пьяный мужчина у подъезда увидел, что я вышла из арки, и окликнул меня: «Девушка, помогите, вызовите скорую!», — рассказывает Элина корреспонденту «КП-Самара». — Сначала было страшно подходить, у него вся рука была в крови.

Лишь после того, как убедилась, что ничего острого у раненого в руке нет, девушка решилась к нему подойти и помочь. Картина перед ней предстала страшная. Но смелая жительница Автограда не испугалась — она работала в медицинской сфере и крови не боится.

— Он сначала стоял, а потом сел на лавочку и вскоре упал с нее. Сказал, что вскрыл вены ножом, — продолжает наша собеседница.

Никто не хочет умирать

Элина вызвала медиков и старалась не терять время. Она думала, что можно предпринять до того, как приедет скорая. Счет шел на секунды, обильное кровотечение необходимо было остановить.

— Возможно, его немного спасло то, что он был пьян. Не так ощущалась боль, и не было шока. А многие умирают именного от этого, — делится Лина. — Я же разорвала пакет и перевязала ему руку, чтобы остановить кровь.

Осталось только дождаться приезда врачей. Пока они были в пути, странный человек и его спасительница разговаривали:

— Он говорил, что ему 50 лет, что не хочет жить, что разговаривал с Богом. Спрашивал: «Зачем вы меня спасаете?» Хотя изначально сам помощи попросил, никто не хочет умирать — страшно!

«Страшно по улицам ходить!»

Подмога прибыла весьма оперативно. Потерпевшего экстренно госпитализировали, а Элину поблагодарили за участие и сказали, что ее помощь больше не требуется. Холодное оружие, которым пострадавший себя изранил, на месте так и не нашли.

— Первая подобная ситуация в моей жизни. Страшно после такого по улицам ходить! — признается героиня. — Но всегда нужно помогать людям, мало ли что бывает. Знакомый рассказывал, что часто видел этого дядю в продуктовом. Нормальный мужик, не маргинал. Только выпить любит, как я поняла.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Свою благодетельницу он пока никак отблагодарить не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Азаров решил, как в Самаре помогут бизнесу из-за коронавируса
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
В Самарской области выписали еще одного пациента, переболевшего коронавирусом
Коронавирус 8 апреля нашли в Тольятти
В Самарской области топ-менеджер фирмы украл 180 тонн семечек
Руководитель железнодорожной станции в Самарской области попалась на взятке
Пожар на Красной Глинке в Самаре: огонь охватил частный дом на площади 300 кв.м
Пролетел на красный свет: в центре Самары произошло ДТП с пострадавшими
В Советском районе Самары снесут бывшую школу-интернат
Мало тестируют: Самарская область не вошла в десятку регионов, где много проверяют на коронавирус
Отмена заезда в санатории Самарской области из-за коронавируса: как вернуть путевку, как получить деньги
«Устал дома с семьей»: в Самаре вынужденные выходные довели мужчину до избиения мусорки
В Самарской области начался ремонт дорог
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 8 апреля 2020 года выросло
720 человек из Самарской области сняли с наблюдения по коронавирусу
Во все тяжкие: в Тольятти задержали мужчину, организовавшего дома лабораторию по производству наркотиков
В Самарской области пьяный водитель, из-за которого случилось ДТП с пострадавшими, получил тюремный срок
Молодая воровка: в Самарской области задержали 21-летнюю девушку, укравшую телефон у знакомого
В Самаре нашелся бар, который работал, несмотря на необходимость самоизоляции
Занервничал при виде полицейских: в Самарской области задержали 45-летнего наркомана
Самарская область не останется без куличей на Пасху
«Обломки машин по всей дороге»: в Самаре у ТЦ «Апельсин» произошло ДТП
Врачи Самарской области получат доплаты из федерального бюджета
Дмитрий Азаров показал, что он ест
В конце рабочей недели в Самарской области ожидается до +17°C
В Самаре утвердили проект развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Дачной