«Он сказал, что разговаривал с Богом»: девушка из Тольятти спасла мужчину, который порезал себя ножом

Стоял, сел, упал

20-летняя Элина Рахматова из Тольятти вечером 4 апреля попала в незавидную ситуацию. Она просто шла домой из магазина по улице Свердлова, когда услышала как к ней обращается окровавленный незнакомец.

— Время было 20-30. Пьяный мужчина у подъезда увидел, что я вышла из арки, и окликнул меня: «Девушка, помогите, вызовите скорую!», — рассказывает Элина корреспонденту «КП-Самара». — Сначала было страшно подходить, у него вся рука была в крови.

Лишь после того, как убедилась, что ничего острого у раненого в руке нет, девушка решилась к нему подойти и помочь. Картина перед ней предстала страшная. Но смелая жительница Автограда не испугалась — она работала в медицинской сфере и крови не боится.

— Он сначала стоял, а потом сел на лавочку и вскоре упал с нее. Сказал, что вскрыл вены ножом, — продолжает наша собеседница.

Никто не хочет умирать

Элина вызвала медиков и старалась не терять время. Она думала, что можно предпринять до того, как приедет скорая. Счет шел на секунды, обильное кровотечение необходимо было остановить.

— Возможно, его немного спасло то, что он был пьян. Не так ощущалась боль, и не было шока. А многие умирают именного от этого, — делится Лина. — Я же разорвала пакет и перевязала ему руку, чтобы остановить кровь.

Осталось только дождаться приезда врачей. Пока они были в пути, странный человек и его спасительница разговаривали:

— Он говорил, что ему 50 лет, что не хочет жить, что разговаривал с Богом. Спрашивал: «Зачем вы меня спасаете?» Хотя изначально сам помощи попросил, никто не хочет умирать — страшно!

«Страшно по улицам ходить!»

Подмога прибыла весьма оперативно. Потерпевшего экстренно госпитализировали, а Элину поблагодарили за участие и сказали, что ее помощь больше не требуется. Холодное оружие, которым пострадавший себя изранил, на месте так и не нашли.

— Первая подобная ситуация в моей жизни. Страшно после такого по улицам ходить! — признается героиня. — Но всегда нужно помогать людям, мало ли что бывает. Знакомый рассказывал, что часто видел этого дядю в продуктовом. Нормальный мужик, не маргинал. Только выпить любит, как я поняла.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. Свою благодетельницу он пока никак отблагодарить не успел.