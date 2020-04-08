А грудь поделим пополам! При разводе самарские супруги начали делить силиконовые прелести дамы

12 лет брака между Светланой и Игорем (имена героев изменены) закончились шумным скандалом, разделом имущества и… грудных имплантов.

С трехкомнатной квартирой и старенькой машиной все понятно – покупали вместе, надо бы поделить, вопрос только в том, в каких долях. С дочкой тоже все ясно – ребенок оставался с матерью, отец с этим и не спорил.

Но когда Игорь на суде заявил, что надеется еще и поделить пополам расходы на коррекцию груди, которую Светлана сделала пару лет назад, глаза на лоб полезли даже у судьи.

– Хм, давай тогда выясним, кто этой красотой чаще пользовался, – не осталась в долгу молодая женщина. – А степень износа как определять будем? На ощупь? Или экспертизу проведем?

В свое время операция по увеличению груди обошлась семье в 100 тысяч рублей. Сумма не была для Светланы и Игоря критичной, как говорится, могли себе позволить.

Молодая женщина была в шоке от поведения мужа: на развод подавали по обоюдному согласию, просила она ровно половину имущества – ни больше, ни меньше. И это притом, что дочка должна была остаться с ней. Да, бывший муж платил бы алименты, но всем понятно, что расходы на ребенка в разы превышают те 25%, которые второй родитель должен перечислять по закону на содержание своего чада.

– Такое в моей практике было впервые, – признается адвокат Ярослав Самородов, который представлял в суде интересы Светланы. – Разное бывало: делили заводы-пароходы, ложки-вилки, даже домашних животных. Но до грудных имплантов дело еще не доходило.

Судья подивилась скандальной парочке, но встала в итоге на сторону Светланы: старенькую «четырнадцатую» и трехкомнатную квартиру стоимостью 3,5 млн рублей постановила поделить поровну.

– Все просто, – объяснил корреспондентам «КП-Самара» Ярослав Самородов. – При расторжении брака делится имущество. А импланты имуществом не являются, они же после операции стали частью тела. А части тела разделу не подлежат.

Игорь махнул рукой и обжаловать это решение не стал – может быть, и сам понял, как сглупил. А Светлана долго потом эту историю подругам рассказывала. Чего только не бывает в этой жизни!

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