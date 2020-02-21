«Сделала грудь, вышла замуж, а теперь лишу его работы»: самарчанка пытается отомстить бывшему мужу-полицейскому

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

Анна и Леопольд (имена героев этой истории изменены. Прим.автора) знакомы уже 15 лет - жили в соседних домах, поступали в один вуз, потом поженились.

Но счастье продлилось недолго: Анна узнала об измене любимого, вроде бы простила, но осадочек, что называется, остался. Они стали отдаляться друг от друга, гармонии в браке больше не было, и они разошлись.

- Я хотела жить дальше, а он звонил, писал, говорил, что еще любит, приезжал. Что ж, я его принимала. Такой вот "муж на одну ночь" был, - вспоминает Анна.

Длилось это пять лет, потом Анна забеременела и предложила Леопольду вернуться и официально оформить отношения во второй раз. А он возьми да откажись.

- «Ты, - говорит, - ребенка-то рожай, но я жениться второй раз на тебе не хочу, буду просто приходить», - вспоминает Анна. – У меня был уже ребенок от первого брака, вторую безотцовщину я растить не хотела. Я ждала, плакала, а он просто «выпал» вдруг из моей жизни.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Этот период Анна вспоминает как самый тяжелый за всю свою жизнь: отец умер, у мамы обнаружили рак. Она решилась на аборт. А через месяц «бывший» объявился вновь.

- Я не знаю, почему, но я ему снова поверила, все простила, приняла его. И тут в соцсетях мне пишет девушка: «Кем вы приходитесь Лео? Я вот его жена», - говорит Анна. – Я уверена: с этой девочкой у него был роман, еще когда мы встречались, потому что он регулярно пропадал то на дежурствах, то у друзей. Думаю, он все это время сознательно мучил меня, танцевал на моих костях, смаковал мои мучения. А потом приходил к ней и наслаждался своим счастьем.

После этого в ноябре 2017 года Анна окончательно порвала с Леопольдом, а к декабрю впала в сильнейшую депрессию, резко похудела.

А Леопольд женился на той самой девушке, которая написала Анне в соцсетях, начал выкладывать в соцсети фотографии УЗИ, чтобы все видели: новая жена готова родить ему ребенка.

Выдержка из официального ответа, предоставленного АннеФото: Александра БУДАЕВА

ЖЕНСКАЯ МЕСТЬ

Анна в себя приходила целый год. Чтобы прийти в себя она… увеличила себе грудь.

- Это не стало панацей, но немного прибавило мне уверенности в себе, - говорит Анна. Кстати, в прошлом году она вышла замуж. Но старые обиды не забылись, и она решила вернуть бывшему мужу все то зло, что он ей причинил.

- Много лет назад, когда мы с ним вместе еще работали на авиационном заводе, я подумала, что мне нужно высшее образование, решила поступать в институт. Инициатива была моя, но он решил присоединиться, потому что собирался пойти на службу в полицию, - говорит женщина. – Но учиться Лео никогда не любил: чтобы закончить вуз поскорее, в 2007 году он купил себе диплом строительного колледжа, так его зачислили сразу на третий курс института

Примерно тогда же, по словам женщины, он «справил» себе военный билет, хотя был ограничено годен из-за плоскостопия и никогда не служил. Как говорит Анна, по знакомству он и этот вопрос сумел решить, после чего его взяли сначала в стажеры, а потом и зачислили на службу. Девушка также обвиняет бывшего мужа в организации незаконного бизнеса – мол, налоги не платит, а автомобильными маслами и трансфером до аэропорта подрабатывает.

- В апреле 2019 года я написала заявление в полицию, они провели проверку, моя информация подтвердилась, но официального ответа, где это было бы прописано, мне не присылают – все только на словах, - утверждает Анна. – Насколько я поняла, увольнять Лео они не хотят: мол, чего вы хотите: он работает простым водителем, ответственности на нем никакой. А я считаю, что люди, которые следят за тем, чтобы другие выполняли законы, должны быть сами кристально чисты.

- Нарушением является и тот факт, что полиция до сих пор не предоставила ей официального ответа о результатах служебной проверки, а Следственный комитет – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, – прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Савченко, который представляет интересы Анны в этом деле. – Мы даже не знаем, запрашивали ли сотрудники МВД или СК данные из вузов и военкомата, чтобы определить подлинность документов. Но если проверка установила, что документы были получены незаконно, то это серьезное нарушение со стороны сотрудника полиции, на которое УСБ и прокуратура должны отреагировать обязательно. Однако везде тишина.

ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Как объяснили «Комсомолке» в правоохранительных органах, проверка по заявлению Анны длилась более полугода, материалы передали в региональный Следственный комитет – именно там полицейских проверяют на причастность к преступлениям. О результатах внутренней проверки в областном МВД сообщить отказались, переадресовав все вопросы в СК.

Следователи в итоге не нашли у Леопольда подпольных торговых империй, а что касается документов – так при поступлении на службу он их, по словам силовиков, не использовал. А значит, перед законом страж порядка остался чист.

- 29 октября 2019 года в возбуждении уголовного дела в отношении данного гражданина было отказано, - сообщила корреспондентам «КП-Самара» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Проверка проводилась по факту возможной подделки документов и незаконного предпринимательства. Состава преступления в его действиях не обнаружено.

Сам Леопольд в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» оказался немногословен:

- Утверждать можно все, что угодно, моя бывшая жена - обиженная жизнью девушка, - заявил он. - Проверки проводили уже раз пять, уголовного дела нет, есть юридические аспекты, их все прояснили. Для трудоустройства в органы внутренних дел все документы предоставлялись настоящие. Я вас предупреждаю, если вы что-то неправильно напишите, я на вас в суд подам за клевету.

Чем закончится противостояние бывших супругов, пока не ясно, оценку взаимным обвинением супругов должны давать компетентные органы, а "Комсомолка" следит за развитием событий.

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