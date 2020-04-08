Вирусы, учитель в трусах и буллинг от одноклассников: чем еще угрожает детям дистанционное обучение

Российским школьникам и учителям 6 апреля пришлось слишком глубоко нырнуть в дистанционное обучение. Пока оно проходило в формате эксперимента, изредка и не у всех сразу, все было хорошо: учителя радовались возможности "поиграть" во что-то новое, дети чувствовали себя в мире компьютерных технологий как рыбы в воде. Но вот когда в онлайн-классы резко рванули все, выяснилось: коридоры-то слишком узкие. Учителя - кто похитрее - сразу подготовили видео -уроки, инициативные пострадали больше: им хотелось общаться с детьми онлайн, а в реальности получились висящие картинки и заикающаяся речь. К тому же оказалось, что не все сервисы дистанционного общения одинаково безопасны: в открытом доступе недавно появились записи тысяч видеозвонков из сервиса конференций Zoom. Оказалось, что платформа предупреждала, что записи звонков сохраняются. Но пользователи не слишком подкованные в онлайн-безопасности предпочли не услышать эту информацию.

Вместе со специалистом по IT - безопасности Евгением Булгаевым мы оценили безопасность остальных онлайн-плаотформ и рассказываем родителям, какие опасности несет с собой онлайн-обучение.

YouTube: для записи лекций и стримов

Большинство учителей сейчас записывает уроки на видео (например, с помощью веб-камеры) и выкладывает на эту платформу хранения видеозаписей. Здесь же преподаватели заводят стримы, подключая к участию в них детей - получается онлайн-конференция.

Чем опасно?

- Ссылка, которую кидает учитель, может оказаться скомпроментирована. Например, кто-то из детей кинет ее друзьям, или выложит в соцсети. В итоге урок сорвут непрошенные комментаторы.

Что делать? Объяснить ребенку, что ссылка на урок - это частная информация, ее нельзя постить в другие группы. В дальнейшем это могут использовать против него даже те, кого он может считать друзьями.

- Учитель оказывается в очень уязвимом положении. Любая лишняя информация, которая попадет на экран, может в дальнейшем использоваться против него. Нижнее белье на кресле напротив компьютера, смешной постер с матными шутками - лучше заранее посмотреть, что попадает в угол обзора вашей камеры. И попросить близких не заходить в комнату во время работы, - говорит Евгений.

О таком казусе рассказала одна из самарских мамочек. Когда платформа зависла, учитель их класса встал, видимо, чтобы поправить оборудование, но картинка вдруг ожила и оказалось, что мужчина сидел в рубашке.... и семейниках.

Старшеклассникам хорошо, а вот третьеклашки могут и наломать в интернете дровФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская электронная школа

Это платформа с различными видеозаданиями, лекциями и различными учебными материалами. Но сами учителя признают, что далеко не вся информация здесь выверенная, правильная и полезная.

- Я столкнулся с тем, что в базе есть видеоуроки, которые содержат несколько необъективную информацию, она не всегда проверена и, видимо, контент не слишком хорошо фильтруется. Соответственно, есть опасность, что ребенок будет сбит с толку, - делится учитель математики Сергей Мартынов.

Минус этой платформы также в том, что к ней обращаются слишком многие, соответственно, она постоянно подвисает. А время работы у всех учеников все равно примерно одинаковое, так что ждать свободного окошка не получится.

WhatsApp, Viber , ВКонтакте - для обмена сообщениями

Учителя, столкнувшись с тем, что специально разработанные системы работают не очень хорошо, кидают сообщения детям в популярные мессенджеры. Часто дети в них просто не зарегистрированы и родители не хотят этого делать. Выдавать ребенку пароль и логин от своего аккаунта - плохая идея. Можно завести специальную страничку для учебы, обезличенную. И обговорить, что ребенок сможет пользоваться ею только в учебное время.

ЧЕМ ОПАСНО

Для занятий вам придется установить для школьника эти мессенджеры, и в них ему будут писать не только учителя. Рекламные ссылки точно начнут приходить с огромнйо скоростью, среди них будут и фишинговые - уводящие пароли или подсаживающие вирус. Соответственно, с учеником лучше сразу провести курс компьютерной грамотности, рассказать, какие ссылки не стоит открывать и почему, объяснить опасность переписки с незнакомцами.

Skype, Zoom, Microsoft Team, Discord - для видеоконференций

Эту программу уже давно используют для ведения уроков педагоги, занимающиеся репетиторством. В ней удобно организовывать конференции. Оптимальное количество учеников для прямого подключения: 5-7 человек.

Игорь Минаев в таком формате проводит уроки физики. Рассказывая тему для всего класса он не выводит ребят в онлайн, зато они могут писать вопросы в чат. Зато потом он назначает отдельные консультации по домашнему заданию тем детям, у которых увидел ошибки, либо же подключает какую-то группу ребят, чтобы разобрать с ними неясности.

Анна Станиславова до этого всегда пользовалась платформой Zoom, на этой неделе она ее подвела:

- Видимо, сейчас многие работают и учатся удаленно. Картинка висела и звук постоянно запаздывал. Если взрослые люди готовы терпеть и ждать, то дети начинают отвлекаться. Пришлось быстро перейти в офлайн формат, хорошо, что задания были готовы.

Чем опасно:

Придется обучить ребенка правилам кибер вежливости и безопасности. Во-первых, это касается внешнего вида и самого ученика, и окружающих его людей (учителя, например, жалуются, что на заднем плане мелькают родители в трусах). Во-вторых, вам нужно вместе создать аккаунт школьника: здесь не пригодятся милые прозвища и ники, потому что потом это может повлиять на общение ребенка в классе.

Внимательным нужно быть и учителю: создавая видеоконференцию лучше защитить ее паролем и строго контролировать доступ посторонних лиц.

Дневник.ру, ЯКласс, Яндекс.Учебник другие сервисы для занятий по заданиям

Это сервисы, которые позволяют выполнить задание и отправить его на проверку учителю. Такие платформы достаточно хорошо защищены, но лучше при работе в них также не оставлять личную информацию. Пользоваться среди всех заданий лучше теми, что порекомендовал ваш учитель, чтобы избежать путаницы и не получить информацию, которая идет вразрез с учебным планом.

АСУ РСО

Этот ресурс разрабатывался специально для системы образования и, пожалуй, наиболее защищен от хакерских атак и утечки информации. Но и функций там не так много: можно выкладывать учебные материалы, писать и получать сообщения.

7 главных советов для родителей школьников на дистанционном обучении:

1. Поставьте антивирус на компьютер. Это позволит избежать обидных потерь информации.

2. Проговорите с ребенком правила кибербезопасности, расскажите о мошенниках, которые охотятся не только на деньги, но и на личную информацию, в том числе на фотографии или неосторожные слова, которые потом могут стать предметом шантажа.

3. Устройте школьнику проверку, написав ему с незнакомого аккаунта. Так вы сможете понять, к чему еще не готов ребенок.

4.Проговорите правила работы. Покажите их на своем примере. Когда нужно включать камеру и микрофон, как проверить, выключены ли они. Проверяйте, выключил ли все устройства связи ребенок, когда закончилось обучение.

5. Ребенок привык к тому, что компьютер - это его территория, территория игры и отдыха. Объясните, что теперь это не так. Что во время урока он не должен раскрывать свою личную информацию, также делиться паролями и личной информацией даже с учителем и одноклассниками. Если нужно переслать какие-то документы, он должен посовещаться с родителями, как сделать это максимально безопасно.

6. Придется установить другие правила для отдыха. Если раньше школьник мог выучить уроки и получить в награду час в компьютерных играх, теперь это все становится слишком сильной нагрузкой на его зрение. Вместе продумайте, что сможет отвлечь внимание ученика. Что будет ему ценно и заменит компьютер. Если есть возможность, приобретите очки для работы за компьютером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Все зависло, связи нет»: как школьники пережили первый день дистанционного обучения в Самаре

Переход на дистанционное обучение в Самаре с 6 апреля стал стрессом и для учителей, и для учеников, и для родителей(подробности)