Коронавирус в Тольятти, последние новости на 9 апреля 2020 года: один человек заболел, один выписался

В Самарской области борются с коронавирусом и постепенно понемногу возвращаются к нормальной жизни - по крайней мере в работе. Рассказываем последние новости про коронавирус В Тольятти на 9 апреля 2020 года. Самая полная и точная информация, которая касается каждого.

В Тольятти 8 апреля стало известно о положительном результате еще одного человека, заразившегося коронавирусом. В этот же день стало известно о том, что одна тольяттинка выписана из больницы, так как она полностью поправилась и чувствует себя хорошо.

На данный момент в больницах региона остаются только 7 человек. 11 человек полностью здоровы и уже находятся дома. Результатов из Москвы ожидают 11 сомнительных анализов.

В Тольяnти уже начали работу многие крупные предприятия. Стало известно, что с 13 апреля свою работу продолжает АВТОВАЗ. В группе профсоюзной организации предприятия сообщили, что линия B0 будет работать с 7.00, Гранта - с 9.00, линия 4х4 c 11.00. Работников будут доставлять на работу по новым графикам. Это необходимо в связи с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению определенной дистанции между людьми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769713" frameborder="0"></iframe> Вылечились от коронавируса в возрасте 100 лет.С ними уже прощались родственники, а они поправились и вышли из больницы. Ну и что, что им 100 лет - их миссия на земле еще не закончена!

На АВТОВАЗе всем сотрудникам обещают выдать многоразовые маски. А также измерять температуру дважды в день: для этого купили 500 бесконтактных термометров.

На карантине на предприятии находится 1 человек. Переболели вирусом 2 человека с АВТОВАЗа, новых заболевших среди контактных лиц не нашли.

В Тольятти активно проводят дезинфекцию открытых пространств. В многоквартирных домах особенно тщательно убирают подъезды, лифты, лестничные клетки. В парках обеззараживают МАФы, урны, поручни, двери. Подвергают обработке и остановки, общественные туалеты, терминалы, банкоматы.

С 6 апреля в Тольяттинских школах проводятся дистанционные задания. Однако, как оказалось, компьютеры есть не у всех. Многодетным семьям в автограде привезли компьютеры. Первые предложения о помощи поступили от местного отделения партии "Единая Россия" и ООО "УНИСТРОЙРЕГИОН".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

А тольяттинская фирма - резидент ТОСЭР - начала выпускать антисептики для рук. Сейчас их поставляют на крупные предприятия и в интернет-магазины, но скоро они могут появиться в аптеках города.

ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ:

«Горячая линия» COVID2019 в Самарской области: 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82.