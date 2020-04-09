Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 9 апреля 2020 года: еще восемь зараженных

Инфекция появилась в Оренбургской области в середине марта и с тех пор врачи почти каждый день выявляют новых зараженных. Рассказываем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 9 апреля 2020 года: как работают медики, как защищены жители, чего нельзя делать прямо сейчас.

8 апреля местные власти сообщили о том, что подтвердились результаты анализа еще у восьми человек, зараженных коронавирусом. На данный момент в проверке находятся 19 предварительных положительных диагнозов. 13 нашли только за минувшие сутки. Все больные уже доставлены в больницы, их начали лечить, не дожидаясь подтверждения, чтобы не упускать время.

Всего официально подтвержденных больных в регионе сегодня 22 человека. 4 пациента уже выписались. 1 человек умер, он приехал из Самарской области - сюда он прилетел из Европы.

В Бугуруслане коронавирус подозревают у двоих детей. Их мама недавно вернулась из другого региона и не выполнила требования о самоизоляции, а также не встала на учет. Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, если бы она последовала требованиям закона, дети могли бы не заразиться.

Напомним, что в Оренбурге действуют строгие правила самоизоляции:

- гражданам нельзя выходить на улицу без веской причины,

- не могут находиться на улице несовершеннолетние без взрослых,

- родители с детьми для прогулки,

- нельзя заниматься спортом на улице,

- нельзя покидать дом тем, кто находится на домашнем карантине.

В Оренбургской области полностью закрыто село Новоникитино Октябрьского района.

Штрафы за нарушения режима

Нарушителям режима самоизоляции могут грозить штрафы от 15 тыс рублей.

За распространение ложной информации об эпидемии - штраф от 1,5 до 5 млн рублей.

Какие меры поддержки положены горожанам. стопкоронавирус56.рф

Более 8 тыс человек уже получили помощь от волонтеров и социальных работников. Все они находятся в режиме строгой самоизоляции.

Жителей приглашают принять участие в интерактивной выставке, которая посвящена героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Федеральное агентство по делам национальностей приглашает оренбуржцев принять участие в организации данной выставки и прислать информационные материалы на почту pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года (технические требования в приложении).

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