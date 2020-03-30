«С самарскими родственниками не встречался»: брат умершего от коронавируса оренбургского бизнесмена рассказал о его болезни

28 марта в Оренбурге от коронавируса умер бизнесмен Раиль Зарипов. Его хорошо знали в Самарской области – генеральный директор ООО «Байтуган сервисная компания», уроженец села Новое Усманово Камышлинского района, в Самарской области много родственников, брат Айдар Зарипов - глава администрации родного села.

Айдар Растямович рассказал «Комсомольской правде-Самара» о том, как заболел его брат и общался ли он с оставшейся в Самарской области родней.

«Сразу обратился в больницу»

- Съездил с семьей в Испанию, прилетел в Курумоч, оттуда на своей машине сразу поехал домой в Бузулук, к родне в Самарской области не заезжал, - рассказал Айдар Зарипов журналисту «КП-Самара». – Когда почувствовал себя нехорошо, сразу обратился в больницу. У него взяли анализы, и отправили на карантин домой. На следующий день анализы были готовы, подтвердился коронавирус, и брата с семьей сразу госпитализировали. 23 марта я с ним разговаривал по телефону в последний раз – он говорил, что чувствует себя неплохо, только после того, как вымылся, температура до 38 градусов поднялась. 24 марта телефон уже был отключен, браться говорят – мол, слишком много человек ему звонили, он хотел отдохнуть. Потом ему резко стало хуже, его срочно отправили в Оренбург, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не удалось, утром 28 марта мне позвонили, что брат умер… Его семья вроде бы не заразилась, старшего сына уже выписали, жена с младшим сыном пока еще в больнице на карантине.

«Зариповы с ним не контактировали»

Жители с.Новое Усманово сначала переполошились – а ну как земляк успел пообщаться с родственниками в родном селе? Однако Айдар Зарипов заверил – этого не было.

- В Новое Усманово он не приезжал. Все, кто с ним контактировал, сегодня находятся в больнице в изоляции. Это семья. У них анализы чистые. Зариповы, которые проживают в селе, с ним не контактировали. Зарипов Рамиль был в селе, и он тоже с ним не контактировал. Мы ничего не скрываем. У нас тоже дети и родители, мы тоже беспокоимся. Еще раз пишу, с ним сельские не контактировали. Нам тяжело. Давайте не будем верить разным слухам и нагнетать обстановку, - опубликовал он призыв к односельчанам.

«Своей смертью предупредил всех»

Айдар Растямович признается – для всей семьи и односельчан смерть Раиля Зарипова стала шоком. Не только потому, что не стало хорошего человека, но и потому, что все внезапно осознали, что угроза коронавируса – не страшилка из телевизора, а реальная угроза, от которой действительно могут погибнуть родные и близкие.

- Раиль много путешествовал по специфике работы, он занимался нефтяным бизнесом, но в этот раз поехал с семьей в Испанию отдохнуть. Сглупил, конечно, - с горечью говорит его брат. – Ему было 57 лет, в самом расцвете сил... Я смотрю, что сейчас многие не верят в реальность угрозы коронавируса, считают, что это фейк и т.д. И у нас в селе тоже не верили. Смерть Раиля всех потрясла. Его многие знали, и наверное, своей смертью он нас всех предупредил – надо строго соблюдать карантин и все меры предосторожности. Сиди дома, если хочешь защитить себя и близких!

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