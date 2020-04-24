«Детектив нас обобрал, водолазы его не нашли»: мама пропавшего самарского речника рассказала о зацепках в поисках

В Ленском пароходстве его не нашли

Любовь Попова из Сызрани продолжает искать своего сына-речника Владимира, который при крайне странных обстоятельствах исчез 7 лет назад. Как уже писали журналисты samara.kp.ru, мужчина ушел зимой 2014 года с острова Коровий и буквально испарился. Недавно у его матери появилась зацепка от Пенсионного фонда — следователи сказали ей, что с 2016 по 2018 годы там прошли начисления от Ленского пароходства.

— Я дозвонилась до начальника отдела кадров. Она меня поблагодарила, ответила, что такой человек у них числился, но не работал и отчислений на него не было, — рассказывает Любовь корреспонденту «КП-Самара». — Он туда, как мы знаем, летал в апреле 2013 года — в Якутске хотел поработать, даже оформился, но через три дня ушел, так как не понравилось, и весь год работал в Самарском пароходстве.

Пенсионерка отмечает, что на имя Владимира Попова никаких начислений от Ленского пароходства поступать не могло. Вариант, что мужчина трудится где-то в другом регионе, отпадает. Зато появилась другая зацепка.

Надежда из Рождествено

— После вашей публикации ко мне обратилась женщина. Сказала, что не хочет меня обнадеживать, видела похожего по всем параметрам на Володю человека 20 апреля в Рождествено. Он покупал в магазине сигареты, — делится мать пропавшего. — Одет был как бомж, но в то же время не похож на бездомного. Она пообещала мне узнать больше и по возможности заснять этого мужчину.

Наша собеседница добавляет, что за шесть с лишним лет, что ведутся поиски, странностей происходило много. Семья Поповых даже нанимала частного детектива.

— Мы с ним познакомились в главном морге Самары. Частые там были гости, проверяли, нет ли Вовы в неизвестных, — говорит Любовь. — Это был человек в погонах, не с улицы. Да только плакали наши денежки. Отдали ему тысяч 30, он с полгода звонил, якобы что-то продвигалось. А по факту ничем не помог. Последний раз он связывался с моей сестрой, просил еще денег, она ему отказала. На этом он нас удалил, не смогли больше дозвониться.

Водолазы и кинологи не помогли

Не помогли и водолазные работы на акватории Волги. Следы искали и кинологи с собаками — тщетно.

— Мы переживали в тот год, но ждали, когда вскроется Волга, и не дай Бог он всплывет, — признается мама Владимира Попова. — Но, как видите, пока не всплыл и не появился.

Женщина не исключает, что Владимир попал в какое-то непонятное общество или у него что-то с памятью. Основная же ее версия страшная — с ним что-то случилось на острове, никуда он оттуда не уходил.

Сейчас разбирательства по поводу того, что случилось с Владимиром Поповым, и его розыск продолжаются. Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба обращаться в ближайший отдел полиции. Написать также можно на kpsamara@phkp.ru.

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По официальной версии, Владимир Попов зимой 2014 года ушел в город и исчез, недавно в его деле появилась зацепка (подробности)