В колонии при загадочных обстоятельствах погиб Сергей Козаев, отбывавший срок за убийство самарского "водочного короля"

Неожиданная гибель

В начале апреля в колонии №3 города Владимира скончался Сергей Козаев, об этом корреспондентам «КП-Самара» сообщила его супруга Евгения Карлина.

- Телеграмму о его гибели мы получили 7 апреля, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" Евгения Карлинаю - Приехали забирать тело, а он весь синий, а в районе паха, печени и шеи - кровоподтеки, все черное, как будто его долго пытали. А в справке написано "причина смерти не известна". Как так?

В 2016 году Козаева приговорили к 23 годам колонии строгого режима, все это время наказание он отбывал в Самарской области, почему недавно его перевели во Владимирскую, родственники не знают. Карлина сообщила, что она намерена узнать, что случилось с ее мужем на самом деле.

По словам координатора проекта "Gulagu.net" Бориса Ушакова, это уже не первый случай гибели осужденного в колонии Владимирской области, он сообщил корреспондентам "Комсомолки", что уже обратился к местным следователям насчет гибели Козаева.

Сергей Козаев судом присяжных в 2016 году был признан виновным в заказном убийстве владельца сети «Горилка» (в Самаре его называли водочным королем) Олега Дергилева.

"КП-Самара" направила запрос в УФСИН России по Владимирской области, ответ пока не получен.

Водитель "Мерседеса" остановился, увидев на дороге препятствиеФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Громкое убийство

Дергилев был застрелен 10 октября 2013 года по пути на работу. Дорогу перегородило упавшее дерево, когда «Мерседес» бизнесмена остановился, появились люди в масках и камуфляже. Дергилева застрелили, а его водителя Андрея Читалова оставили в живых – на суде говорили, что пистолет дал осечку и бандиты решили, что это знак, говорящий о том, что Читалова нужно пощадить.

Интересно, что первым подозреваемым в убийстве Дергилева стал как раз Читалов – он провел в колонии несколько месяцев, потому что на его одежде обнаружили следы пороха. После того, как обвинения с него сняли, мужчина взыскал с государства за незаконное уголовное преследование 1,5 млн рублей.

Далее на скамье подсудимых оказались Сергей Козаев, Сергей Догадин, Вячеслав Калистратов и Максим Колесников, - все они были давно знакомы между собой. Еще один предполагаемый сообщник, Сергей Минченко, скрылся в неизвестном направлении. По версии следствия, неизвестный предложил Козаеву за 200 тысяч долларов устранить Олега Дергилева, тот согласился и привлек к делу своих друзей.

8 апреля 2016 года четверых подсудимых признали виновными в заказном убийстве Олега Дергилева, плюс краже сумки из автомобиля бизнесмена (внутри был миллион рублей в разной валюте), а также в незаконном обороте оружия.

Андрей Читалов стал первым подозреваемым по делу об убийстве Дергилева, но позже с него сняли все обвиненияФото: Александра БУДАЕВА

Сергея Козаева приговорили к 23 годам лишения свободы, Вячеславу Калистратову дали 19 лет, Сергею Догадину – 18, Максиму Колесникову – 16 лет. Все четверо по решению суда отправились в колонии строгого режима.

По некоторым данным, во Владимирскую области отправили не только Козаева, но и кого-то из его предполагаемых сообщников. О его самочувствии родственник пока ничего не знают.

Кому выгодно?

Между тем, имя заказчика убийства Олега Дергилева так и осталось неизвестным. Версии о том, кому была выгода смерть самарского бизнесмена высказывали разные. Его жена, Анна Дергилева, говорила,что это может быть выгодно депутату Госдумы Алексею Митрофанову, который задолжал ее мужу крупную сумму денег.

Позже в суде она говорила, что Олег Дергилев хотел открыть пивной завод, что могло привести к переделу рынка. Другая версия состояла в том, что сеть алкогольных супермаркетов «Горилка» стала слишком активно распространяться по соседним регионам и теснила конкурентов, которые, естественно, были не в восторге от происходящего.

Четверо подсудимых были признаны виновными в заказном убийстве и получили сроки от 16 до 23 летФото: Архив КП

Но из-за чего на самом деле погиб Олег Дергилев, так и осталось не известным. Следователи говорили, что знают, кто заказчик потому что Сергей Козаев отчитывался «шефу» SMSсками о выполненной работе. Однако обвинение в итоге так никому и не было предъявлено, а расследование уголовного дела в итоге приостановили.

Сбежала, не оглядываясь

Бывшая жена Козаева - Наталья Анисимова - в суде давала показания против него – по словам женщины, Сергей хвастался ей, что получил крупный «заказ», так что скоро разбогатеет, а потом проговорился еще и насчет того, что ликвидировать нужно хозяина «Горилки». Анисимова также утверждала, что знает имя заказчика, а потому боится за свою жизнь.

- Я назвала имена в эфире федерального телеканала, после чего меня попытались убить, - рассказала Наталья Анисимова корреспондентам "КП-Самара". – Я шла по улице, почувствовала слежку, пригляделась: действительно, за мной по пятам шел какой-то неопрятный мужчина. Я испугалась, поймала такси, буквально на ходу запрыгнула внутрь, и тут увидела в руках у этого человека нож. Он понял, что я его увидела, в его глазах была ненависть, он плюнул в мою сторону.

Женщина сообщила, что еще в 2017 году эмигрировала в Финляндию.

- Я попросила здесь убежища, потому что моя собственная страна не смогла меня защитить, - говорит Анисимова. - И я боюсь возвращаться на родину, пока заказчик расправы над Олегом Дергилевым остается на свободе.

Видеообращение Натальи Анисимовой, свидетельницы по делу Олега Дергилева.Видеообращение! Крик о помощи!!! Коррупция!!! Вся правда об убийстве Олега Дергилева "Горилка" и следователя Ильи Бутовченко!!! Кто следующий?

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