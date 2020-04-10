Экономим с ИКЕА: совершать онлайн покупки теперь выгоднее

Самоизоляция – не повод отказывать себе в необходимом. Именно поэтому двери онлайн магазина ИКЕА Самара открыты для покупателей 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Если из дома выходить нельзя, можно сделать его немного уютнее. Фото: предоставлено IKEA

До конца апреля у жителей Самары есть возможность заказать товары с бесконтактной доставкой домой по сниженной стоимости – выгода составит до 30%. А бесплатно можно забрать заказ на пункте самовывоза, который находится на крытой парковке торгового центра «МЕГА» рядом с местом М15.

Спланировать интерьер с помощью специалистов ИКЕА можно онлайн. Фото: предоставлено IKEA

Более того, время на самоизоляции можно провести с пользой. Если из дома выходить нельзя, можно заняться его обустройством, сделать его немного уютнее. ИКЕА поможет вам в этом. Спланировать интерьер с помощью специалистов можно онлайн. Интерьер вашей мечты оживет на мониторе компьютера или экране планшета. Записывайтесь на планирование по телефону 8-903-302-26-72 или на сайте магазина. А опытные консультанты помогут вам определиться с покупкой или станут гидами по обширному ассортименту.С любыми вопросами можно обратиться по телефону 8-960-829-20-66. Ваших звонков ждут ежедневно с 10.00 до 19.00.