2020-04-11T19:44:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 12 апреля 2020 года: запрет на религиозные службы и посещение храмов

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 12 апреля 2020 года, последние решения и запреты
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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К этому моменту в регионе 21 заразившийся коронавирусом. 14 из них поправились.К этому моменту в регионе 21 заразившийся коронавирусом. 14 из них поправились.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Подошла к концу вторая неделя самоизоляции, но жителей Самарской области совершенно точно ждет третья. Однако на ней будут работать МФЦ и ЗАГСы, но жителям области запретят посещать храмы и принимать участие в религиозных службах.

Количество заболевших в Самарской области на 11 апреля 2020: 21 человек.

На 12 апреля 2020 года: информация уточняется.

Поправились – 14 человек.

Последний на данный момент случай заражения коронавирусом в регионе был зафиксирован в пятницу в Самаре. Заболевший в больнице. Также под присмотром медиков все, кто с ним контактировал.

С 11 апреля вступило в силу постановление, в котором Главный санитарный врач по Самарской области рекомендовал не пускать прихожан в храмы, мечети, синагоги и т.д., а также не проводить массовых религиозных мероприятий. Все это сделали, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе.

Сидеть в четырех стенах после двух недель самоизоляции людям явно надоело. В пятницу Яндекс зафиксировал рост количества жителей на улицах – до 2,7 балла. Правда, в субботу, 11 апреля, показатель снова упал – до 3,4 балла.

Впрочем, с понедельника количество людей на улицах снова будет расти. Во-первых, хоть и в усеченном формате, но постепенно начинают работать производства, люди возвращаются на работу. Во-вторых, заработают МФЦ и ЗАГСы, а также, возможно, парикмахерские, химчистки и салоны красоты.

Под присмотром врачей в Самарской области все еще находятся 2 303 жителя. Недавно домой отпустили 851 человека. У них не нашли коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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