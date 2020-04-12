Коронавирус в Самаре, последние новости на 12 апреля 2020 года: запрет на религиозные службы и посещение храмов

Подошла к концу вторая неделя самоизоляции, но жителей Самарской области совершенно точно ждет третья. Однако на ней будут работать МФЦ и ЗАГСы, но жителям области запретят посещать храмы и принимать участие в религиозных службах.

Количество заболевших в Самарской области на 11 апреля 2020: 21 человек.

На 12 апреля 2020 года: информация уточняется.

Поправились – 14 человек.

Последний на данный момент случай заражения коронавирусом в регионе был зафиксирован в пятницу в Самаре. Заболевший в больнице. Также под присмотром медиков все, кто с ним контактировал.

С 11 апреля вступило в силу постановление, в котором Главный санитарный врач по Самарской области рекомендовал не пускать прихожан в храмы, мечети, синагоги и т.д., а также не проводить массовых религиозных мероприятий. Все это сделали, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе.

Сидеть в четырех стенах после двух недель самоизоляции людям явно надоело. В пятницу Яндекс зафиксировал рост количества жителей на улицах – до 2,7 балла. Правда, в субботу, 11 апреля, показатель снова упал – до 3,4 балла.

Впрочем, с понедельника количество людей на улицах снова будет расти. Во-первых, хоть и в усеченном формате, но постепенно начинают работать производства, люди возвращаются на работу. Во-вторых, заработают МФЦ и ЗАГСы, а также, возможно, парикмахерские, химчистки и салоны красоты.

Под присмотром врачей в Самарской области все еще находятся 2 303 жителя. Недавно домой отпустили 851 человека. У них не нашли коронавирус.