«Жаль, но теперь чуда не произошло»: в Тольятти погибла девушка, второй раз за два года выпавшая из окна

Перед трагедией было шумно

Следователи Тольятти разбираются в обстоятельствах страшного происшествия. Вечером 4 апреля возле многоэтажного дома на улице Автостроителей был обнаружен труп 22-летней Елизаветы Романовой с большим количеством травм. Что с ней случилось — до сих пор непонятно.

Как объяснили силовики, смерть наступила в результате падения с высоты. Девушка упала с 9 этажа — из окна квартиры своего 25-летнего друга Бориса (имя изменено). Как это произошло, точно неизвестно, но соседи делятся, что примерным поведениям ребята не отличались.

— Она к нам приходила в подъезд с постоянной периодичностью, часто пьяная. Крики и разборки ее с парнем — это стало обыденностью. Ночные звонки в домофон с просьбой открыть дверь и так далее, это очень напрягало тех, кто тут живет. Говорят, и перед трагедией было шумно, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» один из жильцов дома — Сергей.

По словам мужчины, Бориса сразу после происшествия увезли полицейские. Правда, на следующий день его уже отпустили.

Такое с ней уже было

В ходе разбирательств правоохранители наткнулись на весьма странное совпадение. Как оказалось, в 2018 году 27 октября Елизавета оказывалась в похожей ситуации. Тогда она летела из окна с высоты 12 этажа жилого дома на улице Степана Разина. Романова чудом выжила, упав на козырек подъезда и застряв между профлистами.

В 2018 году Романову удалось спастиФото: соцсети

По свидетельствам горожан, потерпевшая тогда была «под чем-то», поссорилась с тогдашним молодым человеком и решила ему таким образом отомстить. К счастью, спасатели и врачи все сделали вовремя и сохранили жизнь пострадавшей.

— Удивительно, но после того случая у нее не было никаких физических отклонений. Только странное поведение — она ругалась с нашим общим товарищем по поводу наркотиков, часто просила денег, — рассказывает samara.kp.ru Татьяна Петрова (личные данные изменены), знавшая погибшую.

Версий несколько

Татьяна уверена, что трагедия — не дело чьих-то рук. Борис, по ее мнению, не агрессивный человек, он просто не мог бы сделать что-то подобное.

— Лиза сильно пила в последнее время, употребляла наркотические вещества, не работала. Боря тоже иногда употребляет, но он спокойный. Когда с ней это снова случилось, никто не удивился. Жаль, но теперь чуда не произошло, — заключила Петрова

В обстоятельствах смерти девушки разбираются следователиФото: соцсети

Знавшие несчастную признаются, что судьба у нее была непростая. Проблемы в семье, отсутствие работы, плохая компания, из-за которой она забросила учебу. Подобный исход не стал ни для кого откровением. Тем не менее правду о том, как так вышло, что Лиза разбилась, сейчас ищут специалисты.

— Отрабатываются различные версии. Проводится доследственная проверка. Факта преступления пока нет, — сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Разбирательство продолжается. Не исключено, что закончится оно уголовным делом.