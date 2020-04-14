2020-04-14T17:16:55+03:00
Общество

Паводок в Самарской области 2020: прогноз, что уже затопило, когда началось половодье и чего ждать от него

Узнали, как проходит паводок 2020 в Самарской области, кто уже пострадал от половодья, мнение эколога и прогнозы от Росводресурсов
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре Волга уже подступила к набережнойВ Самаре Волга уже подступила к набережнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Электростанция в Жигулевске продолжает пропуск паводка 2020 в Самарской области, кроме того, с потеплением началось половодье на малых реках региона. Из-за повышения уровня воды в Самарской области начали тонуть мосты. Сейчас отрезаны от суши остались жители села Бобровка Кинельского района - правда доехать до населенного пункта можно в объезд. Дома же не подтопило.

В Самарской области подтопило мост

В Самарской области подтопило мост

Из-за увеличения сбросов Жигулевской ГЭс в области также могут подтапливаться низинные участки и дачные территории рядом с бассейнами рек Сок, Самара, Волга. Эти сбросы увеличили еще 9 апреля - для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

- В этом году половодье раннее достаточноо. И начался паводокхорошо. Если получится соблюдать такой гладкий режим сбросов, то никаких проблем быть не должно, - поделился своими прогнозами доктор биологических наук, профессор, заместитель директора по науке в Институте экологии Волжского бассейна Сергей Саксонов.

У пристаней вода тоже поднялась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У пристаней вода тоже подняласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он считает, что в прошлом году причиной мелководбя Волги могли быть допущенные в расчетах ошибки, в этом же году ситуация выглядит довольно благоприятной.

- Много спрашивают о выпавшем буквально в апреле снеге. Но стоит понимать, что это серьезно ситуацию не меняет, - говорит он.

На уровне паводка могут сказать и другие погодные условия - например, увеличить объем боковых притоков может большое количество дождей на верхней Волге. Однако, пока синоптики так далеко прогнозы не дают.

- До 17 апреля пропуск воды будет увеличиваться до 23 500 кубометров в секунду. Снижение сбросов начнем с 18 апреля. На обычные цифры выйдет к 23 апреля, тогда станция будет сбрасывать около 16 тыс кубометров в секунду, - рассказали на Жигулевской ГЭС.

ОМики продолжают ходить через Волгу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОМики продолжают ходить через ВолгуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прибывать у берегов Самары вода будет еще до 17 апреля. Уровень реки достаточно высокий, пляж еще скроется под водой. Максимум, которого ожидает МЧС - это 32 метра. Росводоресурсы могут скорректировать уровень сбросов, если изменится гидрологическая ситуация.

На 13 апреля уровень воды у Тольятти- 52,5 метра, это выше, чем в 2019 году, у Самары - 31,5. В прошлом году этот уровень был достигнут к 29 апреля.

Раннее половодье вызвано во многом и теплой зимой, и ранней весной. Еще в феврале экологи предсказывали, что такая аномальная погода может плохо повлиять на урожаи в регионе. Но сейчас все выглядит более радужно.

Жители пока приходят на пляж - он еще не скрылся под водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители пока приходят на пляж - он еще не скрылся под водойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, сейчас переправа до Рождествено и до острова Поджабный работает, ее также обрабатывают дезсредствами, как и любой другой транспорт.

Напомним, что в прошлом году из-за половодья подтопило несколько сел в Самарской области, в том числе и село Тимофеевка. В этом же году пока никаких катаклизмов не наблюдается. Противопадковая комиссия работает и следит за ситуацией.

Напомним также, что в прошлом году из-за неправильных расчетов сбросов обмелела Волга и это принесло ряд экологических неприятностей: рыба не смогла зайти на нерест, а берега Волги обнажились, возле Тольятти даже открылось кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Их отправили выживать без денег": кого коронавирус и самоизоляция в Самаре задели сильнее всего
Первыми от принятых мер пострадали малообеспеченные семьи, больные дети и животные - как они выживают, корреспондентам «КП-Самара» рассказали организации, которые им помогают
Пасхальные службы в Самаре в период коронавируса: как пройдут, кто может посетить, где посмотреть
Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Самаре в период коронавируса, предлагаем список и контакты храмов города. Объясняем, можно ли верующим идти на праздничную службу и как встретить Светлое Христово Воскресенье дома
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Как и где можно освятить куличи в Самаре на Пасху 2020 в период коронавируса: адреса и контакты самарских храмов
Рассказываем, как и где в Самаре пройдет обряд освящения куличей и яиц перед Пасхой в 2020 году в период коронавируса: в какие храмы можно отправиться и когда начнется обряд освящения
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
«11 человек в больнице, женщины без работы»: в Самаре обитатели социального центра из-за коронавируса оказались на грани выживания
Подопечным центра помощи женщинам «Ты не одна» и их маленьким детям некуда идти. Но во время самоизоляции в центре начались сложности
Новости 24
Государство отпустило цены на медицинские маски
Горел «Патриот»: в одном из дворов Тольятти полыхал автомобиль
Под Самарой два мигранта разъезжали на «Нексии» с боевым пистолетом
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Жительница Новокуйбышевска выдала себя за директора турагентства и «заработала» более 350 тысяч рублей
В Самарской области продлили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Ноутбуки самарским многодетным семьям выдадут только на время дистанционного обучения
В небе над Самарской областью устроили воздушный крестный ход
У агента Евгения Малкина украли перстень за победу в кубке Стэнли
В Самаре военные поливают остановки хлоркой
В Самарской области до конца 2020 года построят новую транспортную развязку
Очередная контрабанда: Самарская таможня не позволила незаконно вывезти из страны 580 кг медицинской марли
На улице очень много людей: индекс самоизоляции в Самаре упал до 2 баллов
В Тольятти 34-летний директор украл у предприятия 250 тысяч рублей