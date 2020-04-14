Паводок в Самарской области 2020: прогноз, что уже затопило, когда началось половодье и чего ждать от него

Электростанция в Жигулевске продолжает пропуск паводка 2020 в Самарской области, кроме того, с потеплением началось половодье на малых реках региона. Из-за повышения уровня воды в Самарской области начали тонуть мосты. Сейчас отрезаны от суши остались жители села Бобровка Кинельского района - правда доехать до населенного пункта можно в объезд. Дома же не подтопило.

В Самарской области подтопило мост

Из-за увеличения сбросов Жигулевской ГЭс в области также могут подтапливаться низинные участки и дачные территории рядом с бассейнами рек Сок, Самара, Волга. Эти сбросы увеличили еще 9 апреля - для обводнения Волго-Ахтубинской поймы.

- В этом году половодье раннее достаточноо. И начался паводокхорошо. Если получится соблюдать такой гладкий режим сбросов, то никаких проблем быть не должно, - поделился своими прогнозами доктор биологических наук, профессор, заместитель директора по науке в Институте экологии Волжского бассейна Сергей Саксонов.

У пристаней вода тоже подняласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он считает, что в прошлом году причиной мелководбя Волги могли быть допущенные в расчетах ошибки, в этом же году ситуация выглядит довольно благоприятной.

- Много спрашивают о выпавшем буквально в апреле снеге. Но стоит понимать, что это серьезно ситуацию не меняет, - говорит он.

На уровне паводка могут сказать и другие погодные условия - например, увеличить объем боковых притоков может большое количество дождей на верхней Волге. Однако, пока синоптики так далеко прогнозы не дают.

- До 17 апреля пропуск воды будет увеличиваться до 23 500 кубометров в секунду. Снижение сбросов начнем с 18 апреля. На обычные цифры выйдет к 23 апреля, тогда станция будет сбрасывать около 16 тыс кубометров в секунду, - рассказали на Жигулевской ГЭС.

ОМики продолжают ходить через ВолгуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прибывать у берегов Самары вода будет еще до 17 апреля. Уровень реки достаточно высокий, пляж еще скроется под водой. Максимум, которого ожидает МЧС - это 32 метра. Росводоресурсы могут скорректировать уровень сбросов, если изменится гидрологическая ситуация.

На 13 апреля уровень воды у Тольятти- 52,5 метра, это выше, чем в 2019 году, у Самары - 31,5. В прошлом году этот уровень был достигнут к 29 апреля.

Раннее половодье вызвано во многом и теплой зимой, и ранней весной. Еще в феврале экологи предсказывали, что такая аномальная погода может плохо повлиять на урожаи в регионе. Но сейчас все выглядит более радужно.

Жители пока приходят на пляж - он еще не скрылся под водойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, сейчас переправа до Рождествено и до острова Поджабный работает, ее также обрабатывают дезсредствами, как и любой другой транспорт.

Напомним, что в прошлом году из-за половодья подтопило несколько сел в Самарской области, в том числе и село Тимофеевка. В этом же году пока никаких катаклизмов не наблюдается. Противопадковая комиссия работает и следит за ситуацией.

Напомним также, что в прошлом году из-за неправильных расчетов сбросов обмелела Волга и это принесло ряд экологических неприятностей: рыба не смогла зайти на нерест, а берега Волги обнажились, возле Тольятти даже открылось кладбище.