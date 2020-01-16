2020-01-16T16:45:48+03:00
Общество

Волга обмелеет, вишни не будет: чем грозит Самаре аномально теплая зима

Капризы погоды пока не повлияли на будущий урожай озимых, но могут оставить самарцев без ягод и фруктов
Ольга НОВИКОВА
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В Самаре Волга даже и не замерзла до концаВ Самаре Волга даже и не замерзла до концаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Аномальное тепло

Нынешняя «европейская зима» не перестает удивлять самарцев погодными аномалиями. Те, кто запасся на зиму шубами и валенками, пока явно прогадали – вместо трескучих морозов и сугробов на улице около нуля, ледяной дождь и лютый гололед, а чуть ли не каждый второй прогноз погоды сопровождается объявлением «желтого уровня опасности». Хоть на улицу не выходи! Руководитель Приволжского УГМС Людмила Анурова рассказала, что средняя температура воздуха в январе 2020 года в Самаре примерно на 10 градусов выше обычных значений. И виноваты в этом атлантические циклоны.

- Начиная с ноября мы наблюдаем в Самарской области серьезную температурную аномалию, погода гораздо теплее, чем обычно в это время, - рассказала Людмила Анурова. – Причина в постоянном движении атлантических циклонов – теплые фронты проходят севернее Самарской области и не пропускают к нам холодный воздух. Кроме того, в регионе острый дефицит осадков и снега. Например, на 15 января на станции в Шигонском районе толщина снежного покрова составила всего 6 см, а год назад в это же время было 38!

И, похоже, настоящей русской зимы самарцам в этом году не видать. Синоптики говорят, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится – никаких предпосылок к поступлению холодного воздуха на территорию Самарской области до конца января нет. Февраль и март, скорее всего, тоже будут теплее обычного. И это уже тенденция.

- Восемь из 12 месяцев 2019 года температурный режим был выше нормы, - пояснила Людмила Анурова. – И хотя январь в прошлом году был на 1 градус холоднее среднегодовых показателей, средняя температура за год выросла на 0,6 градуса и составила 6,3 градуса.

Почему зима сошла с ума

Но атлантические циклоны – это только следствие глобального потепления. Из абстрактной страшилки оно превращается во вполне ощутимую угрозу, которая уже отражается не на далеких арктических ледниках, а на жизни рядовых самарцев.

Эксперты говорят, что причины, по которым воздушные массы в 2019 году внезапно изменили направления циркуляции, до конца неясны.

- Существуют разные версии, но скорее всего это связано с серьезным ростом количества углекислого газа в атмосфере, - считает эколог Сергей Саксонов. - Оно сейчас просто зашкаливает и разогревает воздух. Повлияли в том числе большие лесные пожары 2019 года – в Сибири, в Америке, сейчас вот горят леса в Австралии. Потепления и похолодания всегда шли циклами, но были относительно предсказуемы. А сейчас мы видим, что меняются обычные направления циркуляции воздуха и даже морские течения. Это очень опасные процессы, которым человек уже не в силах противостоять.

Возможно, что река обмелеет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Возможно, что река обмелеетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За последние полвека самарские синоптики отмечают неуклонное потепление – если в 1961-1990 гг средняя температура января составляла -12,9 градусов, то в 1987-2016гг – уже -10,9 градусов.

- В феврале стало теплее в среднем на 1,7 градуса, в остальные месяцы прибавка составила от 0,5 до 1,7 градусов, то есть то глобальное потепление, о котором все говорят, для Самарской области не просто слова, - отмечает Людмила Анурова. – А вот летом, напротив, становится прохладнее. Кроме смены температурного режима идет перераспределение осадков – в основном они выпадают в первые три месяца, а вот летом, когда растет урожай, и в начале осени, когда закладываются озимые, дождей очень не хватает.

Почки набухли, барсук не заснул

Капризы природы могу иметь для самарцев серьезные последствия. Синоптики уверяют, что пока благодаря небольшому количеству снега озимые в Самаре избежали перепревания и находятся в хорошем состоянии. А вот плодовые культуры оказались под угрозой. Из-за по-весеннему теплых дней вишни и яблони решили, что уже март, и на некоторых деревьях набухли почки. Например, так произошло в Красноярском районе. Теперь если в феврале ударят морозы, самарцы могут остаться без урожая плодовых культур. Так что знаменитой Ширяевской вишни нам, похоже, не видать.

- До завершения зимы еще два месяца, а обманутые теплом растения уже пускают в рост почки. У косточковых первыми набухают именно плодовые, а не листовые почки. Если температура резко опустится, они погибнут, - говорит Сергей Саксонов.

Еще более серьезные испытания ждут Волгу. Пока зима скупа на осадки, а ведь в последние годы именно зимой и в марте выпадает львиная доля влаги.

- Есть основания предполагать, что лето тоже будет сухим. А это значит не только опасную для сельского хозяйства засуху, но и уменьшение количества воды, попадающей в Волгу, - предупреждает Сергей Саксонов. – В прошлом году уровень воды в ней уже сильно падал, а ведь тогда причин для волнения было гораздо меньше. В перспективе в Самарской области исчезнут леса, и останется только сухая степь.

Меньше всего пока погодные аномалии отразились на животном мире. В дикой природе все животные, которым в регионе положено впадать в спячку (летучие мыши, суслики и др.), уснули и не просыпаются – в глубоких норах и пещерах колебания температуры не так заметны. В Самарском зоопарке рассказали, что хотя все животные «переоделись» и опушились к зиме, они больше времени проводят на улице, а не в домиках.

- Медведь у нас обычно в спячку не впадает, просто становится более сонливым. В этом году с ним все как обычно. Барсук впадает в спячку только в холодные зимы, в этом году он продолжает выходить из домика. А вот сурки спят беспробудным сном!

Ученые говорят о том, что тренд на глобальное потепление сохранится и дальше, а значит самарцам придется смириться с новым климатом. А вам такая вот «европейская зима» по нраву? Обсудим в комментариях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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