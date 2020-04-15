Стадион, теплоход и экскаватор: кто из депутатов самарской губдумы больше зарабатывает

Депутаты самарской губернской думы одними из первых поделились своими декларациями о доходах. Изучать их интересно каждый год: в списке появляется что-то новое, добавляются земельные участки, квартиры и движимое имущество. Так кто же в этом году оказался самым успешным и богатым? Почитали декларации и даем подробный расклад, сколько зарабатывают депутаты губдумы в Самаре, чем владеют и в чем соревнуются друг с другом.

Строители - самые богатые

1 место.

120, 97 млн рублей

Андрей Мурзов, депутат, председатель комитета по транспорту, успешный бизнесмен, основатель компании Техкомплект. Ее который год признают лучшим подрядчиком в ФГБУ "Большая Волга". Получает за свою работу на благо дорог губернии и не только Андрей Валентинович очень неплохо. Правда, в этом году он также продал какую-то недвижимость и эту сумму тоже включили в доход. Но и теперь Мурзов завидный депутат с достатком: у него есть много земельных участков, жилой дом и квартира, три гаража и четыре нежилых помещения. Ездит депутат на Мерседесе, а по Волге гоняет на гидроцикле. Хорошо зарабатывает и супруга депутат: ее годовой доход составил 19,1 млн рублей. У нее тоже есть шесть земельных участков, квартира и три жилых помещения в подвале. Также у нее есть Лексус и прицеп.

Владимир Кошелев имеет много участков и прогулочное судно

2 место

117 млн рублей

Владимир Кошелев, депутат, председатель комитета по строительству, руководитель одноименной корпорации, которая строит доступное жилье в рамках Кошелев-проекта. Мужчина тоже продал земельный участок и эта сумма вошла в число его неплохих доходов.Тем не менее еще пара десятков участков у депутата и застройщика осталась - хоть под продажу, хоть под строительство. А вот квартиры у Кошелева нет, а из транспортных средств только прогулочное судно Марий Эл 1972 года. В декларации автомобилей не указано. Супруга в документе не фигурирует, лишь двое дочерей и сын. У них у каждого по четверти жилого дома в собственности - и никакого баловства.

Сергей Войтенко активно гастролирует и имеет свой продюссерский центр

3 место

45 млн рублей

Сергей Войтенко, человек, депутат и баянист. Сергей живет в Москве, много выступает, так что доходы его тоже не удивительны. Более того, он, оказывается, тоже продал квартиру. Осталось же у артиста еще квартира и три земельных участка. Тремя совсем небольшими квартирами владеет жена Сергея. А вот заработала она за год всего 144 тыс рублей.

Крепкие хозяйственники и богатые жены

Самарский депутат и гендиректор Газпром - трансгаз Самара Владимир Субботин - в крепких середнячках. У него доход чуть меньше 30 млн рублей. В собственности есть две квартиры и снегоход, для активных зимних прогулок.

А вот его предшественник на этой должности Андрей Кислов в деньгах потерял. Но он и собирался сосредоточиться на своей работе в Думе - чтобы сфера ЖКХ становилась все лучше. Он получил всего 4,8 млн рублей и не имеет почти ничего, только Тойоту Лэнд крузер 2013 года и моторную лодку, а также прицеп.

Еще один газпромовец гендиректор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких зарабатывает 7,75 млн рублей в год. Сейчас у него есть только мотовездеход и четыре нежилых помещения. Две квартиры записаны на жену, которая за год получила лишь 144 тыс рублей.

Пятое место у Владимира Дуцева - тольяттинского депутата, заместителя председателя комитета по законодательству, законности и правопорядку, член комитета по местному самоуправлению. По данным юридических источников, он связан с торговой сетью Миндаль. У слуги народа есть автомобиль БМВ и автобус ПАЗ 2004 года. Также он владеет землей и нежилыми помещениями, половиной квартиры и половиной дома. У жены есть Мерсеседес.

20 миллионов рублей за 2019 год заработал Николай Сомов. У отрадненского депутата, владельца сети магазинов и сельскохозяйственного предприятияимеются земельные участки - пять штук, три дома, квартира, шесть нежилых зданий, что логично. И довольно богатый гараж: там стоят два КАМАЗа, ГАЗель, УАЗик, экскаватор и прицеп-цистерна. Также у Сомова есть катер Stingray195.

Богатая жена имеется у не слишком много заработавшего Александра Нефедова. У депутата доход в 4 миллиона рублей, а его верная супруга трудилась как пчелка и принесла в семейную кассу 22,5 миллиона рублей. У нее есть квартиры, гаражи и мерседес. У мужа имеется рыболовный катер Байлайнер трофи, три участка, дом, квартира и гараж. В общем, хорошая партия.

Геннадий Котельников заработал не слишком много

Геннадий Котельников заработал не слишком много

Председатель - не в богачах

Генадий Котельников, который руководит губернской думой, заработал не так и много. За год - 7,5 млн рублей. По-прежнему у него в собственности несколько земельных участков и напополам с супругой квартира в 200 кв.м. У самого бывшего ректора медвуза автомобиля нет. А вот жена Котельникова в прошлом году продала один автомобиль и прикупила Ленд-крузер Прадо 150.

Его заместительница Екатерина Кузьмичева зарабатывает скромнее - у нее доход всего лишь 2,8 млн рублей. Квартирой, домом и землей она лишь пользуется. А в собственности имеет участок под ИЖС 1,2 га.

Юрий Шевцов в губдуме занимается в том числе вопросами правопордяка и противодействием коррупции. За год мужчина заработал 5,53 млн рублей. У него в собственности есть автомобиль Тойота Ленд-крузер, много земельных участков, жилой дом и квартира, которыми они владеют пополам с супругой. У жены депутата доход почти 5 миллионов рублей, в собственности также автомобиль Генесис G-80.

Гоняют на мотоциклах и мотолодках

Бизнесмен, депутат, почетный гражданин Сызрани и небедный человек, крупнейший акционер Земского банка, гендиректор группы "Криста" Владимир Симонов заработал около 16 миллионов рублей. Мужчина любит водные прогулки (наверное). У него в частности имеется разъездной теплоход Кристалл, УАЗик, Ауди А8 и два прицепа. Мотолодка - для того, чтобы погонять по Волге - святое дело. Своя мотолодка есть и у его супруги.

Необычный набор собственности у Виктора Воропаева, заработавшего 15,1 млн рублей в год. Заместитель председателя комитета по культуре, спорту и молодежной политике имеет отношение к ряду структур, которые еще в 2018 году взяли подл свой контроль стадион Энергия на Красной Глинке. Он много лет принадлежал Электрощиту. Теперь депутат является счастливым владельцем стадиона, здания спорткомплекса, трех квартир и земельных участков. Из транспорта у него осталась Тойота, а водный транспорт он продал за 200 тыс рублей.

Среди любителей мотоциклов в губдуме Сергей Гринбко - обладатель Харли Девидсона и Хонды, а также Вячеслав Малеев, который заработал 2,3 млн рублей, но рассекает на Хонде, а летом - на гидроцикле. У депутата зажиточная супруга - ее доход 6 млн рублей в год.

Александр Милеев заработал в разы меньше, чем в прошлом году

Падение водочного короля и квартиры в ипотеку у коммунистов

Экс-водочный король Александр Милеев в прошлом году возглавлял список богатеев губдумы, а в этом скромно показал доход к 2,6 миллиона рублей в год. Даже у жены зарплата больше - она в год принесла в семью 3,71 млн рублей. В собственности у депутата, председателя комитета Самарской Губернской Думы по культуре, спорту и молодежной политике только нежилое помещение в 336 кв.м. и ничего больше. А недавно именно он предлагал запретить торговать алкоголем в дни самоизоляции, чтобы люди не спились.

А самым бедным депутатом оказался Сергей Егоров, которому в мае исполнится 58 лет. Коммунист заработал 464 746 рублей в год. Его коллеги по фракции обеспечены чуть лучше. Например, преподаватель Михаил Матвеев заработал 1,7 млн рублей, а его супруга 1,8 миллиона рублей. И если у самого коммуниста в собственности лишь угнанная "десятка" и ГАЗелька, то его жена ездит на Мазде и имеет три квартиры.

Коммунист Алексей Краснов заработал за год 1,1 млн рублей, он купил квартиру в ипотеку и ездит на семерке. А вот у его жены есть половина моторной лодкиПрогресс-4. Кому принадлежит вторая половина - неизвестно.