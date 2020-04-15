Мать двоих детей из Тольятти заплатит за комментарий про умирающих от коронавируса

В Самаре суд вынес первый приговор по делу о распространении фейков. На скамье подсудимых оказалась добропорядочная тольяттинка, мать двоих детей. Поплатилась женщина за свою легковерность и желание делиться непроверенной информацией.

В марте36-летняя Яна П. пошла в парикмахерскую. Как всегда во время процедуры она жадно обсуждала с мастерицей последние новости, в том числе и тему про коронавирус. Конечно же, женщин не устраивала спокойная официальная статистика. Что-то не так - казалось им.

- А вот подруга моей подруги говори, что вчера от этого вируса ребенок умер. Бедные родители, как теперь жить, - на волне вдохновения рассказала парикмахерша Яне. Та поверила всему, что услышала. И вспомнила уже дома, когда открыла пост в одной из групп в социальных сетях. Там приводили оффициальные данные. Яна в комментариях возмутилась: мол, все не так. И поделилась услышанным фейком.

Женщина уже и думать забыла о произошедшем, когда в квартиру постучали. Оказалось, что на лестничной площадке полиция, и за пристрастность к распространению непроверенной информации Яне грозит наказание и штраф до 100 тыс рублей.

За обычный комментарий, оставленный необдуманно в соцсетях, 10 апреля на женщину составили протокол по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ «Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

- Информация не соответствовала действительности, - подтвердили корреспондентам «КП-Самара» в областном МВД. - Мы выявили распространение ложных сведений и направили материалы в суд.

На скамье подсудимых 36-летняя мать двоих детей оказалась 15 апреля. По закону ее могли оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, причем с конфискацией смартфона или компьютера, через которые была сделана публикация в интернете.

Но суд Яну пожалел – ее признали виновной и оштрафовали на 15 тысяч рублей. С таким решением женщина не согласна – она сразу заявила, что приговор будет оспаривать. В этом случае ее дело будет рассматривать уже Самарский областной суд.

По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, на подходе есть еще одно дело о распространении недостоверной информации, но когда его передадут в суд, пока не ясно.

Напомним, наказание за распространение фейковой информации в России ужесточили только этой весной. Эксперты объяснили, зачем люди пишут ложные факты в социальных сетях и пересылают сообщения, которые сразу выглядят глупостью.

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