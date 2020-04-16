Коронный удар по мужскому самолюбию: самым богатым депутатом Думы Самары стала женщина

Дамы начинают и выигрывают

Самыми богатыми депутатами Думы Самары стали женщины. Так, статус самой состоятельной удалось подтвердить тренеру по дзюдо Анне Сараевой.

В городской думе она представляет Железнодорожный район. За год ее доход вырос с 52,2 до 56,6 млн рублей. Список объектов недвижимости, которыми она владеет на правах долевой собственности, не изменился. Так, у Сараевой есть доли земельных участков, площадь которых- 6 865 кв.м и 131 кв.м соответственно, половина квартиры площадью 64 кв.м, в которой она живет со своим несовершеннолетним ребенком, а также часть нежилого здания площадью 19 911 кв.м и часть трансформаторной подстанции площадью 56,2 кв.м.

На втором месте лидер думских единороссов Татьяна Братчикова. Она задекларировала 15,1 млн рублей годового дохода, что немного меньше, чем ее прошлогодние показатели. Так, по итогам 2018 года ее доход составлял 17,7 млн рублей. Из ее собственности пропала квартира площадью 84,2 кв.м. Теперь у нее осталось две квартиры (47,1 кв.м и 86,3 кв.м), а также половина квартиры площадью 155,7 кв.м. Квартира площадью 69,7 кв.м осталась у нее в пользовании. В гараже у Братчиковой по-прежнему стоит LEXUS RX 350.

Присоединился к дамам глава комитета по бюджету Сергей Тюлевин. Его доходы показали чемпионский рост, увеличившись за год с 702 тыс. до 14,4 млн рублей.

Однако, судя по его декларации, он эти деньги предпочел не тратить: список его транспортных средств и объектов недвижимости остался прежним. Так, он по-прежнему вместе с супругой владеет двумя квартирами площадью 43,9 и 73,1 кв.м соответственно, а по городу перемещается то на Volkswagen Touareg, то на Subaru Forester.

Алексей Дегтев - глава гордумы

Алексей Дегтев - глава гордумы

Самый бедный депутат заработал чуть больше 20 тыс. рублей

Спикер городского парламента Алексей Дегтев, хоть и не может похвастаться таким стремительным ростом дохода, как Тюлевин, но, тем не менее, увеличил доход с 2,5 до 2,8 млн рублей.

У него остались в собственности два земельных участка площадью 700 и 2500 кв.м соответственно, жилой дом площадью 31,2 кв.м, а также три квартиры, которыми он владеет вместе с супругой и несовершеннолетними детьми.

Из всех транспортных средств Алексей Дегтев по-прежнему предпочитает мотоцикл RACER RC200ZH, его супруга ездит на Hyundai Tucson.

Самым бедным городским депутатом оказался Ренат Сапуков, задекларировавший за 2019 год всего 22 561 рубль. Его доход упал в 10 раз. Так, в 2018 году он декларировал 250 тыс. рублей. Он вместе с супругой владеет двумя квартирами (58,3 и 43,5 кв.м), в пользовании у него находится квартира площадью 45,4 кв.м. В гараже у него стоит GREAT WALL CC 6461 KM 68. Судя по всему, всю коммуналку оплачивает его супруга, чьи доходы также снизились. Так, ее доход за 2019 года составляет 1,7 млн рублей против 3,7 млн, заработанных в 2018 году. В ее собственности также земельный участок площадью 6 соток и домик на нем. Перемещается она на Hyundai Elantra.

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