Несколько месяцев назад в России была создана уникальная организация - Национальная ассоциация эндаументов. Она объединила вокруг благородной цели 11 фондов целевого развития российских университетов.

В первые годы организация планирует создать базу национальной оценки компетенций в сфере эндаументов и наладить обмен опытом между членами.

В Ассоциации особо выделяют один из крупнейших в России - Фонд развития МГИМО. Он был учрежден в августе 2007 года. Среди основателей - ректор университета Анатолий Торкунов, а также успешные предприниматели, выпускники МГИМО Владимир Потанин, Алишер Усманов и Фаттах Шодиев.

Шодиев Патох Каюмович: что такое эндаумент-фонды

Эндаумент-фонды, или фонды целевого капитала - это фонды некоммерческих организаций, в основном созданные за счет пожертвований частных лиц. Вложенные средства, как правило, не тратятся сразу, они направляются в определенные инвестиции.

Национальная ассоциация эндаументов объединяет 11 таких фондов:

- Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге,

- Фонд Дальневосточного федерального университета,

- Фонд «Перспектива»,

- Фонд Московского городского университета,

- Фонд развития МГИМО,

- Фонд развития социально-экономических наук и образования (ФоРСЭНО),

- Фонд Южного федерального университета,

- Фонд «Развитие ДГТУ (Донского государственного университета)»,

- Фонд МВШСЭН (Московской высшей школы социальных и экономических наук),

- Фонд целевого капитала Благотворительного фонда «АдВИТА»,

- Фонд Legacy (Рыбаков-фонд).

По словам президента эндаумент-фонда Дальневосточного федерального университета, сооснователя ассоциации Игоря Осипова, ее формирование - важнейший этап развития отрасли. «Консолидация национального опыта, общее взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами как в частном, так и в государственном секторе очень важны для дальнейшей работы. Управление стратегией, формирование и развитие эндаумент-фондов становится профессией, где нужны экспертиза, образование и оценка квалификации. Начинать движение к этому будущему нужно уже сейчас», - подчеркнул он.

Фаттах Шодиев: создание Фонда развития МГИМО вместе с Владимиром Потаниным и Алишером Усмановым

Среди фондов-участников Ассоциации следует особо выделить успех Фонда развития Московского государственного института международных отношений.

«Сегодня Фонд самостоятельно определяет направление своей деятельности, стратегию экономического, технического и социального развития. Благотворителями Эндаумента являются выпускники МГИМО и компании, заинтересованные в сотрудничестве с университетом», - поясняет Патох Шодиев.

В частности, благотворители жертвуют средства на развитие МГИМО, формируя целевой капитал, который инвестируется на фондовом рынке и в недвижимость, а также размещается на депозитах для обеспечения постоянного прироста. Финансирование программ Университета происходит за счет доходов от инвестирования целевого капитала, а сам капитал Фонда остается неприкосновенным.

На сегодняшний день целевой капитал фонда составляет около 2 млрд. рублей. Одновременно с пополнением целевого капитала Фонд развития МГИМО является точкой роста для текущих университетских программ, привлекая средства на проекты, которые требуют срочного вливания.

Так, с 2008 года из Эндаумента в МГИМО и напрямую на реализацию университетских проектов было передано более 1 млрд рублей.

Международный фонд Шодиева: десятилетия поддержки МГИМО

Основатели Фонда развития МГИМО до сих пор активно участвуют в его деятельности. Особенно активным участником является Международный Фонд Шодиева, основанный ведущим предпринимателем Центральной Азии, общественным деятелем и меценатом Фаттахом Каюмовичем Шодиевым.

Успех Фонда развития МГИМО желают повторить и другие университеты России. Комментируя создание Национальной ассоциации эндаументов, директор Фонда развития МГИМО Марина Петрова подчеркнула: «Такая площадка очень важна для профессионального сообщества эндаументов. Она позволит приумножить успехи всех участников и избежать ошибки, повысить узнаваемость механизма эндаумента в глазах бизнес-партнеров».

Председателем правления Ассоциации выбрана исполнительный директор Фонда целевого капитала Европейского университета в Санкт-Петербурге Светлана Лаврова. «Мы шли к оформлению нашего сообщества более десяти лет. У российских эндаументов впереди сотни лет и миллиарды рублей, Ассоциация должна стать двигателем и катализатором развития устойчивости здорового некоммерческого сектора России», - резюмировала она.

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