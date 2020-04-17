Постановление губернатора Самарской области о продлении режима самоизоляции до 30 апреля 2020 года

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал правки в Постановление №70, в котором прописаны ограничительные мероприятия на период самоизоляции. Публикуем полный текст постановления, чтобы вы могли посмотреть, какие правила появились и что вас ждет до конца месяца.

О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области

от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV».

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области g от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» следующие изменения: в пункте 2.5:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.5. Приостановить до 30 апреля 2020 года включительно:»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«работу туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения командировочных лиц).»;

пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.»;

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.7. Разрешается передвижение по территории Самарской области, если это связано с исполнением служебных обязанностей, а также с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и постановлением № 212, при наличии документа (справки работодателя) по форме, установленной распоряжением Правительства Самарской области от 31.03.2020 № 109-р

«Об установлении формы документа (справки работодателя)», а для самозанятых граждан - при наличии справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.»;

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

«2.12. Ограничения, установленные пунктами 2.6, 2.11 настоящего постановления, действуют до 30 апреля 2020 года включительно.»; абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей редакции: «обеспечить проведение качественной уборки, а также текущей и заключительной дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, при этом особое внимание уделить дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования;»; дополнить пунктом 2.14.1 следующего содержания: «2.14.1. Министерству образования и науки Самарской области обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся образовательных организаций в дистанционном режиме до 30 апреля 2020 года.»;

дополнить пунктом 2.14.2 следующего содержания: «2.14.2. Органам исполнительной власти Самарской области во взаимодействии:

с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, Средневолжским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по месту дислокации подразделений), Сызранским линейным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по месту дислокации подразделений), Куйбышевским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту, Куйбышевской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в пределах их компетенции) в целях осуществления учета лиц, въезжающих на территорию Самарской области, контроля температуры тела указанных лиц организовать пункты контроля в международном аэропорту Курумоч, на железнодорожных станциях, находящихся на территории Самарской области, автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения;

с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, Средневолжским линейным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по месту дислокации подразделений), Сызранским линейным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по месту дислокации подразделений), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (в пределах их компетенции) обеспечить контроль за соблюдением лицами режима самоизоляции.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.