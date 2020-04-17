В минздраве рассказали, как врач УЗИ заболела коронавирусом в Самаре

Сегодня стало известно, что среди зараженных коронавирусом есть врач УЗИ, работающая в одной из самарских поликлиник. Пациенты начали подозревать ее в том, что женщина вернулась из-за границы и никому об этом не рассказала. Но все было не так. В минздраве Самарской области журналисту КП-Самара рассказали подробности этой истории.

- Врач, которая сейчас проходит лечение от коронавируса, работала непрерывно, вела прием пациентов. Она не выезжала из Самарской области и не была за границей. Когда у нее появились первые симптомы ОРВИ, женщина ушла на больничный в полном соответствии со всеми инструкциями, - отметили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Во время лечения врач сдала тест на коронавирус. Он оказался положительным. Сейчас женщину поместили в инфекционный бокс, она чувствует себя удовлетворительно.

Власти призывают граждан не волноваться. Никакого нарушения процедур по их словам не происходило.

- Были проведены все необходимые мероприятия. Определен круг контактных лиц. Они находятся под медицинским наблюдением, на самоизоляции, у них взяты анализы. Медицинское учреждение работает в штатном режиме, - уточнили в министерстве здравоохранения, отвечая на вопрос журналиста КП-Самара.

После выздоровления врач сможет вновь выйти на работу и помогать своим пациентам. Сейчас специалистам также предстоит выяснить, от кого могла заразиться коронавирусом врач.

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