"Победу на Японией дед заканчивал на танке Т-34": история ветерана Сергея Дорофеева.

Татьяна Гришина, внучка:

- Мой дед по маминой линии Дорофеев Сергей Афанасьевич родился в 1919 году в Оренбургской области. Ушёл в армию в 1939 году и попал на Дальний Восток, и всю Великую Отечественную войну служил там. Рассказывал, что всё время шли военные действия. Дедушка говорил, что японцы очень хитрые и провокационные люди. Он был танкистом в 41 гвардейской танковой бригаде в полку Шумлинско-Хинганского краснознамённого ордена имени Кутузова. Они брали Хинганский рубеж. Ни одну ночь они не спали спокойно, потому что танки были заведены постоянно.

У них был приказ не снимать обувь. Тот, кто разувался, потом не мог обуться, а значит не мог дальше воевать. Кормили их солёной рыбой, чтобы водный баланс сохранялся в организме. Жажду надо было перетерпеть первое время, а потом пить не хотелось. Победу на Японией дед заканчивал на танке Т-34. После войны вернулся домой, к семье в село Живенко Бузулукского района Оренбургской области, там работал в колхозе трактористом. 25 апреля 1946 года был награждён медалью “За победу над Японией”, а в 1985 году на 40-летие победы ему вручили орден Отечественной войны II степени. Дед мало рассказывал о войне, мы сейчас всю информацию собираем по крупицам. Тогда люди пришли с фронта и слишком много оказалось проблем, нужно было поднимать хозяйство, разрушенное в военное время. Так что было не до разговоров. Про войну дед говорил: «Это дело страшное. Не дай Бог никому увидеть». Если бы у меня была возможность сейчас увидеть деда, я бы просто хотела с ним попить чай.