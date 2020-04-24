2020-04-24T18:33:43+03:00
Общество

"Победу на Японией дед заканчивал на танке Т-34": история ветерана Сергея Дорофеева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
Поделиться:
История ветерана Сергея ДорофееваИстория ветерана Сергея Дорофеева
Изменить размер текста:

Татьяна Гришина, внучка:

- Мой дед по маминой линии Дорофеев Сергей Афанасьевич родился в 1919 году в Оренбургской области. Ушёл в армию в 1939 году и попал на Дальний Восток, и всю Великую Отечественную войну служил там. Рассказывал, что всё время шли военные действия. Дедушка говорил, что японцы очень хитрые и провокационные люди. Он был танкистом в 41 гвардейской танковой бригаде в полку Шумлинско-Хинганского краснознамённого ордена имени Кутузова. Они брали Хинганский рубеж. Ни одну ночь они не спали спокойно, потому что танки были заведены постоянно.

У них был приказ не снимать обувь. Тот, кто разувался, потом не мог обуться, а значит не мог дальше воевать. Кормили их солёной рыбой, чтобы водный баланс сохранялся в организме. Жажду надо было перетерпеть первое время, а потом пить не хотелось. Победу на Японией дед заканчивал на танке Т-34. После войны вернулся домой, к семье в село Живенко Бузулукского района Оренбургской области, там работал в колхозе трактористом. 25 апреля 1946 года был награждён медалью “За победу над Японией”, а в 1985 году на 40-летие победы ему вручили орден Отечественной войны II степени. Дед мало рассказывал о войне, мы сейчас всю информацию собираем по крупицам. Тогда люди пришли с фронта и слишком много оказалось проблем, нужно было поднимать хозяйство, разрушенное в военное время. Так что было не до разговоров. Про войну дед говорил: «Это дело страшное. Не дай Бог никому увидеть». Если бы у меня была возможность сейчас увидеть деда, я бы просто хотела с ним попить чай.

"Победу на Японией дед заканчивал на танке Т-34": история ветерана Сергея Дорофеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Цифровой бессмертный полк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В магазинах Самарской области произошел массовый сбой при оплате банковскими картами
Самарские полицейские задержали парня, который напал с пистолетом на курьеров службы доставки в квест-комнате
Бывший курсант Сызранского летного училища пытается оспорить свое отчисление в суде
Пансионат для инвалидов в Самарской области дезинфицировали военные
Жительница Сызрани сообщила, что стала жертвой мошенничества, но в итоге сама попала под суд
Власти объяснили, когда введут электронные пропуска в Самарской области в режиме самоизоляции
Самарец не смог взыскать с офтальмологов миллион рублей
Стала известна судьба пропавшей несколько дней назад несовершеннолетней девушки
Житель Самары распустил фейк в интернете о том, что его жена бьет детей
Берегись ветра: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
Третий раз за три года: в Самарской области пьяный водитель в очередной раз попался сотрудникам ГИБДД
В Самарской области еще четыре человека побороли коронавирус
Самарская область присоединится к масштабному песенному марафону ПФО «Наш День Победы»
Кислота, поджог или порезанные шины: самарцы обсуждают в соцсетях записку с угрозами на автомобилях
Погубил пассажира: в Самарской области водитель, перевозивший наркотики, уснул за рулем и попал в ДТП
В Самарской области зафиксировали два новых очага бешенства
Десять сотрудников больниц и клиник в Самарской области заболели коронавирусом
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 24 апреля 2020 года: добавились Отрадный и Безенчукский район
В Тольятти обнаружили вспышку заболевания коронавирусом среди пациентов и врачей психоневрологического диспансера
Возраст заболевших коронавирусом в Самарской области: кто чаще всего заражается коронавирусом
В Самаре снова зафиксировали очень низкий индекс самоизоляции