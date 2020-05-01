«Он боец, все выдержал!»: пропавший год назад хаски Хабиб чудом нашелся в Самаре за тысячу километров от дома

Назвали в честь чемпиона UFC

Чудеса случаются, и история Ольги Беспаловой из поселка Чернянка Белгородской области настоящее тому подтверждение. Год назад в ее семье случилась беда. Бесследно исчез любимый питомец — хаски по кличке Хабиб. Долгие месяцы о красавце ничего не было слышно, его уже успели мысленно похоронить, а в апреле он внезапно объявился — за 1200 километров от места пропажи!

— Пес появился у нас осенью 2018 года, ему был месяц. Сын увидел объявление о продаже хаски и не смог устоять, мы купили его, — делится Ольга с корреспондентом «КП-Самара». — Как раз тогда Хабиб победил Конора в знаменитом бою, и нового члена нашей семьи назвали в его честь.

В семье Ольги хаски появился совсем малюткойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Женщина признается, что к появлению собаки в их доме оказались не готовы. Элементарно не хватало опыта в этом вопросе. Но со временем все наладилось, Хабиба полюбили, он стал родным для всех:

— Везде с нами ездил, ходил, знал местность хорошо. Был для нас как еще один ребенок! Он научился открывать дверь и, как и любая собака, мог случайно выйти со двора. Но всегда гулял рядом, далеко не уходил.

Как будто ребенка украли

Летом 2019 года случилось неладное. Владельцы жилплощади, видимо, не закрыли дверь во двор на ключ, Хабиб вышел и будто испарился:

— Я была на работе сутки, а мои домашние не кинулись сразу его искать. Утром пришла, а его нет! Соседские дети, с которыми Хася всегда играл, сказали, что видели его вчера и все. С тех пор в нашем маленьком поселке он больше никому на глаза не попадался.

Вот такие в сети появились объявления после пропажи ХабибаФото: Предоставлено "Комсомолке"

В голову близким четырехлапого полезли страшные догадки— а что, если его убили? Да нет, кто? Здесь же все друг друга знают, а он никому не досаждал, не кусался.

— Нашего Хабиба просто украли! Он красавчик, голубоглазка, дающий лапу! Забрали и увезли, — уверена Ольга. — Чужие видят красавца, думают, что с такой собакой легко. А на самом деле — нет. Это не охранник. Это собака компаньон, второй ребенок.

С тех пор в семье Беспаловых решились покоя. Они просматривали все объявления о потеряшках. Наблюдали тысячу похожих собак, даже ездили в соседние города для этого. Всюду распространили свои ориентировки, днем и ночью беседовали с очевидцами по телефону. Ничего!

— Никто не сдавался, сын и муж тоже ждали, хотя чуть посмеивались, что я никак не могу забыть, — признается наша собеседница. — Но он ел, пил с нами. Был как ребенок. Надежда умирает последней.

Сны с Хабибом без глаз

На фоне потери Ольга стала помогать другим животным. Приютила у себя двух бездомных псов. Но мысли о Хабибе не оставляли, и в начале апреля события стали разворачиваться стремительно:

После пропажи Хабиба Ольга стала помогать другим животнымФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Он вдруг мне приснился. Две ночи подряд. Только у него глаз не было. Видимо, дороги не знал домой. А вскоре я увидела пост, какая-то жительница из Самарской области его разместила. Хаски — прям как наш — возле дома ее сидел.

11 апреля по сообщению автора выехали волонтеры. Собачница Ника Федотова взяла заблудившегося бедолагу под свою опеку.

— Он уже был желтый, его укусил клещ. Собаку откачали, пролечили, — отмечает она.

Пес какое-то время носил кличку СэмФото: соцсети

Пораженная невероятной схожестью найденыша со своим исчезнувшим любимцем Ольга поддерживала с Никой ежедневную связь. Сомнений, конечно, оставалось море, но тем не менее.

— Она мне говорила, что расстояние огромное, вы же понимаете. Давайте его пристроим. Я согласилась — давайте, попробуем, — рассказывает Беспалова. — Через день-два «ручки» нашлись. Сэма, так его назвали, приняла молодая пара, обеспеченная, приятная. Я чуть успокоилась. Даже если и мой, то хоть к хорошим людям попал...

Но спустя несколько дней Ника заявила, что Сэма вернули. Ее новая знакомая из Чернянки снова заволновалась — а вдруг это знак?

Хабиб до пропажи и после возвращения домойФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я решила, что надо что-то придумать. Случайно зашла в одноклассники и вспомнила, что старый знакомый на КамАЗе работает. Пишу ему — «Андрюш, а ты часом в Самарскую область не едешь?» «Да я в Самаре!» — продолжает Ольга. — «Сможешь привезти пса? Я тебе заплачу». «Без проблем».

Главное — верить и ждать!

Андрей связался с Федотовой, забрал хаски и 24 апреля повез его в Воронеж — в самый разгар карантина. Над Ольгой смеялись на работе — да ну сколько можно смотрины-то устраивать!? Но она решила — надо ехать. И это точно в последний раз! Долгожданная встреча и... Не Хабиб! Такая первая мысль.

— Пятно не то, у него кленовый лист был, «наколочка» маленькая, а тут какая-то другая будто. Я испытала опустошение, — говорит хозяйка. — Но потом мы еще раз посмотрели, изучили все родинки внимательно, это точно наша собака! Бог мне помог. Всегда надо надеяться!

Хабиба забрали домой. Худой и истощенный своих близких он узнал не сразу, но в родных стенах стал вспоминать былое:

Пес сильно настрадался во время своих странствийФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Кажется, его били во время этих странствий. Такой зашуганный. Но он боец, все выдержал! Надеемся, что все будет хорошо, и мы снова станем гулять у реки, в которую он так любил прыгать!

С другими собаками во дворе Хабиб ведет себя осторожно. Оказывает знаки внимание разве что-девочке-маламутке Линде. С остальными лается:

— Но они все обрели новую жизнь благодаря ему! Кроме Хабиба у нас раньше сроду никого не было!

В заключении Ольга дала совет всем собаководам, который потеряли своего питомца:

Пропавший хаски по кличке Хабиб нашелся за тысячу километров от дома.

— Я людям, потерявшим животных, желаю не отчаиваться. Главное — верить и ждать!

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