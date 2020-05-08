«Плевать на телевизор, верните Ласку!»: в Тольятти опер и кинолог с собакой помогли семейной паре найти пропавшую кошку

Просили только об одном

Собака — друг не только человека, но еще и кота. Так, на днях служебная овчарка Бабетта вместе с младшим инспектором-кинологом Юлией Белобровой и сотрудником уголовного розыска Управления МВД по городу Тольятти смогла отыскать истину в весьма запутанном деле.

Началось все с того, что в отдел полиции № 22, что в Автозаводском районе, обратился крайне расстроенный местный житель. Мужчина сообщил, что у него из квартиры пропал телевизор и любимая кошка — мраморный экзот Ласка.

— Прибывшие на место сотрудники полиции сразу обратили внимание на эмоциональное состояние заявителя и его супруги. Они не могли описать похищенный телевизор, вспомнить его марку, а женщина просила полицейских и мужа только об одном — найдите Ласку! — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Интуиция оперативника и чутье пса

Работавший по адресу случившегося оперативник понял, что первым делом нужно отыскать питомца. В обратном случае поиски техники могут затянуться надолго. На место для помощи в поисках решили вызвать кинологов.

Юлия и Бабетта вместе составляют отличную командуФото: Предоставлено "Комсомолке"

Приехали Юлия и ее верная помощница. Бабетта быстро смогла взять след исчезнувшего экзота. Вместе с ней по нему двинулись Белоброва и старший лейтенант из УР. Интуиция опера и чутье служебного пса привели их к месту, где затаилась Ласка.

— Как вскоре выяснилось, подозреваемый экзота похищать не планировал. Просто, когда он покидал квартиру с похищенными вещами, то не успел закрыть дверь, и животное ускользнуло в подъезд, — объясняют полицейские.

Ласка сверкала глазами

Питомца нашли под лестницей. Ласка забилась туда и только и делала, что сверкала глазами. Ее достали и сразу вернули хозяевам, которые находились на грани отчаяния.

После этого правоохранители продолжили работу по раскрытию преступления. Личность подозреваемого установили быстро — он оказался человеком из круга знакомых потерпевших. С ним уже провели беседу.

Сейчас вся ситуация находится на стадии проверки. Не исключено, что владельцы Ласки простят своего обидчика, и все закончится дружелюбно, без дальнейших разбирательств в суде.

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