В Тольятти на карантин закрыли психдиспансер, где коронавирусом оказались заражены 16 пациентов и пять медиков

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, откуда в психоневрологическом диспансере в Тольятти появился коронавирус. Об очаге инфекции в автограде 24 апреля сообщил Роспотребнадзор региона. В одном медицинском заведении нашли 21-го зараженного коронавирусом. Что произошло, рассказали представители ведомства.

Оказалось, что сначала коронавирус нашли у сотрудницы диспансера. Ее начали проверять как контактное лицо и результаты анализов оказались положительными. После этого медики взялись тестировать всех пациентов диспансера и коллег зараженного человека. Итог получился неутешительным.

- Сейчас у пяти сотрудников отделения и у 16 пациентов подтвержденный положительный результат теста на коронавирус, - сообщили в минздраве.

Часть из заболевших медработников госпитализированы, несколько человек находятся дома.

Также в ведомстве рассказали, что сейчас происходит в диспансере и какова судьба других работников медучреждения.

- Сейчас отделение закрыто и переведено на режим работы обсерватора. В стационар не госпитализируют новых пациентов, их отправляют в другие заведения. Поликлиника диспансера и другие отделения работают в нормальном режиме, там проведена дезинфекция, - отметили в минздраве.

Анализы на коронавирус возьмут сейчас и у других сотрудников.

Таким образом отделение диспансера в Тольятти стало вторым медицинским учреждением закрытым на карантин в Самарской области. До этого такая же судьба ждала четвертую городскую больницу в Самаре, где нашли восемь зараженных коронавирусом - 1 врача и 7 пациентов с пневмонией.

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