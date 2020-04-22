«Люди были напуганы и просились домой»: главврач больницы в Самаре рассказала о первых днях карантина из-за коронавируса

В Самаре на карантин закрыли городскую больницу № 4, где коронавирус нашли у восьми человек. Что сейчас происходит с 109 медиками и 190 пациентами рассказала журналисту «КП-Самара» главный врач Наталья Виктор.

«В больнице застряли люди после операции»

О том, что больница начинает работать в режиме обсерватора, сообщили 21 апреля. Для медиков это стало неожиданностью.

Три сотни врачей и их пациентов оказались на карантине из-за коронавируаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– У нас большинство пациентов с пневмонией, но вместе с ними на карантине оказались и 28 пациентов травматологического отделения. Их прооперировали, но выписать мы их не успели. Также в больнице остаются несколько пациентов неврологического отделения. Конечно, сначала люди были напуганы, им хотелось домой, но сейчас все поняли ситуацию, ведут себя достойно, никаких проблем не возникает. Больные постоянно находятся под наблюдением врачей, родственники могут спокойно приносить им передачки – их оставляют в специальном помещении, откуда потом забирают санитарки с этажей, – рассказывает Наталья Виктор.

Сейчас больница работает в полной мере: все процедуры делают в отделениях, но от поликлиники стационар полностью отделен.

Медики внезапно оказались оторваны от дома, и вкусные подарки стали для них приятным сюрпризомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Пациентов кормит пищеблок трижды в день, как положено. Дезинфекцию, обработку палат и посуды проводим по требованию СанПиНов, необходимый запас дезинфицирующих средств у нас есть. Кроме того, у нас достаточное количество одноразовой посуды, которую передали благотворители. Очень много добрых людей, которые откликнулись и передали нам и туалетную бумагу, и средства гигиены, – поведала главврач.

«Для врачей палаты превратили в комнаты»

Сами медики, узнав о карантине, не роптали. Жить они будут в пустых палатах, ординаторских и сестринских комнатах.

– У всех врачей и пациентов взяли анализы на COVID-19, пока все результаты отрицательные. Но по предписанию главного санитарного врача эти анализы еще раз повторят на 10-й день карантина, – объяснила Наталья Виктор.

30 кг блинов станут украшением столаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот о том, чем будут питаться столько врачей, пришлось задуматься. 21 апреля всех накормили из имеющихся запасов, 22 апреля горячее питание привезли волонтеры ОНФ, а с 23-го обеспечивать медиков продуктами будет горадминистрация. Но помимо завтрака, обеда и ужина врачей и медсестер обеспечили и приятными вкусняшками. Вчера активисты ОНФ привезли докторам чай, кофе и мармелад, сегодня запасы пополнили 30 кг замороженных блинов и 300 штук мороженого от местных производителей. А редакция «КП-Самара» передала медикам свежие газеты и интересные книги из коллекции «КП», чтобы скрасить досуг врачей после дежурств.

– Штаб проекта #МыВместе первым обратил внимание на существующую ситуацию и нашел возможность помочь. Будем и дальше контролировать ситуацию, обеспечим врачей плюшками и печеньем самарского производства, уверен, что у персонала больницы не будет дефицита в деликатесах. Очень здорово, что к нашей акции подключилась «Комсомольская правда», обеспечив врачей книгами и газетами, чтобы, даже находясь в изоляции, они могли всегда оставаться в курсе всех событий, – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

Мороженого много не бывает!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наталья Виктор искренне поблагодарила волонтеров и «Комсомолку» за гостинцы.

– Нам важны не только само мороженое или книги, хотя они и поднимают настроение, – говорит она. – Гораздо важнее внимание, очень здорово понимать, что у нас такое количество чутких, неравнодушных людей. Спасибо вам огромное!

Свежие газеты «Комсомольская правда» будут у медиков до окончания карантина – мы поможем не только узнавать последние новости, но и поднимать настроение.

После дежурств врачи смогут почитать "Комсомолку" и книги из коллекции "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А всем горожанам желаем хорошего самочувствия и, конечно же, просим оставаться дома, чтобы не подводить врачей, которые борются за наше здоровье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/774675" frameborder="0"></iframe> Врачам закрытой из-за коронавируса самарской больницы привезли блины и мороженое.Ольга НОВИКОВА

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