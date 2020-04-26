Клиенты зазвездились, а рестораны боятся всего: как на самоизоляции работается курьерам по доставке еды

Дмитрий остался без работы в первые же дни коронавирусной самоизоляции. Бургерная, куда он устроился не так давно, приказала долго жить: раньше булками с котлетой кормили посетителей торгового центра, а переходить на доставку оказалось накладно и не вовремя. Поварской чат, где раньше каждый час появлялись объявления о поиске сотрудников, замолчал. Пару дней отдохнув, Денис решил искать работу.

Снял колпак, сел на велосипед

Вариантов найти работу быстро у меня практически не было. Менеджеры никому не нужны, таксистом - нет машины. Я заполнил анкету курьера и уже завтра получал ценные инструкции, короб и одежду. Я, кстати, успел. Уже через два дня мой знакомый тоже захотел стать курьером - ему отказали, мол, перебор.

Особых иллюзий по зарплате я не строил - выжить бы. Когда объявили эти выходные, да еще и велели все рестораны закрывать, у нас все схватились за голову. Где-то в бюджетных компаниях может быть и отправят домой с сохранением зарплаты, у нас нет. В крупных ресторанах оставили 20-30%, остальных - в отпуск. Большинство - за свой счет. В трудовую особенно и пожаловаться не на что, у многих срочные договора, кто-то вообще работает в серую. Новых объявлений нет, персонал никто не нанимает.

Маски носить нужно, но в них очень жаркоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опять же, крупные холдинги своим просто предложили пойти в курьеры. Был менеджер зала в галстуке-бабочке - стал менеджер пеших прогулок. Друг рассказывал: решили они такой новый сервис по доставке поддержать, заказали хинкали, пельмени, какие-то столовские котлеты. Молодой человек с длинной челкой имел вид страдальческий и долго возмущался, что на дверях нет номеров квартир - он, оказывается, уже успел позвонить чуть ли не во все. Ну да, работа непростая и пыльная.

У меня гонора меньше: снял колпак, сел на велосипед. Радуюсь, что успел, что деньги будут ну и что на улицу можно выходить спокойно, без всяких санкций. Пока все гуляют на балконе, я по улицам катаюсь - плохо ли.

"Заставляли мерить температуру одним градусником"

В первые дни заказов было очень много, ноги к концу дня гудели, зато заработать удалось хорошо. Я сначала обрадовался- получается больше, чем на основной работе. Но коллега расстроил: заработать больше, чем можно, не получится, есть всякие хитрые коэффициенты. При этом "поднять миллион" можно, если работать чуть ли не круглосуточно. Сейчас еще и заказов меньше - курьеров много, разбирают все, как горячие пирожки. Мы думали, что много будут развозить таксисты, их тоже к сервису подключили. Но водителям это невыгодно и неудобно: сейчас просто так в ресторан за заказом не зайдешь, нужны средства защиты. А им думать об этом не хочется.

Заморочек по безопасности сейчас много. Все курьеры должны измерять температуру, ее потом пишут на табличке, которую крепят на заказ вместе с именем. У нас должн быть перчатки, маски. Последние мы меняем, конечно, не так часто как этого требуют инструкции. Да и на улице снимаем - если никто не видит. В них очень жарко и крайне некомфортно. Но к клиенту заходим во всеоружии.

В ресторанах еще более жесткие требования. В одной известной сети потребовали от нас обязательно обрабатывать перчатки дезраствором перед входом и измерять температуру. Для этого положили одноразовый градусник и раствор марганцовки поставили: пользуйтесь, люди добрые. Я вообще оттуда заказы брать перестал, вирус-не вирус, а грибок какой - нибудь точно подцепишь, к гадалке не ходи.

Вообще, я еду не трогаю. Мне дают уже запечатанную коробку, я ставлю ее в короб. На месте - ставлю короб на пол, отхожу, фотографирую и жду, пока клиент заберет. Касания минимальные. Опасаетесь микробов - протрите коробку спиртом.

А вот что было на кухне - это большой вопрос. С другой стороны, раньше же вы как-то заказывали и ели, то что приносят? А ведь кроме коронавируса есть и миллион других болезней и грязных рук, и несвежих продуктов. Так что гонений на ресторанную сферу я вообще не особенно понимаю: если кто-то работал по правилам, там всегда было безопасно, как на любом пищевом производстве. Уважающий себя ресторан больных, температурящих и чихающих в любое время к кухне не допустит. А если мы о забегаловках говорим: простите, а вы без коронавируса там ничего другого не боялись?

Курьеры разъезжают по всем городамФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди клиентов стало больше хамов

Курьеры, которые работают дольше меня, рассказывают, что раньше клиент другой был. Часто еду заказывали в офисы, если домой - то к какому-то событию, или же к романтичному вечеру. Соответственно, и настроение соответствующее. В начале всей этой самоизоляции стало много рекламы сервисов доставки еды и посыпались новые клиенты. Больше заказов стало в спальных районах, от новых клиентов. И появилось среди них очень много тех, кто из грязи в князи. То есть вчера им командовали где-то на его рабочем месте, а сегодня царь и бог он.

- А ну-ка руки покажи? А что у тебя там, в коробке? А ты давай, подальше отходи, - претензий море. Жаловаться грозятся через раз, особенно, когда я прошу не торопиться заказ хватать, мне же еще сфотографировать нужно. И разговаривают через губу, как с плебеем. Выходят в подштанниках рваных, а смотрят так, как будто только с трона слезли. И улыбнуться им нужно правильно, и поклониться. В домах с дорогими квартирами так никогда почти не бывает, там к доставке еды относятся как к сервису. А здесь сразу видно, что это - событие.

Пытались докопаться, мол, стой на месте, я сейчас открою заказ и скажу тебе. Что ты мне скажешь? Я курьер, я за еду не отвечаю. Проблемы? Звони в ресторан или службу поддержки.

Были и совсем сумасшедшие случаи. Один с виду приличный мужик у меня сумку украсть пытался. Схватил короб, домой затащил и дверь захлопывает перед носом и слышно - хихикает. А я что? я В поддержку написал и стою в подъезде. Через минут 5 или чуть больше жена вынесла сумку, матерится. Оказывается, он думал, что так обманул меня и не заплатил. А у нас бесконтактные заказы только по предварительной оплате.

Или женщина приличная с виду, достает пакеты с едой из короба и давай кричать, что мало. Я ей объясняю - ну, вы посмотрите и звоните в ресторан, если что. Мне что положили - то и отдаю. А она обвинять меня взялась что я .... съел ее роллы. И я опять только смеюсь: после 15 лет в ресторанном бизнесе я ем только дома, и уж точно не привозную еду.

Потом, недели через две заказов стало меньше. Деньги у людей кончились. Ну и сидя дома больше сами стали готовить. И состав - портрет клиентов тоже прежним стал в целом. Но я пока все равно продолжаю работать, надеюсь очень, что все вернется. Хотя сейчас уже понятно, что половина ресторанов-кафе опять не откроется. Они сейчас уже распродают кто технику, кто целый бизнес. Если деньги есть, которые можно годик поморозить - сейчас самое время такой ресторан покупать, с готовой схемой работы. За копейки отдают. А повара? Они сразу обратно прибегут, у нас народ такой, даже когда с деньгами кидают, не всегда делают выводы. Лишь бы вся эта история с коронавирусом скорее закончилась.