"Вся еда казалась абсолютно безвкусной": дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома

Алена Мадюжина пять лет назад переехала из Самары в Москву. Пару недель назад она сдала анализы и узнала, что заразилась коронавирусом. Сейчас девушка, которую оставили сидеть дома в строжайшей изоляции, рассказывает о болезни в своем инстаграме: во-первых, чтобы предупредить COVID-скептиков, во-вторых, чтобы помочь тем, кто боится звонить врачу и может пропустить первые симптомы и получить осложнения. Подробности о первых симптомах и течении болезни Алена рассказала и журналисту КП-Самара.

"Температура была только сутки"

Я до сих пор не знаю, где именно заразилась коронавирусом: я никуда не ездила, таких людей у меня в окружении не было. Скорее всего, это уже внутренние контакты: где-то в магазине, в транспорте. В моей жизни коронавирус появился неожиданно. В начале апреля мы гуляли с подругой, конечно, обсуждали эту тему. Подруга нашла у себя практически все симптомы, кроме температуры, но тогда мы только посмеялись. 9 апреля у меня поднялась температура до 38 градусов и выше. Я вообще не привыкла обращаться к врачам, и в этот раз не собиралась, но настояла мама. 10 апреля ко мне пришел врач, назначил лекарства. На следующий день ко мне пришли, чтобы взять мазок, но в этот день у меня уже была температура 36,6.

Я подумала, вот здорово, мой организм справился с простудой. Я даже не стала пропивать таблетки, которые назначил врач. А анализ сдала, потому что уже назначили, ну и потому, что любопытство распирало.

Врач сказал, что результаты будут через четыре дня. Ограничений особенных не озвучили: сказали, что все в рамках самоизоляции, то есть можно выйти в магазин, вынести мусор. Через четыре дня я звонок не получила и была уверена, что все хорошо. Но позвонили на седьмой день, и я узнала, что у меня положительный результат.

Мне за день до того, как я узнала, написал знакомый: мол, ты знаешь хоть одного человека с коронавирусом в своей Москве? Я говорю - нет, не знаю. Он отвечает: понятно, все, ничего нет, заговор. И на следующий день мне приходит положительный результат. Я написала ему: вот, теперь я у тебя первый знакомые с коронавирусом.

"Мне писали и поддерживали даже почти незнакомые люди"

m_m_alena Алена честно рассказывает о симптомах коронавируса

Тут мне уже сразу сказали, что мне никуда нельзя выходить, все - полный карантин.

У меня уже были закуплены продукты, а потом мне близкие люди подвезли продукты и сейчас заказываю через доставку сервиса.

У меня болезнь протекает бессимптомно по сравнению с теми, кого госпитализируют. Меня попросили следить за своим состоянием: если появятся тяжелые симптомы, надо вызвать врача. Но у меня состояние стабильное, у меня нет температуры, единственное - сильный кашель, слабость, головные боли. Для меня это не показания, чтобы я вызвала врача и мне назначили лечение.

Самый интересный симптом - это то, что я полностью перестала чувствовать вкус. Когда ты теряешь вкус, у тебя нет желания ничего есть, все это ужасно пресно и странно.

Первая реакция родных: Алена, никуда не выходи, будь ответственной. Никакого негатива не было, все с пониманием отнеслись, и очень поддерживали меня. Мне писали в инстаграм люди, которых я видела один-два раза, они предлагали помочь, принести продукты. И увидев такой интерес я решила сделать инстаграм, где буду рассказывать всем о своем состоянии и отвечать на вопросы. Ну и сейчас я осталась без работы, я удаленно подбирала персонал, сейчас на рынке труда коллапс. Поэтому, конечно, я вижу в этом и возможность продвигать свой инстаграм.

Маму я уже успокоила. Сначала она переживала, звонила каждые пять минут, но потом я смогла убедить ее, что у меня все хорошо.

"Уговорила девочку сдать анализы"

m_m_alena Кризис не самым лучшим образом ударил по профессиональным планам девушки

В первые дни мне много кто звонил: Роспотребнадзор, другие ведомства. Спрашивали, с кем я контактировала. Я называла всех людей, их телефоны. Насколько я знаю, анализы не взяли ни у кого. Даже подруга не сдавала - у нее нет никаких показаний.

Люди много пишут, писали и те, у кого положительные результаты, делимся своими наблюдениями. Одна девочка вызвала скорую себе, я настояла на этом, потому что было понятно, что по тем симптомам, которые у нее есть, у нее может быть коронавирус. И лучше о себе такой статус знать.

Алена пять лет назад переехала в Москву

Анализы делают трижды как минимум, два последних анализа должны быть отрицательными, 21 апреля мне сделали, ждать его шесть дней. Если я здорова, мне находиться дома еще шесть дней. Если какой-то анализ будет положительным, то будут повторять снова и снова. Пока не придет отрицательный результат.

Я человек позитивно настроенный, уверена, что организм со всем справится. Но я хочу всем сказать: болезнь есть, ее нужно опасаться. Будьте внимательнее к себе и близким.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поднялась температура и сдавило легкие»: создатель «самарского тетриса» рассказал, как лечился от коронавируса

Художник Андрей Сяйлев рассказал, как победил коронавирус, и посоветовал россиянам быть внимательнее к здоровью и не заниматься отрицанием проблемы (подробности)

«За границей не были, руки мыли»: бабушка девочки с коронавирусом из Самары рассказала, как заболела ее внучка

Эксклюзив КП. Женщина рассказала «Комсомолке», что ее семья не общалась ни с кем, кто приехал из-за рубежа. Правда, медики в этом сомневаются (подробности)