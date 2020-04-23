"Вся еда казалась абсолютно безвкусной": дневник самарчанки, которая лечится от коронавируса дома
Алена Мадюжина пять лет назад переехала из Самары в Москву. Пару недель назад она сдала анализы и узнала, что заразилась коронавирусом. Сейчас девушка, которую оставили сидеть дома в строжайшей изоляции, рассказывает о болезни в своем инстаграме: во-первых, чтобы предупредить COVID-скептиков, во-вторых, чтобы помочь тем, кто боится звонить врачу и может пропустить первые симптомы и получить осложнения. Подробности о первых симптомах и течении болезни Алена рассказала и журналисту КП-Самара.
"Температура была только сутки"
Я до сих пор не знаю, где именно заразилась коронавирусом: я никуда не ездила, таких людей у меня в окружении не было. Скорее всего, это уже внутренние контакты: где-то в магазине, в транспорте. В моей жизни коронавирус появился неожиданно. В начале апреля мы гуляли с подругой, конечно, обсуждали эту тему. Подруга нашла у себя практически все симптомы, кроме температуры, но тогда мы только посмеялись. 9 апреля у меня поднялась температура до 38 градусов и выше. Я вообще не привыкла обращаться к врачам, и в этот раз не собиралась, но настояла мама. 10 апреля ко мне пришел врач, назначил лекарства. На следующий день ко мне пришли, чтобы взять мазок, но в этот день у меня уже была температура 36,6.
Я подумала, вот здорово, мой организм справился с простудой. Я даже не стала пропивать таблетки, которые назначил врач. А анализ сдала, потому что уже назначили, ну и потому, что любопытство распирало.
Врач сказал, что результаты будут через четыре дня. Ограничений особенных не озвучили: сказали, что все в рамках самоизоляции, то есть можно выйти в магазин, вынести мусор. Через четыре дня я звонок не получила и была уверена, что все хорошо. Но позвонили на седьмой день, и я узнала, что у меня положительный результат.
Мне за день до того, как я узнала, написал знакомый: мол, ты знаешь хоть одного человека с коронавирусом в своей Москве? Я говорю - нет, не знаю. Он отвечает: понятно, все, ничего нет, заговор. И на следующий день мне приходит положительный результат. Я написала ему: вот, теперь я у тебя первый знакомые с коронавирусом.
"Мне писали и поддерживали даже почти незнакомые люди"
Тут мне уже сразу сказали, что мне никуда нельзя выходить, все - полный карантин.
У меня уже были закуплены продукты, а потом мне близкие люди подвезли продукты и сейчас заказываю через доставку сервиса.
У меня болезнь протекает бессимптомно по сравнению с теми, кого госпитализируют. Меня попросили следить за своим состоянием: если появятся тяжелые симптомы, надо вызвать врача. Но у меня состояние стабильное, у меня нет температуры, единственное - сильный кашель, слабость, головные боли. Для меня это не показания, чтобы я вызвала врача и мне назначили лечение.
Самый интересный симптом - это то, что я полностью перестала чувствовать вкус. Когда ты теряешь вкус, у тебя нет желания ничего есть, все это ужасно пресно и странно.
Первая реакция родных: Алена, никуда не выходи, будь ответственной. Никакого негатива не было, все с пониманием отнеслись, и очень поддерживали меня. Мне писали в инстаграм люди, которых я видела один-два раза, они предлагали помочь, принести продукты. И увидев такой интерес я решила сделать инстаграм, где буду рассказывать всем о своем состоянии и отвечать на вопросы. Ну и сейчас я осталась без работы, я удаленно подбирала персонал, сейчас на рынке труда коллапс. Поэтому, конечно, я вижу в этом и возможность продвигать свой инстаграм.
Маму я уже успокоила. Сначала она переживала, звонила каждые пять минут, но потом я смогла убедить ее, что у меня все хорошо.
"Уговорила девочку сдать анализы"
В первые дни мне много кто звонил: Роспотребнадзор, другие ведомства. Спрашивали, с кем я контактировала. Я называла всех людей, их телефоны. Насколько я знаю, анализы не взяли ни у кого. Даже подруга не сдавала - у нее нет никаких показаний.
Люди много пишут, писали и те, у кого положительные результаты, делимся своими наблюдениями. Одна девочка вызвала скорую себе, я настояла на этом, потому что было понятно, что по тем симптомам, которые у нее есть, у нее может быть коронавирус. И лучше о себе такой статус знать.
Алена пять лет назад переехала в Москву
Анализы делают трижды как минимум, два последних анализа должны быть отрицательными, 21 апреля мне сделали, ждать его шесть дней. Если я здорова, мне находиться дома еще шесть дней. Если какой-то анализ будет положительным, то будут повторять снова и снова. Пока не придет отрицательный результат.
Я человек позитивно настроенный, уверена, что организм со всем справится. Но я хочу всем сказать: болезнь есть, ее нужно опасаться. Будьте внимательнее к себе и близким.
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